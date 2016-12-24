13 лет с марлевой салфеткой в животе прожил наш земляк Вячеслав Лисин из-за халатности врачей

Ситуацию в российской медицине когда-то метко описал еще Николай Гоголь в «Ревизоре»: «Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». Эта фраза до сих пор весьма точно характеризует отношение медиков к пациентам в некоторых российских больницах.

43-летний житель Мордовии Вячеслав Лисин 13 лет проходил с марлевой салфеткой в животе. По его словам, ее забыли врачи Серпуховской больницы имени Семашко, которые в 2004 году удалили ему почку. После операции мужчина испытывал постоянные боли, а два года назад медики заподозрили у него онкологию. Операция показала, что вместо опухоли в организме находилась марлевая салфетка, которая за долгие годы успела врасти в позвоночник. За свои страдания Вячеслав требует с больницы 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Проблемы со здоровьем на протяжении 13 лет не давали мне полноценно жить и работать»

Справедливости наш земляк добивается в президиуме Московского областного суда. Свою дикую историю Вячеслав изложил в исковом заявлении: «В октябре 2004 года я возвращался из гостей. Возле автобусной остановки в подмосковном поселке Оболенске на меня напали хулиганы, сильно избили и отобрали мобильник. После этого я попал с закрытой травмой живота в Серпуховскую городскую больницу им. Семашко. Меня положили на операционный стол, где удалили левую почку. Операцию проводил хирург Дмитрий Галушкин. О том, что он собирается удалить почку, хирург не предупредил, я узнал об этом только после операции. Не прошло и 20 дней, как меня выписали из больницы. При этом у меня начал гноиться шов, но хирург заявил, чтобы я отправлялся лечиться у себя в стационаре.

Затем начался настоящий кошмар. После операции у меня начались сильные боли в животе, пояснице, спине. Боли случались до трех раз в неделю. Шов продолжал гноиться, у меня образовалась большая шишка. В октябре 2005 года я обратился в Омскую областную клиническую больницу с жалобами на ноющие боли в пояснице слева. Хирурги меня прооперировали, вскрыли шишку и удалили весь гной. Думал в тот момент, что на этот раз процесс выздоровления пойдет как надо и боли пройдут. Но не тут-то было, боли возобновились. Я постоянно принимал обезболивающие таблетки. Я не мог нормально жить, есть, спать, работать, содержать семью, заниматься физическим трудом, спортом. Из-за этого я постоянно находился в подавленном состоянии. От физической боли и переживаний испытывал чувство неполноценности. Проблемы со здоровьем на протяжении 13 лет не давали мне полноценно жить и работать. Устроюсь в одно место, поработаю, становится тяжело - увольняюсь, потом устраиваюсь в другое место. Мне приходилось еле сводить концы с концами, перебивался случайными шабашками, жил в долг. Мать получила «ветеранскую» квартиру, но вынуждена была продать за полцены, потому что очень были нужны деньги на многочисленные лекарства, которые я покупал в большом количестве».

«Из меня извлекли марлевую салфетку размером 12 на 10 см»

«В мае 2017 года я обратился к медикам в Саранске, - продолжает Вячеслав Лисин. - Меня госпитализировали в хирургическое отделение Республиканской клинической больницы № 4. Изначально мне поставили диагноз онкология. Медики заявили, что у меня инородное тело размером с голову ребенка. Вокруг него пошел абсцесс. У меня были страшные боли. Еще немного, и врачи бы меня не спасли. 30 мая мне провели операцию по удалению инородного тела. Оказалось, что это вовсе не онкология, а марлевая салфетка! Размером 12 на 10 см с плотными стенками. Ее во мне забыли врачи во время операции в 2004 году!

Все 13 лет я испытывал физические и нравственные страдания из-за халатности хирурга, проводившего операцию в серпуховской больнице. Из-за этого я потратил очень много денег на лекарства, прохождение анализов, поездки в больницы. Прежде чем саранские врачи обнаружили марлю, мне пришлось пройти ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию, сдать анализы, побывать на приеме у хирургов, урологов, онколога. А когда онколог сделал заключение, что у меня «объемное образование в левой подвздошной области», никому не пожелаю того, что мне пришлось пережить. Когда во мне была эта салфетка, я весил всего 47-52 килограмма при росте 1 метр 86 сантиметров. Сейчас после операции стало значительно лучше, стал поправляться. Теперь похож на нормального человека».

Страдания на 3 миллиона рублей

Как только Вячеслав Лисин оправился от операции, то решил восстановить справедливость и обратился в суд с иском к Серпуховской городской больнице имени Семашко. Наш земляк потребовал от медицинского учреждения возместить ему моральный вред. По мнению Лисина, салфетку в его брюшной полости забыл хирург Дмитрий Галушкин, сейчас он трудится врачом ультразвуковой диагностики.

Свои страдания из-за халатности врача пострадавший пациент оценил в 3 миллиона рублей. Однако взыскать деньги с медиков оказалось непросто.

Представители ответчика - главный врач Серпуховской городской больницы им. Семашко Николай Ефременков и его коллеги Медведева и Земур - в судебном заседании исковые требования не признали. По их мнению, каких-либо доказательств того, что нанесенный вред здоровью Лисина обусловлен операцией по удалению левой почки хирургом больницы Дмитрием Галушкиным, не представлено. Хотя в выписке из медицинской карты больного, которую Лисину выдали в Республиканской клинической больнице № 4 в Мордовии, указано, что 30 мая 2017 года во время операции по поводу «объемного образования мезогастральной области слева удалено инородное тело - марлевая салфетка». Однако врачи Серпуховской больницы считают, что это не может являться надлежащим доказательством по рассматриваемому делу, поскольку операция в Мордовии проведена Лисину спустя 13 лет после серпуховского медицинского вмешательства. Ответчики считают, что нет никаких сведений о том, были ли у пациента другие операции за это время. Кроме того, в 2005 году Лисину была проведена операция по вскрытию и дренированию абсцесса послеоперационной раны, во время которой, вполне возможно, и была оставлена марлевая салфетка врачами в Омской больнице.

