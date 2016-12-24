У "Мордовия Арены" сменился директор

Новости

У "Мордовия Арены" сменился директор - вместо Алексея Порфененко главный объект ЧМ-2018 в нашей республике возглавил Андрей Кочетков. До назначения в Саранск он работал исполнительным директором "Калининград Арены".

Новому руководителю 51 год. Андрей Кочетков уроженец Минеральных Вод, в 1989 году окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

Доходный год

Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках

Самаркин в ответе

Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина

Искусство КНДР в Саранске

В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...

Конкурс красоты

№22  Алена

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу