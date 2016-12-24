Год Чемпионата

На минувшей неделе состоялась сессия Совета депутатов городского округа Саранск, на которой с отчетом о результатах деятельности за 2018 год выступил Глава Саранска Пётр Тултаев

«Чемпионат Мира во многом изменил и наш город, и нас»

- 2018 год вошёл в историю cтолицы Республики Мордовия на многие десятилетия. Саранск стал одним из одиннадцати городов, принявших чемпионат мира по футболу - 2018. Все мы ждали этого события, миллионы людей по всему миру наблюдали за ним, более двухсот тысяч болельщиков приехали в наш город, чтобы окунуться в его атмосферу вживую. Можно с уверенностью сказать, что чемпионат мира в нашем городе прошёл на высочайшем уровне. Это был чемпионат, который Международная федерация футбола признала лучшим за всю историю чемпионатов мира ФИФА. Он во многом изменил и наш город, и нас.

Этому событию предшествовала колоссальная подготовительная работа. Она с полной самоотдачей велась на всех уровнях, во всех учреждениях, в каждой организации. Каждое звено было значимым и внесло неоценимый вклад во все сферы этого общего и важного дела. Мы радушно встречали гостей, дружелюбно протягивали руку помощи и сделали всё, чтобы в городе царили незабываемый праздник и атмосфера гостеприимства. И хотя задача перед нами стояла сверхсложная и порой, казалось бы, невыполнимая - Мордовия с ней справилась.

Ещё одним важным событием минувшего года стали выборы Президента Российской Федерации. Жители Саранска приняли мудрое и взвешенное решение, которое является залогом устойчивого будущего нашей страны.

Масштабы проделанной в 2018 году работы впечатляют. Это около сорока городских автомобильных дорог, которые были реконструированы и построены, введены в строй новый подтопляемый мост на улице Рабочей и мост на улице Титова, благоустроено около семидесяти дворовых территорий, набережные рек Инсар, Тавла и Саранка, благоустроен Детский парк, начато строительство Парка 70-летия Победы. Обновился подвижной состав муниципального общественного транспорта города Саранска: его пополнили восемьдесят новых автобусов и троллейбусов. В минувшем году введены в эксплуатацию два дошкольных учреждения и одна общеобразовательная школа. Возведено 211,5 тысячи квадратных метров жилья. Проделана большая работа по строительству системы водоснабжения населённых пунктов городского округа.

Все реализованные планы были тесно связаны с наказами избирателей и высказанными желаниями жителей Саранска. Со всеми поставленными задачами в прошедшем году мы справились благодаря поддержке Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова.

Городское хозяйство

- Остановлюсь на наиболее важных вопросах городского хозяйства. Одно из актуальных направлений жизнедеятельности города - благоустройство территорий. Только в рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2018 году было благоустроено 52 двора и 2 общественные территории - бульвар Российской Армии и парк 70-летия Победы. Общая сумма затрат составила 370 млн рублей. В том числе 275 млн рублей средств федерального и республиканского бюджетов и 93 млн городского бюджета.

Завершилось благоустройство Парка 70-летия Победы. Именно эта общественная территория была выбрана горожанами с помощью открытого голосования. В рамках программы формирования комфортной городской среды была начата реконструкция бульвара Веденяпиных, для этого было выделено 35 млн рублей. Именно эта территория была выбрана горожанами. В перспективе у нас также благоустройство Ленинского парка, бульвара Цаплина и других. Однако необходимо понимать, что всё и сразу мы сделать не сможем. Реализация наших планов, конечно же, зависит от финансовых возможностей.

Проведена глобальная работа по благоустройству набережных Саранки и Тавлы, очищены их русла. Совершенно другой вид приобрела набережная реки Тавлы. Здесь появилась прекрасная прогулочная зона, которая удачно вписалась в общий стиль нового района и стадиона «Мордовия Арена». Стоимость работ составила 29,5 млн рублей. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что обустройство парковых зон и небольших сквериков является важной заботой муниципальной власти. Такие зоны отдыха положительно сказываются на самочувствии людей, располагают к семейному отдыху, люди здесь получают положительную энергетику, отвлекаются от житейских проблем, уделяют больше времени живому общению с своими семьями, что очень важно. Поэтому таких мест в Саранске должно быть больше.

