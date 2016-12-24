Фанат «Мордовии» ответит за избиение визави из Химок

Репортер

В Октябрьском районном суде Саранска состоится рассмотрение уголовного дела по обвинению 20-летнего безработного Никиты Манина. Парня обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.
13 октября прошлого года болельщик футбольного клуба «Мордовия» Никита Манин в компании таких же местных тиффози находился возле входа на стадион «Мордовия Арена». В этот день саранская команда встречалась с подмосковными «Химками». В какой-то момент мимо фанатов «Мордовии» прошествовали болельщики гостей. Саранские ультрас решили показать себя во всей красе и кинулись атаковать приезжих. Вскоре в драку у стадиона вмешалась полиция, потасовка прекратилась, а избитый Маниным приезжий из Химок вынужден был обратиться за медицинской помощью. Дела всех фанатов «Мордовии», которые участвовали в избиении болельщиков из Подмосковья, были выделены в отдельные производства.
Как сообщила пресс-секретарь Октябрьского районного суда Алина Сауткина, в ходе предварительного следствия Манин признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

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