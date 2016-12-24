Петр Тултаев: «Мы должны думать о людях прежде всего!»

Глава Саранска провел личный прием граждан

На прием к Главе городского округа Петру Тултаеву горожане приходят уже тогда, когда не могут найти ответы в других структурах. Мэр всегда старается максимально помочь в разрешении вопросов, находящихся в его компетенции. В том случае, если на решение требуется время, об этом заявителю откровенно сообщается.

В пятницу на личный прием к Петру Тултаеву пришли с различными вопросами: транспортного обеспечения, ремонта многоквартирных домов, антисанитарного состояния придомовой территории частного дома и размещения автомойки.

Горожане часто в социальных сетях пишут о том, что необходимо организовать транспортное сообщение между юго-западной и северо-западной частями города по Юго-Западному шоссе. По словам начальника Транспортного управления Игоря Белорунова этот маршрут будет нерентабельным для перевозчиков в связи с отсутствием на обозначенном участке социальных, промышленных и крупных торговых объектов, жилых массивов. Однако на прием к мэру Саранска пришел Евгений Сергеев, который готов осуществлять перевозку пассажиров по Юго-Западному шоссе после проведения всех необходимых процедур. У него в собственности шесть единиц микроавтобусов. В случае необходимости он готов и имеет возможность приобрести технику дополнительно.

«Вы готовы встать на маршрут, соединяющий Юго-Запад и Светотехстрой через Юго-Западное шоссе, зная, что, возможно, там будет низкий пассажиропоток?» - обратился Петр Тултаев к заявителю.

«Было бы хорошо, если бы маршрут начинался, например, от Лямбирского шоссе или от телевизионного завода, затем проходил по проспекту 60 лет Октября с выходом на улицу Коваленко, а затем на Юго-Западное шоссе. Я готов к рискам», - пояснил Евгений Сергеев.

Начальник Транспортного управления объяснил, что нужно для того, чтобы стать перевозчиком, какие процедуры для этого необходимо пройти. «У нас организовано транспортное сообщение между Юго-Западом и Светотехстроем. Там проще перенаправить существующие маршруты. Перевозчиков, которые желают там работать, в настоящее время нет», - скептически высказался Игорь Белорунов.

Однако Глава Саранска остался непреклонен. «Парень готов работать. Мы должны сделать все необходимое для этого. Не гоняйте по бюрократическим кругам ада. Разработайте маршрут! Люди просят этот маршрут, тем более если он охватит проспект 60 лет Октября. Вы людей слышите? Они просят по этому участку пустить общественный транспорт! В течение месяца прорабатывайте вопрос, затем снова встретимся для принятия окончательного решения», - резюмировал мэр Саранска.

С просьбой о помощи обратилась Татьяна Тряпкина. Она проживает в доме № 85 по улице Пролетарской. Заявительница пожаловалась, что на протяжении многих лет кровля их дома протекает. Директор управляющей компании Ада Крысина, в свою очередь, пояснила, что систематически делается локальный ремонт кровли, ремонт в квартире обратившейся, однако это помогает ненадолго. Для того, чтобы разрешить вопрос, нужен капитальный ремонт мягкой кровли. «Раньше этот многоквартирный дом стоял на капитальный ремонт кровли на 2029 год. Однако, учитывая состояние крыши, ремонт перенесли на 2020 год. Проблема с кровлей решится», - разъяснил ситуацию глава Ленинского района Александр Юткин.

Заявительница с МКД № 34 по улице М. Расковой пришла с жалобой на протекающие балконы. «Балконы стали течь после того, как провели в нашем доме ремонт. Сначала протекали два балкона, теперь - 4», - рассказала Наталья Глушкина. Директор управляющей компании сообщил, что сейчас ведется досудебная политика в рамках гарантийного срока - направлена претензия в адрес организации, выполнявшей ремонт балконов. Заявительница также обозначила вопросы о плохом состоянии кровли, необходимости ремонта подъездов, об установке почтовых ящиков и утеплении торцевых стен дома. «Если необходимо, я готов встретиться с жильцами и объясниться, что мы сможем сделать, а что - нет. Если важнее утеплить стены, просчитайте - и будем изыскивать средства для утепления. Но все сразу сделать не сможем», - откровенно признался Петр Тултаев.

Жительница дома № 8 по улице Короленко пожаловалась на плохой вид из окна. «Я недавно переехала в ваш город из Мурманска. Перед нашим домом стоит частный дом, на его территории царит полная антисанитария. И это все я вынуждена наблюдать с балкона. Там часто собираются асоциальные личности. Ведь так недалеко до беды», - пожаловалась Людмила Кузнецова. Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков рассказал, что он связывался с собственницей частного дома: «Женщина там не проживает. Она готова была установить забор, но в специализированных организациях ей насчитали порядка 200 тысяч за выполнение этих работ. По ее словам, она такой суммой не располагает. Дом не аварийный». Глава города дал поручение детально проработать этот вопрос, еще раз встретиться с собственницей и согласовать с ней вопрос уборки придомовой территории. «Надеюсь, она не будет против, если мы вывезем с территории ее частного дома весь хлам. Она там жить не собирается, продавать дом тоже, судя по всему, не собирается. Женщина руководствуется принципом: хлеба не просит», - сказал Петр Тултаев. Однако вопросы Людмилы Кузнецовой на этом не закончились. Женщина пожаловалась, что в непосредственной близости к дому, в котором она проживает, отсутствуют продуктовые магазины, а до крупного торгового центра идти очень далеко. Глава города рассказал, что рассматривается вопрос об открытии магазина в районе детского сада № 7.

В рамках прошедшего приема граждан Глава города также рассмотрел вопрос о законности размещения автомойки. Петр Тултаев дал указания оказать максимальное содействие заявителю. «Человек работает, создает рабочие места, платит налоги. Давайте отвлечемся от бюрократии и вникнем в его положение. Мы должны думать о людях прежде всего!» - высказал свою точку зрения Петр Тултаев.