Пристальное внимание горожан ежегодно привлекает к себе акция «Народный сквер». В 2018 году было высажено 1785 саженцев деревьев, а всего за период с 2016 по 2018 год в городе было высажено почти 14 тысяч деревьев. В Саранске стало доброй традицией с начала весны проводить акцию «Чистый город», к которой присоединяется всё больше неравнодушных жителей. В минувшем году в ней было задействовано более 10 тысяч человек. Пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность всем, кто внёс, пусть даже небольшой, вклад в чистоту родного города.

Дороги и мосты

- Активно велись работы по капитальному ремонту и реконструкции городских дорог. На эти цели было затрачено 727,7 млн рублей. В рамках подготовки к чемпионату мира в Саранске было отремонтировано 43 километра дорог. Основательно в прошлом году были отремонтированы магистрали по улицам Волгоградская, Сущинского, Лодыгина, Титова, Победы, Пролетарская, Советская, Ботевградская, Полежаева, пр. Ленина и др. В общей сложности это 68 участков. В минувшем году мы завершили работы по благоустройству прилегающей территории дороги по улице Татьяны Бибиной с заездами во дворы.

В минувшем году Саранск стал одним из 104 городов России, в которых реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проведение мероприятий по этой программе только в этом году было выделено более 195 млн рублей. На текущий год программой предусмотрено проведение ремонтных работ на 15 участках. В частности, будет отремонтирована дорога по улице Фурманова (протяжённость 1580 метров), на которую будет выделено почти 30 млн рублей; улица Гагарина (протяжённость 1590 метров), стоимость работ 26 млн рублей; Рабочая (протяжённость 2160 метров), стоимость 22 млн рублей.

В список автодорог, подлежащих ремонту по национальному проекту, вошли также улицы Кирова, Воинова, Короленко, участки улиц Миронова, Терешковой, Степана Разина, проспекта 60 лет Октября, автодороги по улице Красноармейской, Промышленного проезда, улицы Мокшанской. При строительстве и реконструкции дорог мы стараемся планировать создание как можно большего числа парковочных мест: в минувшем году было создано порядка 300 парковочных мест на сумму 5,7 млн рублей. В общей сложности за 2016-2018 годы в Саранске построено 2948 парковочных мест.

В последние годы пристальное внимание уделяется путепроводам и мостам. В минувшем году более чем на 12 миллионов рублей был отремонтирован мост по улице Ботевградской. Выполнен капитальный ремонт, а по сути построен новый мост по автодороге № 8 в районе ДСК. Сооружение действовало более 50 лет и находилось в аварийном состоянии. Поэтому его реконструкцию откладывать было нельзя. Весь комплекс работ обошелся бюджету городского округа в 221 млн рублей. На очереди мост, расположенный на северо-восточном шоссе. Мы вынуждены были закрыть этот мост - сначала здесь планировалось провести только ремонт, но довольно быстро стало ясно, что потребуется возвести новое сооружение. Мы рассчитывали на одну сумму, но после проектно-изыскательских работ сумма обозначилась другая - порядка 155 млн рублей. Кроме того, на северо-восточном шоссе небезопасен ещё один мост. Экспертиза подтвердила опасения, что ремонту он не подлежит. Готовится проектно-сметная документация по его строительству.

Я понимаю, что закрытие этих мостов вызывает недовольство среди горожан. Принимать решение о закрытии мостов было не просто сложно, а очень сложно, потому что эта дорога очень востребована. В и без того напряжённом городском бюджете трудно единовременно отыскать все необходимые средства.

Нам поступали предложения сделать один мост, а второй только подлатать. Конечно, можно и так, но есть мнение специалистов, которые говорят, что мост опасен. И если мы откроем движение, то его придётся через месяц опять закрывать. Ещё немаловажный момент: а что если мы получим ситуацию с человеческими жертвами? Кто будет отвечать за это, да и как с этим потом жить? Поэтому пусть уж лучше нас сейчас ругают, но мы избежим трагедии. Сейчас изыскиваются средства, и в ближайшее время работы на этих мостах будут активизированы.

ЖКХ

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства, пожалуй, одна из самых важных для муниципального образования. Сейчас управляющие компании полным ходом ведут подготовку к отопительному сезону. Что касается уборки города от снега - в этом году его выпало рекордное количество. С территории города было вывезено более полумиллиона кубометров снега. В целом с поставленной задачей мы справились: основные дороги к 7 часам утра расчищались, коллапсов не случалось. Что касается уборки от снега придомовых территорий, то были нарекания на работу управляющих компаний, которые разрешались. В основном всё было в порядке, за редким исключением.

