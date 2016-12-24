В Мордовии в результате пожара погибли два человека

Репортер

Два человека погибли в результате крупного пожара в райцентре Старое Шайгово. Об этом сообщает МЧС по РМ.

Как поясняют в ведомстве, возгорание произошло в доме № 1 по улице Центральная. Жильцы дома, почувствовав запах дыма, пытались достучаться до хозяев квартиры, в которой возник пожар. Однако дверь никто не открыл. Прибывшие на место происшествия пожарные справились с огнем и обнаружили внутри квартиры тела 36-летнего мужчины и 33-летней женщины. Сейчас выясняются причины пожара.

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