Убил священника и спрятал его тело

Теньгушевский районный суд арестовал 45-летнего Александра Мариенко. Правоохранители считают, что мужчина сначала выпивал с местным священником 44-летним Александром Болдиным, а затем зарезал его, вывез на машине подальше от населенного пункта и закопал. Внезапно пропавшего батюшку не могли найти больше двух недель, пока полицейские не выяснили, что к его исчезновению имеет отношение Мариенко.

В середине мая родственники священника храма Казанской иконы Божией Матери Александра Болдина обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже мужчины. По их словам, Александр перестал выходить на связь с 16 мая. Хотя Болдин и был священником с 20-летним стажем, ничто человеческое ему было не чуждо - иногда он любил выпить. Поначалу близкие решили, что мужчина загулял, но, как только отойдет, объявится. Однако время шло, а он не давал о себе знать и даже не брал трубку. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию.

В Теньгушеве о протоиерее Александре Болдине отзываются положительно. Когда-то он приехал в район с женой и ребенком, ему доверили восстанавливать храм в одном из сел. Со временем в семье Болдина родились еще пятеро детей. Служителю церкви доверили храм в Теньгушеве. Прихожане очень уважали отца Александра, республиканские власти также неоднократно ставили в пример многодетную семью.

Организованные поиски протоиерея не давали никакого результата. Никто его не видел, никому он не звонил. Но вскоре к полицейским поступила оперативная информация, что местный батюшка может быть убит, а причастен к этому 45-летний житель теньгушевского села Баево, бывший уголовник Александр Мариенко. Ранее за тяжкий вред здоровью и угрозу убийством его осудили к 7 годам и 6 месяцам неволи. После освобождения Александр решил поселиться в Теньгушеве, где у него живут многочисленные родственники. Вторую судимость Мариенко схлопотал за то, что порезал человека, - суд назначил ему 4 года и 9 месяцев колонии. На свободу он вышел только в конце прошлого года. После освобождения бывший уголовник находился под административным надзором - был обязан регулярно отмечаться и не покидать место жительства по вечерам.

Сотрудники полиции и Следственного комитета по РМ нагрянули в дом Мариенко и стали его расспрашивать про протоиерея. Мариенко долго скрывать не стал и признался, что убил Болдина. По его словам, батюшку до этого он не знал и познакомился с ним совершенно случайно. Александр Болдин шел к брату Мариенко, но тот куда-то уехал, дома оказался его родственник. Мужчины решили выпить за знакомство. Однако собутыльники разошлись во взглядах на философские темы и поссорились. Хозяин сразу показал крутой нрав, схватил со стола нож и дважды ударил своего оппонента в грудь и живот. Ранения оказались смертельными - клинок задел сердце и печень. Когда товарищ с криминальным прошлым понял, что гость мертв, решил замести следы. Вечером он попросил машину у племянника, затолкал туда тело убитого батюшки и вывез за десять километров от районного центра. Выкопал в поле неглубокую могилу, сбросил туда труп и закопал. Стоит отметить, что после этого в поле проводились сельскохозяйственные работы, но тела никто не обнаружил. Помимо трупа Мариенко избавился еще и от своей окровавленной одежды и ножа.

При проверке показаний Мариенко показал место, где закопал тело. Там был обнаружен труп Болдина с ножевыми ранениями. Как сообщили в Следственном комитете по РМ, судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении убийства.