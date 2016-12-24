В Саранске проводится проверка в связи с инцидентом на реке Саранке

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6 июня на реке Саранке зафиксирована гибель рыбы. Рассматривается несколько версий произошедшего. Причины выясняются.
На данный момент ведется расчистка зеркала воды от водорослей и погибшей рыбы, а также проводится водообновление. Взяты пробы воды. В настоящее время угрозы и опасности для здоровья человека и окружающей среды нет.
Популяция рыбы в Саранке будет восстановлена путем запуска мальков.
После окончания расследования причина будет доведена до сведения общественности.
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