ЕВГЕНИЙ БУЛАНОВ И СЕРГЕЙ КУЛИКОВ ПРИГЛАШЕНЫ СУДИТЬ МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА

Саранские футбольные арбитры Евгений Буланов и Сергей Куликов находятся в Санкт-Петербурге, где принимают участие в обслуживании матчей XXXI Международного юношеского турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Престижные соревнования стартовали вчера и продлятся до 14 июня.

Как и на саранском Финале России (U-14), матчи мемориала проходят на трех стадионах - «Петровский», «Рощино Арена» и «Турбостроитель». Среди участников - 12 юношеских сборных, составленных из игроков не старше 2001 года рождения. В группе «А» соперничают: Болгария, Молдавия, Россия и Индия, в группе «В» - Греция, Таджикистан, Турция и Киргизия, в группе «С» - Аргентина, Армения, Россия-2 и Иран.

Во вторник, 4 июня, Евгений Буланов выполнял функции резервного арбитра на матче открытия между сборными России и Индии. Сегодня, 5 июня, 30-летний руководитель судейско-инспекторского комитета Федерации футбола РМ в статусе главного рефери выведет на изумрудный газон команды Турции и Киргизии. На этот же поединок резервным судьей назначен Сергей Куликов.

Мемориал Валентина Гранаткина проводится с 1981 года (инициатива исходила от многолетнего президента ФИФА Жоао Авеланжа). Его первым победителем стала сборная ФРГ. По общему числу чемпионских титулов впереди, естественно, принимающая сторона. Сборные СССР-1, СССР-2, России и Санкт-Петербурга завоевали в прежние годы ровно 20 золотых наград. За Германией (западной и объединенной) - 4 итоговые победы (1981, 1984, 1992, 2006). По одному разу обладателями трофея становились Южная Корея (2003), Белоруссия (2007), Финляндия (2011), Италия (2012), Япония (2014) и Словения (2016). Из приглашенных команд чаще всего на турнире играли белорусы (16 раз), латыши, украинцы и немцы (по 13), китайцы и финны (по 12). В разные годы на турнире выступали такие известные мастера, как Андреас Меллер, Оливер Бирхофф, Карстен Янкер, Марсель Десайи, Игорь Колыванов, Александр Мостовой и многие другие.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора