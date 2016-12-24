Полицейский осужден за избиение задержанного резиновой дубинкой

Торбеевский районный суд вынес приговор 27-летнему сотруднику полиции Александру Покатову. Он обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия. Два года назад тогда еще оперативник Торбеевского отдела полиции сержант Александр Покатов избил резиновой палкой жителя села Салазгорь. Во время обыска в доме подозреваемого нашли марихуану, и оперативник заставлял его признаться в хранении наркотиков.

Эта история произошла 7 февраля 2017 года. Покатов вместе с сослуживцами пришел с обыском в дом к братьям Волковым в селе Салазгорь. Полицейские отрабатывали информацию о причастности братьев к краже строительных инструментов из детского сада. Похищенного имущества найти не удалось, но оперативникам попался сверток с травкой, позднее экспертиза подтвердила, что это была марихуана. Братьев посадили в машину и отвезли в отдел. Допрашивал задержанных Александр Покатов. Младший из братьев, 23-летний Григорий, заявил, что видит «травку» в первый раз. Тогда рассвирепевший Покатов схватил резиновую палку и несколько раз огрел мужчину по спине. Старший брат инвалид Андрей Волков услышал крики младшего брата и написал явку с повинной.

Но как только Григорий Волков оказался на свободе, он сразу же обратился в медицинское учреждение, где зафиксировал побои, а потом и написал заявление на полицейского в Следственный комитет. Позже шитое белыми нитками уголовное дело о наркотиках было приостановлено, а в отношении полицейского Покатова, наоборот, было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Несмотря на уголовное дело, карьера полицейского развивалась успешно - Александр Покатов получил офицерское звание, правда, перевелся из оперативников в участковые в Краснослободский отдел полиции.

На первом процессе в Торбеевском районном суде гособвинитель просил назначить Александру Покатову 3 года и 6 месяцев колонии. Однако районная Фемида вынесла полицейскому оправдательный приговор в связи с непричастностью к преступлению. Более того, районный суд признал право полицейского на реабилитацию.

Приговор суда был обжалован потерпевшим и стороной обвинения. Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия оправдательный приговор в отношении Александра Покатова был отменен с формулировкой «ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции». Верховный суд РМ постановил передать уголовное дело на новое рассмотрение. При повторном изучении всех обстоятельств дела в Торбеевском суде был вынесен новый приговор. Александр Покатов был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.