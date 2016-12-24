Фанат «Мордовии» ответит за избиение визави из Химок

«Ночь музеев» в Саранске
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино