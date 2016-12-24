«Ничего они не докажут!»

В Саранске разгромлена сеть подпольных игорных заведений

Сотрудники УЭБиПК МВД по РМ во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ накрыли сеть подпольных игровых заведений, которые функционировали в Саранске. Задержаны четверо организаторов незаконного бизнеса, изъяты десятки игровых автоматов, черная бухгалтерия и деньги. Любопытно, что один из активных участников «игорной бригады» пытался спрятаться от силовиков в замаскированной потайной комнате.

Четыре точки

Правоохранители считают, что организаторами нелегальных казино были четыре человека - 34-летний Азер Гулушов, 27-летний Федор Парежев, его отчим 44-летний Вячеслав Белоглазов и 24-летний Николай Пронин. По версии следствия, с июня прошлого года и до последнего времени квартет дельцов арендовал четыре нежилых помещения. Одно из них располагалось по ул. Пролетарской, 85, рядом с торговым центром «Аврора». На первом этаже знания работает магазин «Мордовский», а рядом с ним находилось игорное заведение, которое скрывалось под вывеской интернет-кафе. Любители просаживать деньги на автоматах были осведомлены о реальной специализации точки. Еще одно нелегальное казино находилось по проспекту Ленина, 40, рядом с железнодорожным вокзалом. Два других принимали игроков в офисном здании бывшего лампового завода по улице Титова, 10 и на Светотехстрое рядом с торговым центром «Грани» по Лямбирскому шоссе.

По мнению оперативников, активную роль в организации подпольных казино сыграли Федор Парежев и его отчим Вячеслав Белоглазов. Они привлекли к делу бывшего юриста, жителя Рузаевки Азера Гулушова. Для начала дельцы нашли подходящие помещения, закупили игровое оборудование, поставили туда программное обеспечение и подключили к интернету. Затем набрали штат администраторов, охранников и приступили к работе.

О функционировании подпольных казино стало известно оперативникам МВД и УФСБ по РМ. 4 июня сотрудники двух ведомств при поддержке спецназа Росгвардии провели масштабную спецоперацию с обысками и задержаниями - в игорных заведениях и жилищах подозреваемых провели 12 обысков. Были изъяты более 20 игровых автоматов и терминалов, телефоны, СИМ-карты, банковские карты, деньги и оружие. Оригинальным образом пытался укрыться от правоохранителей Вячеслав Белоглазов. Из окна своего особняка по улице Ушакова мужчина увидел машины полиции и вооруженных людей в масках и тут же спрятался в специально оборудованной в доме потайной комнате. Однако опытные бойцы спецподразделения нашли его и там. Вячеслав прятался в комнатушке, дверь в которую была замаскирована под книжную полку.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по РМ Наталья Афанасьева, отделом по особо важным делам Следственного управления возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, а также установление соучастников подозреваемых и суммы извлеченного дохода. Расследование продолжается.

Арест

6 июня в Ленинском суде Саранска избирали меру пресечения Азеру Гулушову, Федору Парежеву и Вячеславу Белоглазову. Николая Пронина следствие решило оставить под подпиской о невыезде.

В суде представитель Следственного комитета по РМ сообщил: «Белоглазов, Гулушов, Парежев и другие не установленные следствием лица знали, что в Мордовии запрещены организация и проведение азартных игр с использованием интернета, но с июня 2018 года и по настоящее время незаконно проводили азартные игры вне игорной зоны с извлечением дохода. В составе организованной группы они использовали для этого нежилые помещения в Саранске по улице Пролетарской, проспекту Ленина, улице Титова, Лямбирскому шоссе, а также другие помещения.

Основанием для задержания Белоглазова, Парежева, Гулушова и Пронина являлось то, что очевидцы прямо указали на них как на совершивших преступление. Все они подозреваются в совершении тяжкого преступления, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Причастность подозреваемых к совершению преступления подтверждаются показаниями пяти свидетелей, материалами оперативно-разыскных мероприятий; протоколами обысков, согласно которым в игровых клубах было изъято соответствующее оборудование, а также другими собранными по делу доказательствами.

