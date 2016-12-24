Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино

Год назад Саранск принимал матчи чемпионата мира по футболу. Столица Мордовии никогда не видела столько гостей из ближнего и дальнего зарубежья. А зажигательные песни и пляски болельщиков из Колумбии и Перу просто покорили жителей республики. Были и колоритные японские гости, очень аккуратные и дружелюбные. И тунисцы, приглашавшие россиян в гости на русском языке. И беззаветно полюбившие нашу шаурму и квас иранцы. Впечатленные здешним радушием из Саранска уезжали болельщики Австралии, Канады, Норвегии, Дании, Англии, Франции, Панамы, Португалии. Это было хорошее время. Сейчас у жителей столицы Мордовии есть возможность освежить яркие эмоции, ведь в Саранск приходит большой футбол. На стадионе «Мордовия Арена» сыграют сборные России и Сан-Марино. А это значит, что город на один день вновь станет футбольной столицей, а многочисленных гостей из различных городов России и Сан-Марино поразит мордовское гостеприимство.

В столице Мордовии будут организованы 3 зоны гостеприимства - площадь Тысячелетия, территория, прилегающая к парку А.С. Пушкина, и лесопарковая зона на ул. Моховой. Летние кафе будут оформлены в виде стилизованных деревенских домиков, а для полноты картины - деревянные столы и скамейки. В меню летних кафе войдут так любимые всеми шашлыки, а также выпечка - пироги, пицца, сосиска в тесте и т.д. Пиво будет продаваться, правда, безалкогольное, также жители и гости Саранска смогут утолить жажду квасом, лимонадом, соком. В городе в период проведения матча будут работать (включая зоны гостеприимства) 356 объектов общественного питания, рассчитанных более чем на 16 тысяч посадочных мест!

Площадь Тысячелетия

Раньше всех праздничная программа начнется на площади Тысячелетия. Уже в 8 утра из динамиков, расположенных на площади, зазвучит музыка, в 9 утра на сцене начнется концерт джазового оркестра «Биг-Бенд «Саранск», в 10.00 программу продолжит выступление солистов Мордовской государственной филармонии. С 11.00 до 12.00 жителей и гостей Саранска ждут на концерте арт-фолк-группы «Морденс» и солистов Мордовской государственной филармонии. Творческие коллективы Рузаевского муниципального района начнут выступление в 12.00, вслед за ними - в 12.45 - на сцену выйдут представители Института национальной культуры МГУ имени Н.П. Огарева. Фольклорный ансамбль «Торама» исполнит свои лучшие произведения с 13.15 до 13.45, вслед за ними на сцену поднимется группа «Кружева». Творческие коллективы Ковылкинского района продолжат праздник в 14.15. В 14.45 начнется концерт ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй». Праздничную программу в 15.30 продолжат выступления творческих коллективов Краснослободского, Чамзинского и Лямбирского районов республики. Дальше - с 17.45 до 19.00 - концерт театра песни «Росичи».

Как известно, матч между сборными России и Сан-Марино начнется в 19.00, а значит, большинство гостей переместится на стадион «Мордовия Арена», а гостей площади Тысячелетия ждет двухчасовой перерыв в праздничной программе. Конечно, все кафе продолжат свою работу, просто вместо выступлений творческих коллективов будет звучать фоновая музыка.

После окончания футбольного матча - в 21.00 - на сцене площади Тысячелетия выступит Государственный ансамбль песни и танца «Умарина». Праздничный вечер в 21.45 продолжит группа «Девчата». Закроет программу концерт группы «Земляки», начало в 22.15.

Автограф-сессия

В Национальной библиотеке имени Пушкина в 12.00 начнется автограф-сессия с участием футболистов сборной России. Продлится она 3 часа, так что желающим получить автограф любимого игрока нужно просто не забыть о месте встречи. Кстати, в Пушкинской библиотеке будут работать фотозона «Welcome to Мордовия» и арт-зона «Сборная России - команда героев».

Парки

По традиции не останутся без праздничной программы и посетители Пушкинского парка. У центрального входа, с 12.00 до 15.30 и с 21.00 до 23.00, вы сможете увидеть и услышать концерт народного фольклорного ансамбля «Мерема», ансамбля старинной мордовской песни «Морама», народного коллектива современного танца «Ника», вокального ансамбля «Луч», народного вокального ансамбля «Радоница», образцовой хореографической студии «Калейдоскоп».

