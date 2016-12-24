УДО за миллион

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с условно-досрочным освобождением из колонии. За аферу перед законом отвечали 32-летний осуждённый исправительной колонии № 18 Азат Шабаев и его подельник 36-летний Самир Рахмятуллов. Первый обвинялся в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а второй - в пособничестве.

«Могу замолвить за тебя словечко»

Не единожды судимый Азат Шабаев отбывал очередное наказание в колонии в Потьме Зубово-Полянского района - на этот раз за разбойное нападение. Там же за кражу тянул срок 25-летний Николай Исаев. Каким-то образом Шабаев узнал, что молодой зэк получил в наследство 6 миллионов рублей, и решил развести коллегу по отсидке на деньги. В начале января 2018 года во время работы на промышленной территории колонии Азат завел беседу с Исаевым и дал ему понять, что через своих влиятельных знакомых в УФСИН может решить вопрос с условно-досрочным освобождением.

«Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко, и через месяц другой выйдешь на волю, - заверил товарищ с большим криминальным опытом. - Правда, услуга моя, сам понимаешь, не бесплатная. Чтобы решить вопрос с твоим УДО во всех инстанциях, нужно 1,2 миллиона рублей». Стоит ли говорить, что никаких знакомых в УФСИН у зэка не было. Но Исаев тоже был парень не промах, а потому согласился на предложение Азата, а сам сообщил об этом сотрудникам регионального УФСБ.

Вскоре Шабаев заявил Исаеву, что его люди готовы помочь с УДО, но просят сначала передать «вознаграждение». Передачу денег на воле наметили на март 2018 года. Шабаев просил забрать деньги своего знакомого Самира Рахмятуллова и обещал за это 50 тысяч рублей. Мужчина отбывал наказание за грабеж, но недавно вышел на свободу. По договоренности деньги Рахмятуллову должен был передать брат Исаева. В качестве брата богатого сидельца выступал сотрудник спецслужбы. Встреча проходила у магазина по улице Дальней в Саранске. Как только деньги оказались в руках сообщника Шабаева, появились сотрудники УФСБ по РМ и задержали Самира Рахмятуллова с поличным.

- Подсудимый Шабаев, вы вину признаете? - спрашивает в ходе заседания судья.

- Да, полностью признаю вину и прошу рассмотреть дело в особом порядке.

Такая же позиция оказалась и у Рахмятуллова. Против особого порядка ни прокурор, ни Исаев возражать не стали.

«Мне сделали 21 операцию на желудочно-кишечном тракте»

Примечательно, что жертва аферы - 25-летний уроженец поселка Комсомольский Чамзинского района Николай Исаев - сейчас находится в лечебно-профилактическом учреждении № 21 в поселке Барашево. Парень изъявил желание участвовать в судебном процессе, однако было принято решение не везти его в Саранск, а устроить потерпевшему видео-конференц-связь. Николай Исаев заявил иск, в котором просил взыскать с Шабаева и Рахмятуллова 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Исаев, вы заявили иск о взыскании с подсудимых 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В чем он выразился? - интересуется председательствующий.

- После совершения преступления Шабаевым и Рахмятулловым я пытался совершить суицид, - отвечает по видеосвязи Николай Исаев. - Меня поместили в лечебное учреждение, где уже сделали 21 операцию на желудочно-кишечном тракте. Именно с этим я связываю причиненный мне моральный вред. Если будут необходимы медицинские документы, то прошу суд истребовать их из лечебного учреждения, в котором я нахожусь.

- Все-таки с чем вы связываете акт суицида?

- Я был морально подавлен после совершения преступления в отношении меня, это и подтолкнуло меня к суициду.

- Шабаев, вы состоите в зарегистрированном браке? Сколько у вас детей?

- Да, я состою в браке. У меня двое детей - сын и дочь 2008 и 2009 года рождения.

- Военную службу где проходили?

- В Республике Дагестан.

- Рахмятуллов, вы состоите в браке?

- Да, в гражданском, то есть официально не расписаны, но живем вместе с октября 2017 года.

- Общие дети у вас есть?

- Дочь 2018 года рождения.

Особо опасный рецидив

Далее суд перешел к прениям. Первым выступила гособвинитель, представитель прокуратуры Наталья Теплякова:

- Обвинение, предъявленное Шабаеву и Рахмятуллову, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. При назначении наказания прошу учесть смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей и активное способствование раскрытию преступления. Также прошу учесть и отягчающие обстоятельства: у Шабаева - это особо опасный рецидив, а у Рахмятуллова - опасный рецидив. Прошу назначить Шабаеву 3 года и 6 месяцев в колонии особого режима, а по совокупности с неотбытым наказанием по приговору Ленинского районного суда Саранска от 2016 года окончательно назначить 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Рахмятуллову - 2 года в колонии строгого режима. В иске Исаеву прошу отказать, поскольку законодательство не содержит указаний на возмещение компенсации морального вреда по преступлениям против собственности.

«Прошу назначить минимальное наказание»

- Ваша честь, я прошу строго не наказывать Шабаева, он и так отбывает наказание. К тому же у него двое малолетних детей. Он оформил явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления. Гособвинитель запросил для него 3 года и 6 месяцев, я сам отбываю наказание и считаю, что это очень суровое наказание для него. Думаю, что он просто не осознавал последствий того, что делал. Прошу назначить ему минимальное наказание. По поводу Рахмятуллова прошу учесть, что он не так давно освободился из колонии, живет с женой, воспитывает дочь. Он также активно способствовал раскрытию преступления. Если его лишить свободы, то его гражданской супруге будет довольно тяжело одной содержать ребенка. Прошу назначить Рахмятуллову наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а ограничиться принудительными работами. По поводу своего иска - оставляю его на усмотрение суда.

Адвокат Шабаева заявил, что хотя его клиент и имеет взыскания в местах лишения свободы, у него есть около десяти поощрений. «Учитывая мнение потерпевшего, который просит строго Шабаева не наказывать, а также смягчающие обстоятельства, прошу назначить моему подзащитному наказание ниже низшего предела», - заявил адвокат.

- Считаю, что мнение потерпевшего должно иметь решающее значение при вынесении приговора, ведь он больше всех заинтересован в исходе этого дела, - отметила адвокат Рахмятуллова. - Прошу суд не придавать значения прошлым судимостям моего подзащитного. Сейчас он работает, что характеризует его с положительной стороны. Рахмятуллов уже встроился в общественную жизнь… Друг попросил его помочь, и он поехал на встречу. Эта глупость может стоить очень дорого. Прошу учесть интересы его семьи и назначить Рахмятуллову наказание, не связанное с лишением свободы.

«Дайте шанс на исправление»

- Приношу свои извинения Николаю Исаеву, - заявил в последнем слове Азат Шабаев. - Ваша честь, дайте шанс на исправление. Прошу строго не наказывать.

- Извиняюсь перед Исаевым, раскаиваюсь в преступлении, - говорит Самир Рахмятуллов. - Прошу учесть, что я помогал следствию. Прошу строго не наказывать, ведь у меня малолетняя дочь.

Суд назначил Самиру Рахмятуллову 1 год лишения свободы, а Шабаеву 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С учетом неотбытой части наказания по приговору Ленинского районного суда Пензенской области от июня 2015 года окончательно Шабаев получил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Алексей Николаев