БОЛЬШИЕ ПРОТИВ МАЛЕНЬКИХ

Топовые школы конкурируют только между собой

Проходящий в эти дни в Саранске Финал России (U-14) в очередной раз доказывает, что тягаться с грандами детско-юношеского футбола провинциальным школам в настоящий момент не под силу. Те, кто снимает все сливки с регионов при формировании собственных составов, без проблем прошли в четвертьфиналы и зачастую отгружали в ворота тех, кто во всех отношениях беднее, целые баулы голов.

К большому сожалению, незавидная участь постигла и «Мордовию-2005». Конечно, многое предопределил курьезный гол, пропущенный по ходу первого поединка с гостями из далекого Хабаровска (вратарь не зафиксировал мяч в ситуации, когда обязан был действовать максимально собранно). К тому же серьезно подвели реализация и отсутствие должного хладнокровия (как в атаке, так и в обороне). Но все это лирика. Два следующих матча со сверстниками из столичного «Чертаново» и питерской СШОР «Зенит» только подтвердили: конкурировать с сильными мира футбольного тем, кто находится в совершенно иных условиях подготовки (тем более в 14-летнем возрасте), практически нереально. И эта гигантская пропасть актуальна сейчас для всех, кто сталкивается с совершенно схожими трудностями на периферии. Очевидно и то, что преодолеть ее в обозримом будущем вряд ли у кого-то получится (краснодарские «бычки», располагающие частными вложениями, естественно, давно уже на другом берегу).

Тем не менее, несмотря на три досадных поражения, у «Мордовии-2005» есть отличная возможность реабилитироваться перед своей активной торсидой, стабильно заполняющей уютную трибуну стадиона при учебно-тренировочной базе ФК «Мордовия» в парке Ленинского района. Сегодня, 5 июня, стартуют матчи, направленные на построение итоговой классификации турнира. Подопечные Владимира Рокунова, Дениса Кукушкина и Никиты Рокунова продолжат выступать в группе команд, оспаривающих 9-16-е места. Ближайший соперник - представители подмосковного УОР-5, не прошедшие в плей-офф из группы с «Краснодаром» и ЦСКА. Начало в 13:00. Приходите поддержать доморощенных футбольных талантов!

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА