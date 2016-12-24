В Мордовии утонула 12-летняя школьница

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту смерти 12-летней школьницы в Атяшевском районе республики. Ребенок утонул накануне в пруду возле села Тазнеево.

По предварительным данным, днем 9 июня этого года девочка отправилась купаться с 11-летним мальчиком. Стоит отметить, что купались дети в месте, не предназначенном для этого. По имеющейся информации, войдя в воду, пятиклассница практически сразу начала тонуть. Мальчик пытался звать на помощь, но взрослых рядом не оказалось.

Как подчеркивают в СКР, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, для установления точной причины смерти ребёнка следователи назначили судебную медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.