В 2018 году капитальный ремонт был произведён в 80 многоквартирных домах. Считаю, что люди должны активно участвовать в приёмке выполненных работ. Это обязательное условие. Нужно обращать пристальное внимание на качество работ, независимо от того, кто является их основным заказчиком. Нужно не быть сторонним наблюдателем, а высказывать свои объективные претензии.

В рамках муниципальной целевой программы «Доступная среда» в многоквартирных домах оборудованы 12 вспомогательных пандусов для людей с ограниченными возможностями.

В минувшем году пристальное внимание нами уделялось работе с должниками за ЖКУ. В суды подано более пяти с половиной тысяч исков на сумму более 162 млн рублей. В результате удалось погасить задолженности на сумму более 53 млн рублей. Зачастую люди с долгами за ЖКУ вполне состоятельные граждане, имеющие возможность своевременно и в полном объеме платить за квартиру. Между тем закон позволяет по частям погашать долги даже самым закоренелым неплательщикам. В этом случае судебные инстанции не могут выносить решения о выселении. Мы намерены всеми законными путями добиваться результатов в этом вопросе.

Вместе с тем ведётся рассылка красных долговых квитанций, предлагается реструктуризировать сложившуюся задолженность и погашать её постепенно. Кроме того, у неплательщиков всегда есть возможность отработать долг в управляющей компании. К сожалению, последний вариант не пользуется большой популярностью. Люди не имеют большого желания трудиться даже за погашение долга. Общая задолженность населения г.о. Саранск сейчас составляет 764,7 млн рублей.

В 2018 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры г.о. Саранск» на 100% выполнены работы по строительству сетей водоснабжения сёл Горяйновка, Пушкино, Монастырское, Зыково, посёлка Николаевка, деревни Полянки. Всего 52 километра. Общая сумма затрат бюджета составила порядка 161 млн рублей.

Муниципальным предприятием «Горводоканал» выполнена реконструкция водопроводной сети на улицах Севастопольской, Кочкуровской.

Транспорт

- Бесперебойная работа общественного транспорта - одно из основных направлений жизнедеятельности города. На сегодня в городе действует 49 маршрутов общественного транспорта, на которых работают около 370 единиц подвижного состава. На базе муниципального предприятия «Горэлектротранс» в минувшем году была организована работа двух новых автобусных маршрутов: № 29 сообщением Железнодорожный вокзал - Аэропорт и № 27 - улица Т. Бибиной - улица Осипенко. К слову, последний оказался очень востребованным среди горожан. 30 мая состоялся пуск маршрута автобуса № 5 через микрорайон «Юбилейный», который свяжет Химмаш с юго-западной частью города. В результате опроса общественного мнения было принято решение пустить ещё один маршрут, который свяжет район «Юбилейный» с центральной частью города. На него будет объявлен соответствующий конкурс. Работа по маршруту будет зависеть от желания перевозчика. У нас есть желание организовать перевозку пассажиров и по другим маршрутам, но перевозчики неохотно берутся за них из-за низкого пассажиропотока, например маршрут Светотехстрой - Юго-Запад, через юго-западное шоссе. Это направление не раз предлагали, но пока желающих нет. Работа по этому вопросу продолжится.

Отмечу, что на сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте в Саранске остаётся одной из самых низких в ПФО. В муниципальном транспорте она составляет 19 и 20 рублей, на маршрутах частных перевозчиков - 25 рублей.

Жилье

- В 2018 году в Саранске введено в эксплуатацию 2100 квартир. Общий объём ввода нового жилья составил 211 тысяч кв. метров. В 2019 году в городе планируется ввести 212 тысяч кв. метров жилья. В минувшем году свои жилищные условия улучшили 172 семьи, из них 114 молодых семей, получивших право на социальную выплату на приобретение жилья в рамках муниципального проекта. 6 детей-сирот получили жильё по правам социального найма. На сегодняшний день в списке нуждающихся из этой категории граждан 314 человек. Только в минувшем году он пополнился 57 нуждающимися. Это существенная цифра, и с каждым годом она растёт.