В это же время (с 12.00 до 15.30 и с 21.00 до 23.00) на сцене «Ладья», что на набережной реки Саранки, состоится концерт солистов и творческих коллективов городского округа Саранск.

Экопарк также ждет гостей на праздничную программу. С 12.00 до 15.30 и с 21.00 до 23.00 здесь выступят: народный ансамбль песни «Млада», мужской вокальный ансамбль «Гончарный круг», вокальная студия «Горожане», народный театр народной песни «Отрада», вокальная студия «Республика», народный ансамбль танца «Скайденс».

Стадион «Мордовия Арена»

Поскольку главное событие дня - матч сборных России и Сан-Марино - состоится на стадионе «Мордовия Арена», здесь тоже будет праздничная программа. Зрителей начнут пускать на стадион за 3 часа до игры - в 16.00. Итак, что же нас ждет на стадионе? С 16.00 до 18.40 будут работать зоны тематического фудкорта, шатровая фан-зона Республики Сан-Марино. В последней вы сможете научиться чеканке монет, гончарному искусству, а также стрельбе из лука. Предусмотрено и несколько зон развлекательных активностей. Например, в зоне от «Мегафона» вас ждет Speed-тест, BATAK (профессиональный тренажер на развитие скорости реакции и координации), соревнование для болельщиков на громкость. В зоне «МИР» будет установлен автомат «Тащи за сборную» - у вас появится возможность вытащить из автомата футбольный мяч с призом (главный приз - 100 тыс. рублей!). Зона от Volkswagen приглашает гостей на мастер-класс фристайлеров, текбол, футбольный дартс, посетителей также ждет розыгрыш призов. Перед матчем болельщики смогут посетить зону работы Почты сборной России по футболу и зону бесплатного барбер-шопа и аквагрима. Пришедшие на футбол также увидят музыкально-развлекательную программу на сцене. В программе - DJ-сеты, черлидинг, выступление фольклорного коллектива «Торама».

В 17.00 стартует «Матч со звездами». Вы сможете стать свидетелями серии поединков болельщиков с послами сборной России - Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым, а сразу после - в 17.30 - начнется автограф-сессия послов сборной России. Сразу скажем, что продлится она полчаса, но самые целеустремленные, безусловно, не останутся без автографа любимых футболистов.

В 18.00 перед болельщиками выступит группа RASA. В 18.30 начнется запуск болельщиков в чашу стадиона. Чтобы не скучать полчаса до матча, в 18.35 ведущий у бровки будет «разогревать» футбольных фанатов, также стоит быть готовым к Kiss Camera. Камера поцелуев сканирует толпу болельщиков, выбирает подходящую пару и показывает их изображения на гигантских табло. Участникам кадра предлагается поцеловать друг друга. За десять минут до начала матча пройдет массовый танцевальный флешмоб детей с флагами. Ну а дальше - вынос флагов стран - участниц встречи, государственные гимны России и Сан-Марино и свисток к началу матча. Пожелаем нашей сборной красивой игры и уверенной победы!

Музеи

Хотите не только болеть за наших футболистов, петь и плясать, но и узнать что-то новое? Тогда добро пожаловать в музеи! Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина будет работать с 9 утра. Вы сможете принять участие в интерактивном выставочно-игровом проекте «Футбол в музеях», стать участником костюмированной экскурсии по экспозиции «Футбол, ты мир!», проверить свои знания в квест-викторине «Знаешь ли ты футбол?» и пройти «Футбольную разминку».

Гости Музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье» узнают, как играть в народные игры: «Обуй лапти», «Рыбак»,

«Лапта», «Мордовский футбол», «Продажа лаптей» и пройти мастер-класс по прядению. Также в «Мордовском подворье» можно побывать «В гостях у Кудавы» - для вас проведут костюмированную экскурсию по комплексу Хоровод дружбы.

Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) порадует посетителей фотовыставкой Валентины Масловой «И чуден каждый миг…». Здесь же желающие смогут научиться изготавливать куклу-оберег «Кудава» и попробовать свои силы в городецкой росписи.

Музей Эрьзи тоже готов к наплыву гостей. В фойе главного здания музея посетители увидят «Образ России в пейзажах художников Мордовии». На специальном экране будет транслироваться слайд-показ «Вспоминая чемпионат 2018…». Еще одна выставка - «Ангелы на земле» - посвящена детям и составлена из работ известных художников из фондов музея Эрьзи. Зал временных выставок также не будет пустовать, здесь откроется выставка «Новые находки», на которой можно увидеть произведения авангарда из коллекции М.М. Алшибая. В учебном классе музея Эрьзи будут транслироваться фильмы из медиатеки Русского музея «Художники о спорте».

