Ведущий шоу «Школа экстрасенсов» Сергей Сафронов: «Очень много мракобесия происходит на площадке»

Известный иллюзионист Сергей Сафронов (один из трех братьев Сафроновых, которых знает вся страна) является ведущим шоу «Школа экстрасенсов», первый сезон которого с успехом идет на ТНТ. И уже 12 лет работает на этом телеканале в передаче «Битва экстрасенсов» - выступает тем самым скептиком, который не всегда верит тому, что происходит на площадке. Мы поговорили с иллюзионистом и о его работе на телевидении, и о других проектах, в которых он принимает участие. Так, например, уже в ближайшее время состоится премьера иллюзионного шоу «Дозор». Да-да, этот проект имеет прямое отношение к одноименным книгам Сергея Лукьяненко и фильмам, которые были по ним сняты. Специально для этого шоу Сергей Лукьяненко написал новую историю. А чтобы превратить ее в магическое действо и яркое зрелище, собрались лучшие иллюзионисты и фокусники Европы!

«К магии я отношусь с юмором»

- Вы на протяжении многих лет ведете на ТНТ «Битву экстрасенсов»…

- Да, уже 12 лет - 19 сезонов…

- Не надоело? Не устали? Все же это большая нагрузка - и моральная, и эмоциональная...

- Если я буду за всех переживать - то действительно никаких нервов не хватит. Поэтому - никаких нагрузок. Да и вообще там надо ко всему подходить с чувством юмора. И ни во что не верить.

- То есть вы в магию не верите?

- Да. Магия начинает работать только тогда, когда ты начинаешь в нее верить. Очень много мракобесия происходит на площадке: проклятия, порчу посылают, чего только не делают… Поэтому я и отношусь к этому с юмором.

- Насколько ваше отношение к магии и потусторонним явлениям изменилось за это время?

- Мне бы хотелось увидеть духов - чем позже, тем лучше, конечно! (Смеется.) Так все это любопытно, необычно... Вы знаете, это как с Дедом Морозом: мы все в него верим, но никто его не видел. Здесь - то же самое: я верю, наверное, что это существует, но я, к сожалению - или к счастью - никогда этого не видел. Что касается той же «Школы экстрасенсов»: мне интересно поработать в этом проекте. На протяжении 12 лет, в течение которых идет «битва», я слышал от одних, что экстрасенсорике нельзя научиться, что это передается только из поколения в поколение, а от других - что можно. У нас два наставника в шоу, они обучают учеников. Мы устраиваем им разные испытания и смотрим, что из этого получается...

- Скажите, а вы суеверный человек или нет?

- Мне вчера перебежала черная кошка дорогу, и я поехал дальше. Потому что в этом нет ничего особенного. Или еще один пример: я возвращаюсь домой, если что-то забыл, а жена мне говорит: «В зеркало посмотри!». Я ради хохмы это делаю. Но делать это ради того, что если не сделаешь, то все пойдет не так - это, как минимум, странно. Как сказал Михаил Виноградов, наш психолог-криминалист в первых сезонах «Битвы экстрасенсов»: «Если ты разговариваешь с Богом - значит, ты верующий. А если Бог разговаривает с тобой - ты сумасшедший». Не очень хочется быть сумасшедшим. Тем более что я очень впечатлительный человек в этом отношении: я смотрю фильмы ужасов - и дергаюсь от страха. Но прекрасно понимаю, что если вдруг я увижу какого-то духа, то у меня два пути: либо Ваганьковское, либо Кащенко. Просто представьте себе этот момент в реальности. Я вообще удивляюсь экстрасенсам, когда они говорят, что общаются с духами, что они их видят, - я до сих пор не представляю себе, как это возможно...

«Самое страшное - это каблуки!»

- Сергей, расскажите немного о новом шоу «Дозор». Какая у вас там роль?

- У меня - роль Хранителя. Этот персонаж следит за тем, чтобы темные и светлые силы не нарушали законы, то есть он хранит некий свод правил. И в случае, когда противоположные силы не могут договориться, появляется мой герой и начинает им помогать.

- Ваш герой, наверное, и выглядит как-то необычно?

- У меня там - фантастический костюм: он одновременно и страшный, и очень эффектный! По сценарию шоу мой герой прилетает сверху, прямо из-под купола, приземляется на сцену - и тут из рук его вылетает огонь, светят лазеры.

- Слетать на землю из-под купола не страшно?

- Для меня это уже не в первый раз. Потому что на наших с братьями шоу летаем не только мы сами, но еще и ассистентки, и даже зрители. То есть у нас полет, как говорится, уже в крови. Страшно другое: когда я примерил этот костюм, то сразу понял, почему на афише написано: «12+». Потому что костюм - страшный, из него вылезают даже кровавые ребра! Но это может быть страшно для зрителя, а для меня самое страшное - что там каблуки в десять сантиметров!

- То есть летать вам приходилось, а на каблуках ходить - еще нет?

- Нет. Впервые попробовал. Вспомнил старый фильм «В джазе только девушки» - там герои тоже учились ходить на каблуках, и была фраза: «Попкой, как моторчиком: раз-раз-раз - и ходишь!». Вообще, в самом шоу - 37 иллюзий, и большую часть будет демонстрировать Николай Фоменко. Вы, кстати, знали, что он великолепно играет на скрипке? И это будет наш эксклюзив!

- А на церемонии вручения музыкальной премии МУЗ-ТВ вы показали с братьями фокус с огнем...

- Это не фокус - это древний жанр, которым владели факиры. Заливают в рот керосин и выплевывают его на пламя, и получается такой красивый эффект.

«Работа - это работа, а дом - это дом»

- На сцене вы все вместе с братьями. А за ее пределами? Невозможно же все время находиться рядом, даже если вы родные люди, ведь у каждого уже своя жизнь!

- Действительно, вместе и работать, и отдыхать очень сложно. Как только у нас появились семьи и дети, мы меньше стали собираться большими компаниями. Иногда любим все же отдыхать друг от друга. Мы же творческие люди, натуры непростые... Есть семейные праздники: дни рождения родителей, Новый год и так далее. А так, чтоб каждую неделю собираться, - такого нет. Это все - потому что практически 23 часа в сутки мы вместе, работаем вместе. И хочется оставшееся время провести отдельно - с женой и детьми.

- Дома, кстати, показываете какие-то фокусы своим детям? Или вот это - работа, а вот это - дом?

- У меня именно так. Работа - это работа, а дом - это дом. Я только переступаю порог дома - и я уже другой человек. У меня - любимый диванчик, я включаю какой-нибудь фильм и отдыхаю... У меня же дети посещают все мои шоу, видят эти фокусы по телевизору, на сцене… А дома хочется от всего этого отдохнуть и просто поиграть с детьми, позаниматься с ними, а не развлекать. Всему свое место и время…