Но Вячеслав Лисин уверен, что в Омске врачи не могли оставить салфетку, ведь операция по удалению гноя не была серьезной.

Хирург Дмитрий Галушкин проходил по гражданскому делу как третье лицо. Исковые требования он не признал и просил в иске отказать. По его словам, во время операции все инородные тела были удалены из раны и производилось дренирование для профилактики кровотечения. Тампон был удален через 4-5 дней после операции. Никакой марлевой салфетки врачи якобы не оставляли.

Серпуховской суд взыскал с самого Лисина 100 тысяч рублей

Первый судебный процесс в Серпуховском городском суде завершился в сентябре 2018 года. В иске Вячеславу Лисину было отказано. Основанием для этого послужили результаты проведенной по делу экспертизы. Так, из заключения Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Московской области следовало: «Определить, в какой именно организации - Серпуховской городской больнице в октябре 2004 года или в Омской областной клинической больнице в октябре 2005 года - было оставлено инородное тело… не представляется возможным». При таком раскладе Фемида пришла к выводу о том, что причинно-следственная связь между оказанием медицинской помощи Лисину в больнице им. Семашко в 2004 году и обнаружением у него инородного тела спустя 13 лет отсутствует. Но и это еще не все, суд возложил расходы по проведению исследования стоимостью более 100 тысяч рублей на жертву медицинской халатности. Естественно, Вячеслав никак не мог согласиться с таким решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции.

«Судья Серпуховского суда вела процесс предвзято, - высказала свое мнение порталу «Business FM» представитель Вячеслава Лисина юрист Татьяна Старчикова. - Она демонстрировала свои дружеские отношения с врачами больницы. Она допустила к участию в деле в качестве специалистов двух врачей больницы имени Семашко! Кроме того, она не озвучила в суде выводы экспертизы, а во время допроса эксперта на процессе случился скандал. Выяснилось, что в деле нет нескольких листов заключения судебно-медицинской экспертизы, подшитых ранее. В заседании объявили перерыв, во время которого представитель больницы при мне и помощнике прокурора привезла листы экспертизы и передала помощнику судьи в ее кабинете».

Второй суд присудил жертве медиков 20 тысяч рублей

Московский областной суд в декабре прошлого года отменил решение нижестоящего суда и вынес новое решение. Суд частично удовлетворил иск Лисина и взыскал в его пользу… 20 тысяч рублей (!). Именно в такую сумму Фемида оценила компенсацию 13-летних страданий жителя Мордовии. При этом судьи апелляционной коллегии не согласились с доводами истца об имевшей место врачебной ошибке работников Серпуховской больницы. Именно по этой причине мужчине присудили столь мизерную компенсацию. В апреле этого года Вячеслав Лисин обжаловал и второе решение в кассационном порядке в президиуме Мособлсуда. Он просит вернуть дело в апелляцию, чтобы добиться там проведения повторной экспертизы. Судьи истребовали материалы дела, но слушание пока не назначено.

«Я считаю законным решение суда первой инстанции, - заявил московским журналистам главный врач Серпуховской городской больницы имени Семашко Николай Ефременков. - Я не вижу в действиях своих сотрудников каких-либо ошибок. Наверняка будет третье решение суда, и торопиться с выводами не стоит. Никакой врачебной ошибки работники больницы не допустили, а оперировавший мужчину Дмитрий Галушкин действовал квалифицированно. Мы это доказывали в суде, сопоставлялись все факты, все материалы. Что касается Дмитрия Галушкина, то стаж оперирующего врача у него достаточно большой, и имеется опыт работы в амбулаторной службе. Сейчас он трудится специалистом УЗИ, но я не считаю это понижением. Уход врача из хирургии в ультразвуковую диагностику - это нормально. Врач повышает свою квалификацию и приобретает новые навыки».

Дойти до Верховного суда России

Всем известно, что доказать врачебную ошибку или халатность медиков крайне сложно. Прежде чем обратиться с иском в суд, Вячеслав Лисин вместе со своим юристом написали заявление в правоохранительные органы и просили провести проверку по факту халатности врачей. Однако это заявление передают из одного ведомства в другое и пока не принимают никакого процессуального решения. В связи с этим наш земляк осенью прошлого года написал заявление на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Юрист Лисина просила направить заявление для проверки и принятия процессуального решения в любое из подразделений СК, кроме Серпухова, дабы избежать предвзятости в оценке действий местных врачей. Заявление переправляли в различные ведомства, но в конечном счете вернули в Серпухов. Найдут ли местные правоохранители в действиях врачей состав преступления, большой вопрос. Правда, цель Вячеслава совсем не в том, чтобы врачей отправили за решетку, он всего лишь хочет добиться справедливости. Мужчина не собирается опускать руки и хочет идти до конца в поисках правды. Если потребуется, наш земляк намерен дойти до Верховного суда России. По словам жителя Мордовии, вернуть утраченное здоровье ему уже не удастся, а вот справедливая компенсация в 3 миллиона рублей вполне могла бы ему возместить часть расходов на лечение.

Алексей Николаев