По информации из УЭБиПК МВД по РМ следует, что подозреваемые в случае нахождения на свободе могут скрыться от следствия и суда, а также уничтожить следы преступления, воспрепятствовать установлению истины по делу, угрожать свидетелям и совершить новое преступление».

В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Настоящие организаторы никогда не будут установлены

- Родился в селе Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района, зарегистрирован там же, проживаю в Саранске в одном из домов по улице Т. Бибиной, - сообщает суду Федор Парежев. - Образование высшее, женат, детей не имею. Работаю администратором в ООО «Спектр».

- Ваша честь, у меня ходатайство, прошу приобщить к делу медицинскую справку, - просит адвокат Парежева. - Она свидетельствует о том, что супруга моего клиента находится на 5-м месяце беременности.

- Возражаю, непонятно, что это за справка, она без печати, - говорит следователь.

- Если нужно, я вам жену Парежева в суд приведу, - отвечает адвокат.

- Парежев, вы оспариваете свою причастность к преступлению? - интересуется судья.

- Да, оспариваю. Я не согласен с ходатайством следователя о том, чтобы меня поместили под стражу.

- Считаю, что доводы следствия надуманны, - говорит адвокат Парежева. - Информацию о том, что мой клиент собирается скрыться, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Я ознакомился с материалами, которые представлены в суд. Допрошены свидетели, проведены обыски, приведены распечатки разговоров, в том числе с участием моего подзащитного. Мой подзащитный дает показания, но трактует свои действия иначе, чем следствие. Он считает, что не совершал преступления. Следствие считает - раз не признаешь, пойдешь под стражу, посидишь в СИЗО, подумаешь, а там, глядишь, разговоришься. Следствие таким образом оказывает давление на Парежева. Следствие утверждает, что есть оперативные данные. Что это такое? Это значит, кто-то что-то сказал. Это ничем и никем не подтверждено.

У Парежева больная мать, за которой он ухаживает. Это подтверждено документом, который заверил глава поселковой администрации. К тому же у него супруга беременна. Не понимаю, чем плох домашний арест?

Сначала у нас в стране игровые автоматы разрешают, в свое время они были разбросаны по всему Саранску, потом запрещают и считают, что игорный бизнес - это преступление. Я не собираюсь обсуждать закон и что-то перекручивать, но ситуация такова, что молодежи негде работать, поэтому они пытаются прокормить себя и свою семью… Считаю, что мера пресечения должна быть адекватна совершенному деянию. Для чего нужен арест? Чтобы он не мог воздействовать на свидетелей. Давайте не будем кривить душой. Федор Парежев всего лишь рядовой исполнитель, как и другие задержанные. Это не их заведения. Настоящие организаторы, которые получали основную прибыль, никогда не будут установлены. Есть хорошая мера пресечения - подписка о невыезде. Нарушил ее - заключайте под стражу. Есть домашний арест, не понимаю, чем он плох? Дома он будет приносить какую-то пользу своей семье. Отправим мы его в СИЗО. Жена к нему будет бегать на свидание, она будет нервничать, кто после этого у нее родится?

- Парежев, где проживает ваша мать?

- В Мордовском Пимбуре.

- А вы где?

- Там же.

- Вы же заявили, что проживаете в Саранске!

- Да, в Саранске. А раньше в Мордовском Пимбуре.

- Как же вы ухаживаете за больной матерью?

- Я раз в месяц, нет, два раза стабильно езжу к маме.

- Ваша честь, считаю, что довод о том, что Парежев ухаживает за матерью, не обоснован, поскольку, судя по всему, он постоянно проживает в Саранске, тогда как его родительница живет в Зубово-Полянском районе, - заявил следователь.

«В СИЗО я точно умру!»

