Спортивная гимнастика

В последние весенние деньки, 30 и 31 мая, в Саранске проходило первенство Спортивной школы олимпийского резерва имени Леонида Аркаева. В первый соревновательный день за медали боролись мальчики, во второй день - девочки. Имена победителей и призеров - перед вами.

Третий спортивный разряд. 2009 - 2010 года рождения. 1. Арсений Бушуев. 2. Кирилл Лисовенко. 3. Матвей Бурлаков. Первый юношеский разряд. 2010 - 2011 года рождения. 1. Александр Волков. 2. Александр Зайцев. 3. Глеб Бабаджанов. Второй юношеский разряд (2011 год рождения). 1. Самир Алукаев. 2. Александр Кузнецов. 3. Анатолий Карякин. Второй юношеский разряд. 2012 год рождения. 1. Михаил Митряйкин. 2. Михаил Мочалов. 3. Егор Емелин. Третий юношеский разряд. 2012 год рождения. 1. Макар Пуряев. 2. Сергей Краснятов. 3. Егор Ильин. Третий юношеский разряд. 2013 год рождения. 1. Егор Малков. 2. Роман Зуев. 3. Дмитрий Вертянкин. Третий юношеский разряд. 2014 год рождения. 1. Абдулвахид Мякушев. Третий юношеский разряд (выступали впервые). 2011 год рождения. 1. Андрей Елисейкин. 2. Артем Суняйкин. 3. Ратмир Маскайкин. 2012 год рождения. 1. Егор Тумаков. 2. Роман Власенко. 3. Артемий Темасов. 2013 год рождения. 1. Павел Овсянников. 2. Илья Зорькин. 3. Олег Дуденков. 2014 год рождения. 1. Владимир Пиванов. 2. Захар Олятовский.

Третий спортивный разряд. 2010 - 2011 года рождения. 1. Елизавета Денисова. 2. Эвелина Миронова. 3. Ангелина Николаева. Первый юношеский разряд. 2011 год рождения. 1. Александра Рыкова. 2. Ева Палькина. 3. Анастасия Трушкина. Второй юношеский разряд. 2012 год рождения. 1. Мирослава Волкова. 2. Олеся Чурилкина. 3. Алина Глухова. Третий юношеский разряд. 2013 год рождения. 1. Ева Дягай. 2. Дарья Герасимова. 3. Каролина Бельцова. Программа «Звездочка». 1. Василиса Чукалкина. 2. Ирина Дерюга. 3. Маргарита Сидоркина. 3. Александра Горбунова.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