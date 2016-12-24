Увеличилось число видов разрешенного использования земельных участков

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что у каждого земельного участка есть свое целевое назначение и разрешенное использование, которое определяет, как правообладатель может его использовать, может ли возводить или реконструировать строения на данном земельном участке.

С 8 апреля 2019 года Минэкономразвития России внесло изменения в отдельные виды разрешенного использования земельных участков.

Теперь на участках для «ведения садоводства» могут размещаться гаражи, хозяйственные постройки и жилые дома.

Кроме того, уточнены характеристики жилого дома с использованием земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» (отдельно стоящие здания с не более чем тремя надземными этажами, высотой не более 20 метров, состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, используемых для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости).

Землю разрешили использовать для предоставления коммунальных услуг, услуг связи, размещения домов социального обслуживания, общежитий, медицинских организаций особого назначения, парков культуры и отдыха, зверинцев, цирков и др.

Увеличение перечня видов разрешенного использования позволяет расширить возможности использования земельных участков. К тому же разрешенное использование – одна из характеристик, влияющая на определение кадастровой стоимости земельного участка.

Узнать вид разрешенного использования земельного участка можно, заказав выписку из Реестра недвижимости об объекте недвижимости или выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах в бумажном или электронном виде. Либо с помощью «Публичной кадастровой карты» на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).