Глава Мордовии раскрыл сведения о доходах
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У "Мордовия Арены" сменился директор - вместо Алексея Порфененко главный объект ЧМ-2018 в нашей республике возглавил Андрей Кочетков. До назначения в Саранск он работал исполнительным директором "Калининград Арены".
Новому руководителю 51 год. Андрей Кочетков уроженец Минеральных Вод, в 1989 году окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса.
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
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