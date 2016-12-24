«Машина времени»: 50!

«Машина времени» - уникальная группа. Родиться в самый пик застоя под носом у партийно-советского руководства. Петь крамольные песни, за которые лет на 20 пораньше можно было бы загреметь на Колыму «без права переписки». И в музыке, и в текстах идти против течения, прокладывая свой собственный путь… Нет, такое 50 лет назад в СССР было практически невозможно. Но они это смогли. И вот Советского Союза давно уже нет, а «Машина времени» - есть! И песни ее живут - потому что писались они не по «указке сверху», а по зову сердца, по порыву души. И группа не просто существует - она активно гастролирует, дает концерты во всех уголках России и по всему миру. И лидер на протяжении полувека один и тот же - Андрей Макаревич.

Детство «Машины»

Андрей Макаревич играть на гитаре научился сам. Ему безумно нравилась группа «The Beatles», и он втайне мечтал быть чем-то похожими на них.

- Мне было 15 лет, и мне смертельно хотелось играть на электрической гитаре. Я не думал ни о чем: ни о будущем, ни о предвидении, - вспоминает Макаревич. - «Битлов» я слушал с утра до вечера, мог даже забыть поесть. Измучил музыкой всех - родители выгоняли меня на балкон, чтобы я хотя бы там слушал магнитофон.

В 1969 году, еще учась в школе (Макаревичу тогда было только 15 лет), он вместе со своими друзьями и одноклассниками Игорем Мазаевым, Александром Ивановым, Павлом Рубинным и Юрием Борзовым создал группу, которую чуть позже назовут «Машина времени». Название ребята выбрали не сразу. Сначала был вариант - «Летающие тарелки», потом - «Машины времени» (всё во множественном числе). Потому что тогда все группы назывались именно во множественном числе: те же «The Beatles», «The Rolling Stones» или отечественные «Поющие гитары», «Самоцветы», «Песняры» и так далее. Но в итоге остановились на «Машине времени» в единственном числе.

«Все очень просто…»

Успех к музыкантам пришел не сразу. Да и состав не был постоянным: за это время в группе сменилось порядка трех десятков музыкантов. Сейчас в «Машине времени», помимо Андрея Макаревича, еще два артиста. Это Александр Кутиков, который пришел в группу в 1971 году, и Валерий Ефремов, выступающий с 1979 года. Да, они были не с самого начала, но в «Машине времени» они тоже достаточно давно обосновались, так что имеют полное право принимать поздравления с юбилеем.

- Мы всегда старались делать просто хорошую музыку, - говорит Александр Кутиков. - Мы не сразу начали собирать стадионы - нам просто не давали выйти на широкую публику. Это сейчас у молодого поколения масса возможностей, а тогда все зависело от других факторов. Мы тогда считались фактически подпольной группой, которая никак не была оформлена. Играли на студенческих вечеринках, иногда на выпускных вечерах в школе. Но никогда не играли на свадьбах и днях рождениях. Мы сразу в группе об этом договорились и придерживались этого правила.

Ну конечно, как же можно было в строгие, идеологически выдержанные советские времена выпустить на многотысячный стадион ребят, которые поют: «Все очень просто: в сказке - обман…»?! А вот кинорежиссеру Георгию Данелия каким-то немыслимым образом удалось впихнуть эту песню в свой фильм «Афоня» (ее там, напомним, исполняют на дискотеке). Правда, самих музыкантов из фильма вырезали (длинноволосые «хиппи» не прошли цензурный фейс-контроль), но разве это главное? Песня-то осталась!..

Зато позже, когда времена немного изменились, «Машина времени» смогла и собирать стадионы, и выступать на телевидении, и поехать в первые свои гастроли за границу... А потом это стало привычным делом: «Машину времени» слушали и Греция, и Германия, и Япония, и многие другие страны.

- Я никогда не думал об известности, - говорит Андрей Макаревич. - Она испытывает человека на прочность, на самоиронию, на звездную болезнь. Лично я считаю, что известность, прежде всего, обязывает. Обязывает еще более внимательно относиться к тому, что ты делаешь. С другой стороны, ты всегда должен думать, что делаешь. Так что, по сути, для меня известность не имеет значения...

«Полвека в движении»

Несмотря на то, что полувековой юбилей официально музыканты отмечают в конце мая, готовиться они начали загодя, а сами празднования будут проходит фактически до конца года. Летом «Машина времени» отыграет большой стадионный концерт в Москве, а дальше продолжит гастролировать по России (сейчас идет большой тур по стране), а потом поедет по заграницам.

А недавно выпускники режиссерской школы Елены Кипер (одного из основателей группы «Тату») сняли клип на 50-летие «Машины времени». Изначально предполагалось, что это будет исключительно творческий эксперимент на песню «То, что всегда с тобой» - так сказать, практика для молодых творцов. И никто, включая Елену Кипер, не подозревал, что это видео займет почетное место в праздновании юбилея группы. Андрей Макаревич сам предложил выпустить видео именно в день основания коллектива. По сюжету клипа парень с ограниченными возможностями (он приходит в спортзал на костылях) пытается на равных соревноваться с ровесниками. Но когда понимает, что они специально ему мешают опередить их, разворачивается и бежит что есть сил в противоположном направлении. И в итоге побеждает и соперников, и свою болезнь (в финальной сцене главный герой выбрасывает костыли).

- Восхищена мудростью и глубиной Андрея Вадимовича, - рассказала Елена Кипер. - И не вижу никаких изменений за эти пятьдесят лет существования группы. Они всегда были группой, выходящей к публике не просто с песнями, а с песнями-манифестами, внутри которых есть либо притча, либо важная философская мысль. Как и в этом случае в новом клипе. Во все времена человека, который решился на какое-то действие, противоречащее шаблонам, называли белой вороной. Но если быть человеком без своего мнения, не развивать свою личность и ходить строем вместе с толпой, то более пассивные люди не дадут тебе пройти вперед - они попросту будут мешать... Эта работа посвящается смелости, дерзости и прорыву к своей мечте - невзирая на то, что тебя могут осудить, а могут даже и попытаться растоптать. Как в клипе, где у каждого есть свое критическое мнение касательно главного героя: он «псих», «ненормальный» - раз не боится выпрыгнуть из привычных шаблонных моделей поведения... Но в конце видео главный герой побеждает и эти мнения, и себя, и свой страх.

Точно так же, как когда-то, 50 лет назад, группа «Машина времени» не побоялась «поплыть против течения», выбрать свой уникальный творческий путь - и успешно его продолжает.

Валерия Хващевская