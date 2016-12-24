В День России в Саранске будут работать выездные Центры здоровья

Новости

12 июня в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дню России, в Саранске и Рузаевке будут работать выездные Центры здоровья. Все желающие смогут пройти аппаратно-диагностическое тестирование, которое позволит объективно оценить состояние здоровья и выявить возможные факторы риска возникновения таких заболеваний как сахарный диабет, онкология, гипертония.  В Пушкинском парке с помощью аппарата Micro СО курильщики смогут определить концентрацию в организме угарного газа и карбоксигемоглобина, выявив таким образом риски опасных заболеваний.

Кроме того, все желающие  смогут проконсультироваться у специалистов Центров здоровья по вопросам здорового образа жизни, а также получить информационные буклеты и памятки с рекомендациями по подготовке детей в детский сад, поступающих в первый класс, правильном питании, охране зрения и профилактике вредных привычек и стресса.

Волонтеры-медики в этот день будут распространять информационные материалы о порядке прохождения бесплатной диспансеризации и профилактических осмотров, методах профилактики инфаркта и инсульта, первых признаках онкозаболеваний и необходимости прохождения скринингов.

Где 12 июня будут работать Центры здоровья?

 1. Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина - Центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника №4" (11.00-15.00 ч.)

 2. Пролетарский парк культуры отдыха - Центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника №2" (11.00-15.00 ч.)

 3. Парк культуры и отдыха Рузаевского муниципального района - Центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Рузаевская межрайонная больница"(9.30-15.00 ч.)

 4. Аллея по ул. Проспект 50 лет Октября - детский центр здоровья ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника №2" (16.00 до 19.00 ч.)     

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Не тот фасон

Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине

Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

«Ночь музеев» в Саранске

18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Cтрашные взрывы в Дзержинске

Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии

Конкурс красоты

№22  Алена

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу