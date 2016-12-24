Cтрашные взрывы в Дзержинске

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Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Дзержинск до сих пор не может оправиться от кошмара. 1 июня в одном из цехов НИИ «Кристалл», где изготавливают тротил, произошел взрыв. На предприятии производились мощные фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Две ударные волны разрушили больше тысячи окон в трехкилометровом радиусе, оказались повреждены сотни жилых домов и зданий организаций. Прилегающие к промышленной зоне жилые кварталы выглядят так, словно пережили землетрясение. Взрыв произошел в субботу, школьников и студентов в учебных заведениях было немного. Жертв удалось избежать, но ранения получили больше сотни человек, 18 были госпитализированы. Сейчас город восстанавливают, а Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет причины ЧП.
«Мне хотелось лечь на пол или убежать»
Очевидцем взрывов стала уроженка Саранска Татьяна Рогожина, сейчас она вместе с семьей живет в Дзержинске. Татьяна работает преподавателем русского языка и литературы в Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме.
«1 июня у меня была пара - урок литературы, - вспоминает уроженка Саранска. - Я ещё в начале урока создала интригу, сказала студентам, когда начинаю изучать Булгакова, обязательно что-нибудь происходит этакое... Ну вот и произошло. Возможно, просто совпадение. Идёт урок, я рассказывала о Булгакове, и вдруг сотрясаются окна и стены. Я сразу поняла, что это именно взрыв. Дети так несерьёзно мне говорят: это на полигоне в воинской части стреляют, но я проработала 19 лет по соседству с воинской частью и знаю, как звучат учебные выстрелы. Одно из трёх окон в кабинете открыто, и я подхожу к этому окну. В этот момент раздаётся второй взрыв, ещё сильнее. У меня было такое чувство, будто меня контузило. У девочки, которая стояла рядом, волосы резко поднялись на голове. Послышался грохот разбивающихся стёкол. Я теперь точно знаю, что такое паника, мне хотелось лечь на пол или убежать. Однако я осознавала, что отвечаю за детей, если сейчас будут новые взрывы, то рухнет здание или кого-то может порезать стеклом. Приняла решение эвакуировать детей. Все организованно вышли на улицу. В техникуме выбило стекла только в коридоре.
Уже на улице я поняла, что забыла телефон в кабинете. Дети смотрели в интернете, пытались выяснить, что происходит, звонили родным. Если мама или папа не отвечали, начинали истерить. Я пыталась сохранять спокойствие. В голове шум, начальства нет на месте. Суббота. Решила отпустить детей по домам, тем более родственники им все телефоны оборвали. Вернулась в кабинет, а у меня куча пропущенных от своих. Звонит дочь, первый вопрос: мама, ты жива? О ужас! Она была в школе № 37 на дополнительном занятии к ЕГЭ. Во всей школе со стороны завода выбиты стекла, хорошо, что они занимались в кабинете с другой стороны. Теперь у дочери паническая боязнь сидеть у окна».
«Было дико видеть почти пустой город с побитыми стёклами в домах»
«Мы живём в микрорайоне посёлок Свердлова, это в километре от завода, где произошли взрывы, - продолжает Татьяна Рогожина. - Дома оставались муж с сыном. Когда раздался грохот, они рассказали, что весь дом трясло, натяжные потолки издавали страшные звуки. Они выскочили в подъезд - супруг подумал, что это взрыв газа в нашем подъезде. Рядом построили новый дом, в нем все окна выбило со стороны завода. Наш дом стоит перпендикулярно заводу, и балкон застеклён пластиком, так вот у нас только раму вдавило внутрь и горшки с цветами попадали, но стекла остались целые.
Дочь надеялась, что ЕГЭ в понедельник отменят. Вечером администрация просила родителей дежурить в школе по очереди, кто сможет, ведь стёкол нет практически. Но многие после взрыва уехали из города, и наша семья в том числе. Было дико видеть почти пустой город с побитыми стёклами в домах. Когда вернулись, в местных новостях сообщили, что первая ударная волна была в переулке Учительском, как раз там располагается наш техникум».
