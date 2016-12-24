Кадровые перестановки в МВД по Мордовии

Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность руководителя ГУ МВД по Нижегородской области. О том, что Юрий Арсентьев перейдет на руководящую должность в соседний регион, «ВС» сообщал еще в апреле этого года. Однако кадровое решение затянулось почти на два месяца. Президентом страны соответствующий Указ был подписан 6 июня.

Срок полномочий Юрия Арсентьева истек еще в конце прошлого года, и тогда главу полицейского ведомства Мордовии сватали на должность руководителя УМВД по Брянской области. Однако этот пост занял другой наш земляк - заместитель министра внутренних дел по РМ Владислав Толкунов. Сам Юрий Арсентьев, долгое время прослуживший на Дальнем Востоке, открыто говорил, что хотел бы доработать до пенсии в родной Мордовии. Но при этом отмечал, что не все зависит от него.

«Дальнейшая моя судьба зависит от многих факторов, - заявил на встрече с журналистами в ноябре прошлого года Юрий Арсентьев. - Я, если честно, стесняюсь спросить у министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, сколько он даст мне времени еще поработать. Пока каких-то серьезных вопросов к работе МВД по РМ нет, обстановка в регионе спокойная. Уезжать из Мордовии, конечно, не хочется, я никогда не скрывал, что всегда мечтал сюда вернуться. Как сложится моя судьба, неизвестно. Может быть, предложат поработать в другом регионе, посчитают, что здесь я уже все сделал, будем смотреть. Все зависит от региона, не хочется опять куда-то на Дальний Восток ехать. Я Родине все, что можно, отдал. По молодости была романтика отправиться на Сахалин, а с возрастом уже начинаешь думать о малой родине».

Пока обязанности министра внутренних дел по Республике Мордовия исполняет заместитель министра Олег Шилов. По информации «ВС», на должность главного полицейского Мордовии с большой долей вероятности будет назначен 52-летний полковник полиции москвич Борис Шейнкин.

Справка «ВС»

Шейнкин Борис Маркович родился в 1967 году в Москве в семье инженеров. Занимался в спортивной школе «Самбо 70». Служил в армии, окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина. В 2000 году окончил Институт гуманитарного образования по специальности юриспруденция. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности государственное и муниципальное управление.

Службу в органах внутренних дел начал с 1996 года в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД МО «Текстильщики» УВД Юго-Восточного административного округа Москвы. Служил в окружных подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и по борьбе с организованной преступностью. С июня 2006-го по июль 2011 года возглавлял ОВД района Марьинский парк, затем трудился начальником отдела МВД России по району Жулебино, начальником отдела уголовного розыска УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы. С июня 2013-го по октябрь 2016 года занимал руководящие должности в Центре оперативно-разыскной информации ГУ МВД России по Москве. Затем проходил службу заместителем начальника - начальником полиции УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ МВД России по Москве. С июня 2017 года по настоящее время является заместителем начальника - начальником полиции УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. Имеет государственные и ведомственные награды.