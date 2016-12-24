У "Мордовия Арены" сменился директор - вместо Алексея Порфененко главный объект ЧМ-2018 в нашей республике возглавил Андрей Кочетков. До назначения в Саранск он работал исполнительным директором "Калининград Арены".



Новому руководителю 51 год. Андрей Кочетков уроженец Минеральных Вод, в 1989 году окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса.