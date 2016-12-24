Дитя без глаза

В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте

В ближайшее время с российских дорог может исчезнуть одно из главных водительских зол - так называемые треноги. Законопроект о запрете использования частных комплексов фиксации нарушений ПДД уже готов и в скором времени поступит на рассмотрение депутатов. Одновременно парламентарии собираются упростить процедуру обжалования вынесенных постановлений о нарушении ПДД. Ее планируют перевести в электронную форму. Облегчит ли это жизнь российских водителей - выяснял корреспондент «ВС».

Не государево око

Как отмечают авторы законопроекта о запрете комплексов фиксации нарушений ПДД, принадлежащих коммерческим фирмам, сделать это необходимо по двум причинам.

Во-первых, частные камеры, или, как их называют в простонародье, треноги, не оказывают положительного влияния на безопасность дорожного движения. И это не просто слова. Соответствующие исследования, проводившиеся в разных регионах страны, это подтвердили.

Во-вторых, государство практически не имеет никакого дохода от установки таких систем на дорогах. За счет обычных водителей набивают свои карманы коммерсанты.

Как известно, с каждого зафиксированного штрафа компания - хозяин комплекса фиксации нарушений имеет определенную премию. Она фиксированная и не привязана к сумме штрафа. Проще говоря, чем больше нарушений зафиксировала тренога, тем больший доход получит ее владелец. И неважно, какие нарушения были зафиксированы: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или непристегнутый ремень безопасности. Важно количество. Эта система уже давно не устраивает государство, но до недавнего времени конкретных шагов для исправления ситуации никто не предпринимал. Масла в огонь подливает и тот факт, что в подавляющем большинстве случаев мобильные и стационарные комплексы фиксации устанавливаются с нарушением правил дорожного движения. Однако их хозяев никто к ответственности не привлекает. Дошло до того, что треноги появились даже в деревнях. Никто не спорит, соблюдать ПДД нужно и там, но ведь изначальная идея заключалась именно в снижении аварийности на оживленных трассах.

Есть и еще одно обстоятельство в пользу отмены частных комплексов фиксации нарушений ПДД, о котором вслух говорят только автомобильные эксперты. А именно тендеры, на которых разыгрывается право установки камер в отдельно взятом регионе страны. Специалисты давно советуют властям прошерстить как следует эту сферу. Дело в том, что разговоров о непрозрачности этих торгов - пруд пруди, однако дальше дело почему-то не двигается. Между тем ряд экспертов открыто утверждают, что права на установку комплексов банально продаются за откаты. Конечно, не пойман - не вор, но и дыма без огня тоже не бывает. По самым скромным подсчетам доходы коммерческих фирм, получивших права на установку мобильных и стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, исчисляются десятками миллионов рублей в год. Причем государство получает лишь незначительную часть этой прибыли. Все остальное оседает в карманах коммерсантов.

Именно поэтому идея о запрете частных камер фиксации нарушений ПДД получила такую поддержку водительского сообщества по всей стране. Автолюбители треножников откровенно ненавидят. Были случаи, когда операторов частных комплексов избивали прямо на дороге. Да и государство в лице сотрудников ГИБДД относится к ним неоднозначно. Так не лучше ли и вправду убрать их с дорог, монополизировав за государством право наложения штрафов на водителей? Именно это предлагают авторы законопроекта, который в ближайшее время поступит на рассмотрение депутатов Госдумы. Разработчики документа настаивают на необходимости признать вне закона все частные комплексы фиксации нарушений ПДД. Одновременно предлагается провести ревизию государственных систем фиксации правонарушений на дорогах. Дело в том, что во многих регионах страны принадлежащие государству комплексы также устанавливаются с нарушениями. Причем в большинстве территорий делается это осознанно. Сумма предполагаемых поступлений от штрафов заранее закладывается в бюджет региона, района или отдельно взятого населенного пункта. При таком подходе говорить о безопасности дорожного движения просто не приходится. В результате такой политики в проигрыше остаются и водители, которым приходится платить штрафы, и само государство, которое теряет граждан в результате дорожно-транспортных происшествий.

К слову, определенные шаги для исправления сложившейся ситуации государство уже сделало. В ближайшее время комплексы видеофиксации нарушений ПДД будут устанавливать по новой методике. Суть ее заключается в том, что камеры будут устанавливать в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Соответствующий документ разрабатывал Минтранс. Сейчас он проходит согласование в других заинтересованных ведомствах. Но уже известно, что новую методику установки камер планируют закрепить в федеральном законодательстве.

Пишите письма

Еще один законопроект, призванный облегчить жизнь российских водителей, касается возможности обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения ПДД по электронной почте. По заявлению депутатов, документ уже практически готов и в ближайшее время пройдет первое чтение в Госдуме.

На сегодняшний день, если речь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения, процедура обжалования постановления по электронной почте исключена, хотя по другим административным составам такая возможность существует. По мнению депутатов, в этом кроется великая несправедливость по отношению к водителям. Ведь камер в российских городах и на трассах становится все больше. Соответственно, растет и количество постановлений о привлечении к административной ответственности. Но проблема заключается в том, что сотрудники ГИБДД практически не отбраковывают полученный с автоматических комплексов материал. Даже если имеются сомнения в его справедливости. Возможно, это связано с загруженностью сотрудников Госавтоинспекции, однако не исключено, что в этом есть и определенный расчет. Как бы там ни было, но до недавнего времени водитель, получивший письмо счастья и не согласный с вынесенным в отношении него постановлением, мог обжаловать его только посредством обычного или заказного письма. А это, как известно, требует большого количества времени. К тому же российская почта не отличается щепетильностью в соблюдении сроков доставки писем. В результате многие водители банально не успевают к сроку обжалования. Он, напомним, составляет десять суток. Не успел - плати. Зачастую многие водители предпочитают либо заплатить штраф, чтобы не тратить время и нервы, либо просто проигнорировать полученное постановление. В результате сама идея о повышении водительской дисциплины на дорогах катится псу под хвост. Водители либо нарушают и платят, либо не платят, но все равно нарушают. Возможность обжалования постановлений по электронной почте, по мнению авторов законопроекта, способна исправить сложившуюся ситуацию. Если водитель сомневается в справедливости наложенного на него взыскания, процесс обжалования уже не займет у него столько времени. Стало быть, это дисциплинирует и сотрудников ГИБДД, которые уже не будут штрафовать всех без разбору. Да и российским почтальонам жить станет значительно проще. Ведь количество писем, которые необходимо будет доставить, сократится в разы. Да и вообще, в эпоху электронного документооборота отсутствие возможности обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности по электронной почте выглядит неким нонсенсом. Как-никак в двадцать первом веке живем.

Добро припарковаться

Отметим, что у российских водителей и без камер проблем хватает. В Саранске, к примеру, в последнее время участились жалобы на штрафы за неправильную парковку. Дело в том, что в столице Мордовии далеко не на всех улицах установлены дорожные знаки, регламентирующие парковку. Соответственно, водители в большинстве своем привыкли парковаться «елочкой», даже если нет соответствующей разметки. Но по правилам ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. И не важно, что при таком раскладе припаркуется вдвое меньше автомобилей, ищите место где хотите. А если нет такого желания - извольте штраф по видеофиксации.

Алексей Константинов