«Говорят, что население было оповещено, но это неправда»
«Я считаю, что все эти инциденты связаны со сменой руководства завода, - полагает наша землячка. - С тех пор как москвичи его выкупили, начались какие-то инциденты. Когда были местные руководители, такого не было. Считаю, что в химической промышленности нужно серьёзно относиться к технике безопасности, а экономить и оптимизировать нужно с учётом безопасности.
В понедельник жизнь в Дзержинске вернулась в нормальное русло. В выходные где-то не было света, не функционировала мобильная связь, не работали магазины. В некоторых продуктовых были повреждены навесные потолки, а у мебельного магазина огромная стена упала на асфальт. Жители Дзержинска наперебой рассказывают, у кого что побило.
Говорят, что население было оповещено, но это неправда. Причём в апреле две недели сигнализация голосила на весь город, наводила панику, пока через СМИ нас не успокоили, что это учения и плановая проверка. Когда произошли взрывы, почему-то никто не догадался включить эту сирену. При этом в городе сейчас активно обсуждают информацию, что рабочие с завода «Кристалл» убежали до взрыва, значит, знали, что рванет по-серьезному».
Разрушенными оказались пять складских и производственных зданий
В субботний день работников на промышленной площадке практически не было, кроме охраны и рабочих-ремонтников. В полдень один за другим раздались два взрыва в цехе по производству тротила. Разрушенными оказались пять складских и производственных зданий НИИ «Кристалл» общей площадью 800 кв. м. Предприятие расположено на смежной территории с заводом имени Свердлова, оба занимаются промышленной и боевой взрывчаткой. Службы экстренного реагирования выехали к Дзержинскому НИИ сразу, как только получили сигнал. Здание одного из цехов обрушилось, начался пожар. Задействовать пришлось три сотни спасателей и почти 50 единиц техники.
Всего от взрывов пострадали 116 человек, из которых 89 в основном получили порезы от разбивавшихся оконных стекол (44 пострадавших - сотрудники предприятия, остальные - жители соседних домов). Еще 18 человек с поверхностными осколочными ранениями и ушибами были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Состояние их здоровья у медиков опасений не вызывает. Женщина, которая пострадала сильнее всего, пока находится в реанимационной палате, но угрозы ее жизни нет.
Рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы
После взрывов территорию завода проверили пиротехники Росгвардии. Было выставлено оцепление на расстоянии в один километр. Специалистам еще предстоит оценить ущерб. Уже ясно - он составит миллионы рублей. Помимо разрушенных производственных строений в городе повреждено множество объектов - это жилые дома, школы, детские сады, спортивные сооружения.
На месте ЧП продолжают работать следователи СКР, в том числе приехавшие из Москвы криминалисты и эксперты. Им предстоит установить точную причину ЧП. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». Пока можно говорить только о предварительной причине - нарушение технологического процесса. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы.
«Собираем вещи и валим из города»
Несмотря на жалобы жителей Дзержинска на проблемы с оперативным информированием о ЧП, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что удовлетворен тем, как специальные службы официально оповещали население об инциденте. По его словам, это позволило снизить панические настроения. Вместе с тем, как считает глава региона, некоторые сообщения в соцсетях о последствиях взрывов в Дзержинске - такие как «собираем вещи и валим из города», «у нас есть информация, что здесь происходит химическая катастрофа, нам нужно срочно бежать» - подпадают под закон о фейковых новостях.
«Такого рода информация вбрасывается целенаправленно с целью посеять панические настроения, и она, безусловно, подпадает под закон о фейковых новостях, - заявил Никитин. - Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность его применения. Во всяком случае, мы этот вопрос внимательно изучим». Власти заверили, что химической угрозы заражения в городе нет, радиационный фон находится в норме. В региональном управлении Роспотребнадзора исследовали пробы воздуха в районе жилых кварталов Дзержинска - концентрация загрязняющих веществ находится на отметке ниже предельно допустимых значений.
Губернатор Нижегородской области пообещал, что пострадавшим от взрыва будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей из областного бюджета и еще 50 тысяч из бюджета Дзержинска. Однако в администрации уточнили, что господдержка будет оказана только пострадавшим, непосредственно госпитализированным после взрывов.
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