Большое внимание уделяется переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В Саранске 56 многоквартирных домов признаны подлежащими сносу, в них проживает почти две тысячи человек. Среди этих домов - 10 бывших общежитий. Уже сейчас утверждены региональные и муниципальные программы по переселению, в них вошли 30 многоквартирных домов. Задача стоит непростая и очень ответственная. Конечно же, мы поможем людям, но в рамках тех средств, которыми мы располагаем. Возникает немало обид, конфликтных ситуаций. Но поверьте, мы делаем всё, что от нас зависит, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. К тому же по этой программе расселение происходит неравномерно. Мы руководствуемся законом.

От пользования землёй в бюджет города в прошлом году поступило более 586 млн рублей. Работа по рассылке квитанций за землю ведётся совместно с Саранским расчётным центром. Арендаторы земельных участков получают их так же, как собственники квартир многоквартирных домов. К злостным неплательщикам будут приниматься меры в рамках закона.

Ярмарки

- На протяжении уже нескольких лет у горожан пользуются большой популярностью ярмарки выходного дня, которые работают в каждом микрорайоне Саранска, а также в посёлке Ялга, Ремзаводе и ТЭЦ-2. В 2018 году организовано и проведено 173 ярмарки, которые обеспечили горожан продуктами питания по доступным ценам и отличного качества. Средняя цена на ярмарках на 20% ниже, чем в магазинах.

Помимо этого мы организовали и провели 6 ярмарок мёда, на которых было реализовано более 10 тонн продукта. Обращаю внимание, что это мёд наших мордовских производителей. Запланировано ещё два подобных мероприятия на конец года. Это отличная возможность поддержать местных пчеловодов.

В сфере торговли отдельной темой является продажа сувенирной продукции, которая очень востребована у гостей нашего города. Однако предложить нам порой нечего, хотя туристы прибывают к нам из многих регионов. В настоящее время в Саранске подыскивается место для своеобразного Центра промыслов и ремёсел. Однако одним помещением проблему не решить, необходимы желающие там работать и изготавливать продукцию. В этом направлении необходимо тщательно работать. Это должно быть не бюджетное, а коммерческое учреждение.

Демография

- 96% детей до трёх лет обеспечены местами в детских садах. Дети старше обеспечены местами почти на 100%. На середину мая в электронной очереди на место в детском саду стоит 7994 ребёнка. В 2018 году введён в эксплуатацию «Центр развития ребёнка» - Детский сад в районе микрорайона «Юбилейный» на 240 мест. Также после капитального ремонта заработал Детский сад в посёлке Озёрный, теперь он сможет принять 60 дошкольников, включая и детей ясельного возраста. Раньше в саду было две группы воспитанников 4-6 лет. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию новый детский сад на ул. Т. Бибиной, Титова, в 5-м микрорайоне «Юбилейного». Кроме того, в 2010 году запланирован ввод в эксплуатацию ещё четырёх детских садов.

Всего за последние несколько лет в Саранске введено в эксплуатацию 18 детских садов с общим количеством мест 3167. Кроме того, внешний вид и прилегающая территория наших садиков выгодно отличают нас от соседних городов. Многие считают это излишеством, но мы хотим, чтобы наши дети воспитывались в современных учреждениях, не говоря уже о том, что они улучшают архитектурную составляющую города.

В таких детских садах есть возможность обучать детей с ограниченными возможностями.

В Саранске действует 45 образовательных организаций, где обучается более 31 тыс. школьников. Введена в эксплуатацию школа по улице Солнечной, она получила статус Центра рабочих профессий. В ближайшей перспективе - строительство двух общеобразовательных учреждений на улице Фурманова на 800 мест и в 4-м микрорайоне «Юбилейного» на 450 мест.

Социальная поддержка населения в текущем году занимала одно из приоритетных мест в деятельности органов местного самоуправления. На сегодня в городе действует 11 мер социальной поддержки, за прошедший год 8,7 тыс. жителей получили выплаты.

В текущем году мы нацелены выполнять не менее важные, но более житейские и вполне реализуемые задачи. Мы, конечно же, продолжим благоустройство дворов и парков, будем строить жилье, детские сады и школы, без сомнения - вести ремонт автодорог и мостов. Однако самое важное для всех нас, чтобы жителям Саранска в родном городе было удобно, чтобы были свет, тепло и вода в домах, чистота на улицах и в подъездах. Поэтому те задачи, которые стоят перед нами в новом году, мы обязаны выполнить. Убежден, что при нашей с вами слаженной работе мы сможем реализовать все намеченные планы.

Александр РУЧИНСКИЙ, фото Юрия ГЛЕБОВА