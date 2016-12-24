Самаркин в ответе

Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина

Следователи регионального МВД завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Мордовпотребсоюза и экс-руководителя мордовского филиала «Россельхозбанка» 56-летнего Николая Самаркина. Правоохранители обвиняют его в особо крупной растрате денег республиканского союза потребительских обществ. Ущерб некоммерческой организации составил 3,2 млн рублей. Кроме того, обвинение считает, что Самаркин вместе с 62-летним сотрудником Мордовпотребсоюза Василием Обманкиным также растратил деньги общества, когда сделал подарок коллеге по Мордовпотребсоюзу - председателю Совета организации Борису Кевбрину.

Продал два магазина

В декабре 2017 года сотрудники УЭБиПК МВД по РМ установили, что председатель правления Мордовпотребсоюза Николай Самаркин (он занял эту должность в 2016 году) воспользовался служебным положением и незаконно заключил с предпринимателем договоры купли-продажи недвижимости по заниженной стоимости. Речь идет о двух магазинах в Лямбирском районе, которые принадлежали Мордовпотребсоюзу. Согласно договору здание магазина в селе Татарская Тавла (площадь 72 кв. м) было продано за 154 тысячи рублей, а здание магазина в селе Лямбирь (площадь 162 кв. м) - за 846 тысяч рублей. Изначально экспертиза показала, что реальная стоимость магазина в Татарской Тавле составляла 894 тысячи рублей, а в Лямбире - аж 5 миллионов 346 тысяч рублей, т.е. ущерб был оценен в 6,2 млн рублей.

«Я реализовывал имущество Мордовпотребсоюза согласно документам, которые были подготовлены и подписаны председателем совета, - заявил во время ареста Николай Самаркин. - Это было распоряжение, имелся протокол совета. Эти документы были сданы на экспертизу, которая подтвердила - подписи действительно принадлежат председателю совета Мордовпотребсоюза Борису Кевбрину. Еще я бы хотел сказать, что есть отчет независимой оценки имущества, на основании чего и определялась цена на магазины…».

Еще во время избрании меры пресечения оценкой недвижимости в 6,2 млн рублей была недовольна адвокат Самаркина Любовь Калинкина: «Я обратилась в независимое экспертное учреждение в другом регионе и заключила с ним договор о проведении оценки стоимости недвижимости, о которой идет речь в уголовном деле. По оценке этого экспертного учреждения рыночная стоимость объекта в Лямбире составляет 844 тысячи рублей, вместо 5,3 млн. рублей».

В конечном счете в обвинительном заключении сумма ущерба снизилась почти вдвое. Сейчас в деле фигурирует, что Самаркин при продаже двух магазинов причинил Мордовпотребсоюзу имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 3,2 млн рублей. При этом следствие утверждает, что Самаркин не выносил на обсуждение совета Мордовпотребсоюза решение о продаже недвижимости организации.

Подарок за 22 тысячи рублей

Кроме того, следствием установлено, что с декабря 2017 года по февраль 2018 года Николай Самаркин вместе с сотрудником Мордовпотребсоюза Василием Обманкиным совершил растрату денег организации на 22 тысячи рублей. Деньги были потрачены ими на приобретение подарка своему коллеге по Мордовпотребсоюзу - председателю Совета организации Борису Кевбрину. На день рождения ему подарили скульптуру в виде корабля.

По этому эпизоду свидетели показали следующее: «Самаркин собрал коллег и заявил, что у Кевбрина юбилей, поэтому он решил подарить ему от Мордовпотребсоюза скульптуру - корабль - за 22 тысячи рублей. Поскольку Самаркин был грубым, требовательным, тяжёлым в общении руководителем и применял авторитарный стиль управления, вопрос с подарком даже не обсуждался. Деньги на подарок он потребовал взять из кассы организации, а в бухгалтерии отчитаться фиктивными чеками. Позже в бухгалтерию принесли чеки на ремонт унитазов и раковин. Хотя фактически никто ничего не чинил».