Выставочный зал (ул. Советская, 29) порадует любителей пейзажной живописи. Здесь работает юбилейная выставка А.А. Мухина, посвященная 100-летию со дня рождения художника.

В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. будет проходить акция «Установи судьбу героя».

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В связи с проведением футбольного матча между сборными России и Сан-Марино 8 июня с 8 часов утра будет ограничено движение на отдельных участках улиц в центральной части Саранска

«Пешеходными станут следующие улицы: Советская от ул. Демократической до ул. Рабочей; ул. Коммунистическая от ул. Пролетарской до ул. Волгоградской; ул. Б. Хмельницкого от ул. Пролетарской до ул. Большевистской и от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина; ул. Большевистская от ул. Полежаева до ул. Кавказской по обеим сторонам; ул. Л. Толстого от ул. Полежаева до ул. Советской; проспект Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской; ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской; ул. Рабочая от ул. Советской до ул. Коммунистической; ул. Волгоградская от ул. Коммунистической до ул. Короленко; проспект Российской Армии; ул. Красноармейская от ул. Саранской до ул. Кавказской», - сообщил на совещании в горадминистрации заместитель Главы городского округа Саранск по реализации целевых программ Юрий Шохин.

Для тех, кто приедет на матч на личном автотранспорте, доступны будут парковки: с восточной стороны стадиона «Мордовия Арена» (за строительным гипермаркетом «Мегастрой»); на улице Кочкуровской; парковки по улице Инсарской (на левом берегу реки Инсар); парковка у инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска (ул. Советская, д. 7); парковки, прилегающие к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РЦСП «Старт» (ул. Московская, 12). Также будут открыты парковки у гостиничного комплекса «Парк Отель» и ресторана «Мордовское подворье».

В день матча изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и газели изменят свои маршруты с 6 часов утра. В этот день общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Автобусные маршруты №№ 1, 7, 13, 17, 29, 31, 32, 40, следующие по пр. Ленина и ул. Коммунистической, будут перенаправлены по улицам Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 15, 16, 18, 28, 37, 44, 45 проследуют по ул. Полежаева, пр. Ленина, ул. Б. Хмельницкого, ул. Серова и далее по маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 19, 22, 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на ул. А. Невского и далее по действующим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 36, 38 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на ул. Севастопольскую и далее по действующим маршрутам.

Автобусный маршрут № 5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный».

Автобусы по маршруту № 6 будут заменены на троллейбусы, которые проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина до железнодорожного вокзала.

Автобусный маршрут № 8 будет следовать по улицам Осипенко, А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на пр. Ленина и далее по привычному маршруту.

Автобусный маршрут № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут - улицу Волгоградскую.

Автобусный маршрут № 27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, пр. 70 лет Октября, улицам Севастопольская, А. Невского, Осипенко.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 7, 8 вместо улицы Коммунистической будут следовать по ул. Полежаева, пр. Ленина, ул. Васенко, ул. Гагарина и далее по существующим маршрутам.

Троллейбусы по маршруту № 5 будут заменены на автобусы, которые будут следовать от железнодорожного вокзала по пр. Ленина, улицам Полежаева, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.

Работа троллейбусного маршрута № 15 и автобусного маршрута № 14 будет приостановлена. Вместо автобусного маршрута № 14 будет усилена работа троллейбусного маршрута № 13.

«На тех транспортных средствах, которые изменят свой маршрут 8 июня, вывешена соответствующая информация, - обратил внимание начальник Транспортного управления Игорь Белорунов. - После матча жители Саранска, посетившие игру, смогут добраться до своего места жительства на общественном транспорте с остановок по ул. Полежаева, а также на специальных автобусах с ул. Севастопольской на пересечении с проспектом Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад».

Вся необходимая информация об ограничении движения на 8 июня, а также измененные схемы движения общественного транспорта размещены на официальном сайте Администрации городского округа Саранск в разделе «Главная новость» и в официальных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Вводимые ограничения - это необходимость. Они сведены к минимуму. Подчеркиваю - те болельщики, которые приедут на автомобилях, могут воспользоваться парковками, в том числе и в непосредственной близости к стадиону», - резюмировал Петр Тултаев.