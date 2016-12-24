В Саранске «накрыли» подпольное казино

Репортер

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

Как стало известно «ВС», с июня прошлого года несколько жителей республики, объединившись в организованную группу для незаконной организации и проведения азартных игр вне игровых зон, нашли нежилые помещения в разных районах Саранска, а также приобрели необходимое оборудование, в том числе игровое, подключили к сети Интернет и распределили роли в ведении игорного бизнеса.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин в возрасте от 27 до 44 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Как подчеркивают в СКР, утром 4 июня этого года следователями совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии в рамках уголовного дела было проведено 12 обысков в помещениях, где осуществлялась незаконная игорная деятельность, и в местах жительства подозреваемых. В ходе проведенных мероприятий изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, в частности, техническое оснащение игорных клубов – более 20 игровых терминалов, документация, черновые записи, денежные средства и мобильные телефоны.

Стоит отметить, что следователями СК в рамках установления обстоятельств совершения указанного преступления возбуждено еще одно уголовное дело по аналогичному составу в отношении 44-летнего мужчины, который также задержан.

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