«Я мог поставить подпись, не прочитав протокол»

В материалах дела, представленных сотрудниками МВД по РМ, фигурируют показания свидетелей. Один из них - бывший ректор Кооперативного института Борис Кевбрин, он является председателем совета Мордовпотребсоюза. По его словам, Самаркин рассказал о двух магазинах, которые организация сдавала в аренду в Лямбире и Татарской Тавле, и сообщил, что арендатор хочет отказаться от магазинов, поскольку использовать их стало нерентабельно. Средств у Мордовпотребсоюза, чтобы содержать эти помещения, не было. Самаркин предложил продать эти магазины за 1 млн рублей. «Я был не в курсе реальной стоимости объектов и сказал, что сначала нужно провести их оценку, - пояснил Кевбрин. - Вопрос о продаже магазинов встал на заседании совета Мордовпотребсоюза 22 декабря 2017 года. Все члены совета были против продажи недвижимости за такую цену.

Позже я вместе с Самаркиным и другим членом совета выезжал в Лямбирь. В беседе предприниматель подтвердил, что хочет отказаться от аренды магазинов, поскольку ему стало невыгодно их содержать. В середине января состоялось еще одно заседание совета Мордовпотребсоюза. Самаркин снова поднял вопрос о продаже магазинов. Однако коллеги высказали мнение, что нужно дать объявление в интернете и поискать другого арендатора или продать объекты по более выгодной цене. Члены совета приняли решение - продажу отложить.

В протоколе заседания совета Мордовпотребсоюза от 22 декабря 2017 года действительно стоит моя подпись о том, что я проголосовал за продажу двух магазинов. Я мог поставить подпись, не прочитав протокол…».

Еще один член совета Мордовпотребсоюза рассказал, что ему позвонил Самаркин и заявил, что Кевбрин согласился с продажей помещений и поставил свою подпись. Мужчина поверил и тоже подмахнул протокол с одобрением продажи.

Коммерсант, который арендовал магазины, рассказал полиции, что платил за аренду двух магазинов по 40 тысяч ежемесячно, плюс 18 тысяч уходило на коммуналку. «Вскоре рядом с моим магазином в Лямбире появились «Магнит» и «Бристоль». Прибыль значительно сократилась. В Татарской Тавле я сдавал магазин в субаренду и получал с него по 1,5 тысячи рублей ежемесячно. Решил отказаться от аренды или просить о снижении арендной платы с обеих торговых точек, написал письмо в Мордовпотребсоюз, но мне никто не ответил. Потом лично приехал к председателю организации Самаркину и рассказал о своих намерениях. Он заявил, что арендную плату снизить не сможет, и предложил купить помещения за 1 миллион рублей. Я обещал подумать. В конце декабря 2017-го я решил, что сделка для меня будет выгодной, и согласился на покупку. Позже мы оформили с Самаркиным договор купли-продажи в МФЦ».

Уголовные дела по продаже магазинов и «морскому» подарку для Кевбрина были соединены в одно производство. Николай Самаркин был задержан 6 февраля этого года, он подозревается в совершении преступлений, за которые светит до 10 лет лишения свободы.

В ходе предварительного следствия бывший банкир вину признал, а вот его подельник Василий Обманкин все отрицает и от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом.

Самаркин может быть причастен к мошенничеству на 200 миллионов рублей

Есть еще один нюанс. Следователь просила суд приобщить к материалам уголовного дела рапорт оперативников, из которого следует, что Николай Самаркин, будучи руководителем Россельхозбанка в Мордовии, возможно, причастен к мошенничеству с незаконной выдачей кредита на сумму 200 миллионов рублей Саранскому электроламповому заводу. Правоохранители считают, что предприятие представило в банк фиктивную бухгалтерскую отчетность с приукрашенными данными и благополучно получило деньги.

Самаркин и его адвокат возражали против приобщения этого рапорта: «В моих действиях не было преступления, - заявил бывший банкир. - Я все делал по инструкции и закону. Банком выдавалось довольно много кредитов…».

Тогда суд отклонил ходатайство представителя следствия. После передачи уголовного дела в суд обвинений в мошенничестве, связанном с незаконной выдачей кредита на 200 миллионов рублей, там не оказалось. Возможно, дело будет выделено в отдельное производство.