В День России в Саранске будут работать выездные Центры здоровья

12 июня в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дню России, в Саранске и Рузаевке будут работать выездные Центры здоровья. Все желающие смогут пройти аппаратно-диагностическое тестирование, которое позволит объективно оценить состояние здоровья и выявить возможные факторы риска возникновения таких заболеваний как сахарный диабет, онкология, гипертония. В Пушкинском парке с помощью аппарата Micro СО курильщики смогут определить концентрацию в организме угарного газа и карбоксигемоглобина, выявив таким образом риски опасных заболеваний.

Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться у специалистов Центров здоровья по вопросам здорового образа жизни, а также получить информационные буклеты и памятки с рекомендациями по подготовке детей в детский сад, поступающих в первый класс, правильном питании, охране зрения и профилактике вредных привычек и стресса.

Волонтеры-медики в этот день будут распространять информационные материалы о порядке прохождения бесплатной диспансеризации и профилактических осмотров, методах профилактики инфаркта и инсульта, первых признаках онкозаболеваний и необходимости прохождения скринингов.

Где 12 июня будут работать Центры здоровья?

1. Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина - Центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника №4" (11.00-15.00 ч.)

2. Пролетарский парк культуры отдыха - Центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника №2" (11.00-15.00 ч.)

3. Парк культуры и отдыха Рузаевского муниципального района - Центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Рузаевская межрайонная больница"(9.30-15.00 ч.)

4. Аллея по ул. Проспект 50 лет Октября - детский центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника №2" (16.00 до 19.00 ч.)