НА МАТЧ СБОРНОЙ, КАК НА ПРАЗДНИК

Столица Мордовии готова принять национальную команду

Считаные деньки остаются до отборочного матча ЧЕ-2020 между сборными России и Сан-Марино. В ближайшую субботу в Саранске состоится, безусловно, главное спортивное событие для нашей республики в текущем 2019 году. Национальная команда продолжает радовать своим посещением города, принимавшие у себя участников и гостей ЧМ-2018 и получившие в наследие суперсовременные футбольные арены. Саранск (8 июня, 19:00), Нижний Новгород (11 июня, 21:45), Калининград (9 сентября, 21:45). Как уточнил Станислав Черчесов, замыкающими в этой очереди должны стать Волгоград и Екатеринбург.

«В САРАНСКЕ И В НИЖНЕМ ВСЕ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ»

«Мы из тех, кто обещает и женится, - с присущим ему кавказским юмором отметил Станислав Черчесов на пресс-конференции в Новогорске. - Обещали провести матчи на всех стадионах чемпионата Мира, и если все будет сопутствовать, мы это сделаем. Наши администратор и менеджер летали и в Саранск, и в Нижний Новгород, проверили там стадионы, гостиницы, логистику - все в лучшем виде. Мы приняли то решение, которое нас устраивает. Думаю, будут и зритель, и интерес».

Вторят рулевому сборной и футболисты. «Мы сыграем в городах, где люди любят футбол, но не имеют возможности вживую часто видеть сборную России. Будет поддержка наших трибун, и это важное преимущество», - подчеркнул в общении с прессой нападающий «Локомотива» Федор Смолов. «В Саранске сборная еще не играла, но все стадионы чемпионата мира - красивые, с хорошими полями», - выделил еще один «железнодорожник» Антон Миранчук.

«Я не принимал участия в чемпионате мира, но сейчас чувствуется, что люди по-другому смотрят на сборную России. Игроков это очень радует, они работают каждый день. И нам приятно видеть, что за нами стоят болельщики», - надеется на нечто особенное, несмотря на соперничество с не самыми сильными оппонентами, Роман Нойштедтер, вызывающийся под национальные знамена из турецкого «Фенербахче».

СПАРРИНГ С «ЧЕРТАНОВО»

Проецируя процесс подготовки к матчам против Сан-Марино и Кипра, тренерский штаб сборной России принял решение провести контрольный матч с «Чертаново» (5-й командой ФНЛ по итогам сезона-2018/2019). И не прогадал. Любой спарринг всегда лучше обычной двусторонки, воспринимающейся по большому счету как обычная тренировка. Самобытной команде, комплектующейся только за счет собственных воспитанников, досталось по полной программе. Шесть безответных мячей в ворота подопечных Игоря Осинькина отправили шесть разных футболистов - Артем Дзюба (на 6-й минуте), Антон Миранчук (на 25-й), Александр Головин (на 42-й), Федор Смолов (на 56-й), Федор Чалов (на 63-й) и Резиуан Мирзов (на 80-й).

А вот кому не повезло в казавшейся безобидной дружеской игре, так это автору первого гола ЧМ-2018 Юрию Газинскому. В матче без зрителей полузащитник «Краснодара» получил досадную травму. После проведенного обследования врачи диагностировали повреждение вращательной манжеты плеча. Поэтому уже на следующий день футболист отбыл из расположения сборной.

БОЛЬШАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Российский футбольный союз готовит эксклюзивную развлекательную программу, посвященную проведению отборочных матчей в Саранске и Нижнем Новгороде. Так, при поддержке Правительства Республики Мордовия и Правительства Нижегородской области в городах-организаторах будут установлены hospitality и фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, а на центральных площадях состоятся праздничные фестивали с автограф-сессиями послов РФС - Андрея Тихонова, Алексея Смертина, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова.

Но самое интересное ждет болельщиков перед матчами. За три часа до их начала на стадионах «Мордовия Арена» и «Нижний Новгород» возьмут старт насыщенные полезными активностями «разогревы», по ходу которых болельщики смогут побывать на концертах, помериться силами с упомянутыми именитыми футболистами, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол и текбол, сделать прическу в барбер-шопе и выиграть призы.

На площадях перед аренами зрители получат возможность окунуться в атмосферу государства-крепости Сан-Марино и Республики Кипр, повстречаться со средневековыми рыцарями и античными богами, попробовать свои навыки в гончарном искусстве и чеканке монет, услышать звуки старинных музыкальных инструментов, посмотреть представления уличных акробатов и пенное шоу, отведать блюда апеннинской и греческой кухонь.

«Каждая игра национальной сборной должна запомниться каждому городу, - отметил президент РФС Александр Дюков. - Мы последовательно реализуем нашу стратегию проведения matchday. При этом праздничная атмосфера для жителей и болельщиков должна создаваться не только на территории стадиона, но и в городском пространстве - на центральных площадях, в торговых центрах, в общественном транспорте. Так же как это было в дни проведения чемпионата мира. Не сомневаюсь, что Саранск и Нижний Новгород, принимавшие матчи ЧМ-2018, прекрасно справятся и с этой задачей. Мы ждем праздника и аншлага на трибунах».

ОБЩЕНИЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Накануне ответственной встречи ее участники проведут предматчевые мероприятия для представителей прессы на стадионе «Мордовия Арена». В 12:00 начнется тренировка сборной России, первые 15 минут которой будут открыты для журналистов. По окончании занятия в медиацентре состоится пресс-конференция с участием главного тренера Станислава Черчесова и одного из футболистов нашей команды (начало в 13:00). Вечером, ориентировочно в 18:30, начнется пресс-конференция сборной Сан-Марино с участием главного тренера Франко Варреллы. Компанию ему также составит кто-то из игроков. По окончании пресс-конференции состоится тренировка гостей (начало в 19:00). Вход на данные мероприятия будет осуществляться исключительно по аккредитациям РФС. Вход на территорию стадиона для зрителей в день матча будет открыт в 16:00.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