- Уроженец Саранска, зарегистрирован по ул. Воинова, проживаю по ул. Ушакова, - держась рукой за металлическую решетку, представляется Вячеслав Белоглазов. - Образование высшее, работаю директором ООО «Исидор». Женат, трое детей, на иждивении двое несовершеннолетних. Юридически не судим, на учете у психиатра и нарколога не состою, депутатом не являюсь.

- Вы плохо себя чувствуете? - спрашивает судья у пошатывающегося Белоглазова.

- Я перенес два инфаркта - один в 1995-м, а второй в 2012 году. И давление у меня 170 на 120.

- Давайте объявим перерыв и вызовем «скорую помощь».

- Не нужно перерыва, давайте продолжим, насколько я понял, врачи должны скоро подъехать, их уже вызвали.

- У вас инвалидность имеется?

- Не успел оформить. Мне на сердце требуется срочная операция в Пензе, иначе ничего не поможет.

Вскоре в зале суда появляется бригада «скорой». После оказания помощи процесс продолжается. Врач объяснил суду, что состояние Белоглазова удовлетворительное, давление ему удалось снизить. На происходящее он реагирует адекватно и вполне может участвовать в заседании.

По словам следователя, Вячеслав Белоглазов - личность весьма примечательная. Юридически он не судим, но к уголовной ответственности привлекался не единожды. Один раз за убийство при превышении пределов необходимой обороны, второй раз за хулиганство, а уже в этом году его судили за причинение вреда средней тяжести. Дело закончилось примирением сторон.

«Я не понимаю, за что меня задержали! - заявил в суде Белоглазов. - Ни от кого я не прятался, просто в доме у меня есть своя келья и я там проводил время. Никакого участия в игорном бизнесе я не принимал, пусть за это отвечают те, кто получал прибыль от этих автоматов… Если меня отправят в следственный изолятор, то при моем здоровье я там долго не протяну. В СИЗО я точно умру!».

Адвокат Белоглазова просил не лишать клиента свободы в связи с состоянием его здоровья и здоровья его матери. Родительница Вячеслава находится в реанимации в тяжелом состоянии. Защитник также заявил, что его подзащитный имеет удостоверение казака Великого войска Донского и награжден саблей, нагайкой и медалью.

«Надо вам камеру разбить, чтобы не снимали!»

- Родился в Буденновске Ставропольского края, с 1996 года проживаю и зарегистрирован в Рузаевке по улице Луначарского, - говорит третий подозреваемый Азер Оглы Гулушов и прикрывает лицо листом бумаги. - Образование высшее. Женат, детей не имею. С 2008 по 2013 год работал юристом. Сейчас директор ООО «Прайм».

- Хотел бы спросить у следователя - проводилась ли экспертиза по изъятому оборудованию, есть ли заключение, что оно игровое? - интересуется Гулушов.

- Что оно игровое, показали сотрудники заведений, где они были установлены.

- Я бы просила отказать следователю в ходатайстве о заключении моего подзащитного под стражу, - говорит адвокат Гулушова. - Поскольку он дает показания, с 1996 года проживает в Мордовии, ведет правильный образ жизни. Окончил в республике гимназию, получил здесь высшее юридическое образование. На момент задержания был трудоустроен. Он никому не угрожал, никакие документы не уничтожал и не пытался скрыться. Родители Азера больны, у отца заболевание сердца и сахарный диабет, а у матери проблемы с позвоночником и гипертония. У самого Гулушова травма колена и давление 180-200. Бросать родителей с таким здоровьем и куда-то скрываться он не намерен. Прошу избрать моему клиенту домашний арест по месту жительства в Рузаевке.

Когда суд удалился в совещательную комнату, Азер Гулушов сказал присутствовавшему в зале суда отцу:

- Не переживай за меня, береги свое сердце! Ничего они не докажут, это было не игровое оборудование. Там стоял генератор случайных чисел. Ну, отправят меня на два месяца в следственный изолятор, не страшно. Все нормально будет!

К слову, поддержать Гулушова в суде явились несколько мужчин. Завидев журналистов с фотокамерами, один из них прошипел: «Надо вам камеру разбить, чтобы не снимали!».

Суд отправил всех троих под стражу до 3 августа.

Дело о ДТП

В июне 2017 года Вячеслав Белоглазов стал участником резонансного ДТП в километре от села Болотниково Лямбирского района. На дороге столкнулись «Ниссан Тиида» и «Тойота Ленд Крузер». В аварии погибли двое детей. За рулем «Ниссана Тииды» находился уроженец Мордовии Андрей Чиряскин. Мужчина привозил детей и жену погостить к родственникам в село Симкино Большеберезниковского района. Недалеко от села Болотниково его внезапно ослепил двигавшийся навстречу джип «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился Вячеслав Белоглазов. Ослепленный водитель «Ниссана» надавил на педаль тормоза - на скользкой дороге машину занесло и развернуло боком, так что авто оказалось на встречке. Среагировать на такой маневр водитель джипа Вячеслав Белоглазов не смог и на скорости врезался в «Ниссан». Удар был настолько сильным, что «Тииду» разорвало на две части. Машину, словно консервным ножом, разрезало пополам, задняя часть отлетела в кювет, а передняя пролетела по дороге еще около 60 метров. В «Ниссане» сработали все подушки безопасности, однако спасти людей, находившихся на заднем сиденье, они не смогли. Как раз там сидели 11-летний сын и 13-летняя дочь Чиряскиных. Дети получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. Тяжелые травмы получила и мать - 28-летняя Екатерина Чиряскина. Сам Андрей Чиряскин серьезно не пострадал.

В свою очередь, у «крузака» была разбита вся передняя часть. В джипе помимо водителя Вячеслава Белоглазова ехали его супруга и ребенок. К моменту приезда полицейских все они уехали с места ДТП. Белоглазовы гостили у родных в старошайговском селе Рудня и тем вечером уже возвращались домой в Саранск. Эти родственники и «эвакуировали» семью с места аварии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД «Лямбирский» водителя джипа разыскать не смогли. Связаться с мужчиной удалось только утром следующего дня, его убедили как можно скорее приехать в отдел полиции. Белоглазов прибыл в полицию около 10 часов утра. С собой он привез видеорегистратор и передал запись аварии сотрудникам правоохранительных органов. Вячеслав заявил полицейским, что не виновен в аварии. «Вина в аварии полностью лежит на водителе «Ниссана». Его машину занесло и выбросило на мою полосу. Не знаю, как он будет жить с таким грузом, ведь по его вине погибли дети». Водитель внедорожника заявил, что в тот момент он установил на круиз-контроле своего авто скорость около 110 км/ч, не более того. Белоглазов уверял, что водитель «Ниссана» ехал с огромной скоростью и не справился с управлением.

Белоглазов так объяснил свое бегство с места ДТП: «Сын и жена были сильно перепуганы, кроме того, они получили травмы в аварии, и нужно было срочно отвезти их в больницу. Сам я тоже находился в шоковом состоянии. Сразу после ДТП не решился посмотреть, что произошло с людьми в «Ниссане», поскольку думал только о том, как бы поскорее доставить близких к медикам. Зачем забрал с собой видеорегистратор? Его могли украсть, и потом я бы не доказал, что не виноват в жутком столкновении». Белоглазов прошел медицинское освидетельствование на опьянение. Оно показало наличие в его организме следов сердечных лекарств. Водитель «Тойоты» еще до освидетельствования заявил, что был трезв, но после аварии из-за стресса пил корвалол флаконами.

Примечательно, что джип «Тойота Ленд Крузер» был зарегистрирован на сожительницу Белоглазова Ольгу Парежеву. Ее сын - Федор Парежев - за рулем внедорожника в 2016 году сбил женщину на улице Васенко.

Алексей Николаев