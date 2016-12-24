Доходный год
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
13 лет с марлевой салфеткой в животе прожил наш земляк Вячеслав Лисин из-за халатности врачей
Ситуацию в российской медицине когда-то метко описал еще Николай Гоголь в «Ревизоре»: «Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». Эта фраза до сих пор весьма точно характеризует отношение медиков к пациентам в некоторых российских больницах.
43-летний житель Мордовии Вячеслав Лисин 13 лет проходил с марлевой салфеткой в животе. По его словам, ее забыли врачи Серпуховской больницы имени Семашко, которые в 2004 году удалили ему почку. После операции мужчина испытывал постоянные боли, а два года назад медики заподозрили у него онкологию. Операция показала, что вместо опухоли в организме находилась марлевая салфетка, которая за долгие годы успела врасти в позвоночник. За свои страдания Вячеслав требует с больницы 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Проблемы со здоровьем на протяжении 13 лет не давали мне полноценно жить и работать»
Справедливости наш земляк добивается в президиуме Московского областного суда. Свою дикую историю Вячеслав изложил в исковом заявлении: «В октябре 2004 года я возвращался из гостей. Возле автобусной остановки в подмосковном поселке Оболенске на меня напали хулиганы, сильно избили и отобрали мобильник. После этого я попал с закрытой травмой живота в Серпуховскую городскую больницу им. Семашко. Меня положили на операционный стол, где удалили левую почку. Операцию проводил хирург Дмитрий Галушкин. О том, что он собирается удалить почку, хирург не предупредил, я узнал об этом только после операции. Не прошло и 20 дней, как меня выписали из больницы. При этом у меня начал гноиться шов, но хирург заявил, чтобы я отправлялся лечиться у себя в стационаре.
Затем начался настоящий кошмар. После операции у меня начались сильные боли в животе, пояснице, спине. Боли случались до трех раз в неделю. Шов продолжал гноиться, у меня образовалась большая шишка. В октябре 2005 года я обратился в Омскую областную клиническую больницу с жалобами на ноющие боли в пояснице слева. Хирурги меня прооперировали, вскрыли шишку и удалили весь гной. Думал в тот момент, что на этот раз процесс выздоровления пойдет как надо и боли пройдут. Но не тут-то было, боли возобновились. Я постоянно принимал обезболивающие таблетки. Я не мог нормально жить, есть, спать, работать, содержать семью, заниматься физическим трудом, спортом. Из-за этого я постоянно находился в подавленном состоянии. От физической боли и переживаний испытывал чувство неполноценности. Проблемы со здоровьем на протяжении 13 лет не давали мне полноценно жить и работать. Устроюсь в одно место, поработаю, становится тяжело - увольняюсь, потом устраиваюсь в другое место. Мне приходилось еле сводить концы с концами, перебивался случайными шабашками, жил в долг. Мать получила «ветеранскую» квартиру, но вынуждена была продать за полцены, потому что очень были нужны деньги на многочисленные лекарства, которые я покупал в большом количестве».
«Из меня извлекли марлевую салфетку размером 12 на 10 см»
«В мае 2017 года я обратился к медикам в Саранске, - продолжает Вячеслав Лисин. - Меня госпитализировали в хирургическое отделение Республиканской клинической больницы № 4. Изначально мне поставили диагноз онкология. Медики заявили, что у меня инородное тело размером с голову ребенка. Вокруг него пошел абсцесс. У меня были страшные боли. Еще немного, и врачи бы меня не спасли. 30 мая мне провели операцию по удалению инородного тела. Оказалось, что это вовсе не онкология, а марлевая салфетка! Размером 12 на 10 см с плотными стенками. Ее во мне забыли врачи во время операции в 2004 году!
Все 13 лет я испытывал физические и нравственные страдания из-за халатности хирурга, проводившего операцию в серпуховской больнице. Из-за этого я потратил очень много денег на лекарства, прохождение анализов, поездки в больницы. Прежде чем саранские врачи обнаружили марлю, мне пришлось пройти ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию, сдать анализы, побывать на приеме у хирургов, урологов, онколога. А когда онколог сделал заключение, что у меня «объемное образование в левой подвздошной области», никому не пожелаю того, что мне пришлось пережить. Когда во мне была эта салфетка, я весил всего 47-52 килограмма при росте 1 метр 86 сантиметров. Сейчас после операции стало значительно лучше, стал поправляться. Теперь похож на нормального человека».
Страдания на 3 миллиона рублей
Как только Вячеслав Лисин оправился от операции, то решил восстановить справедливость и обратился в суд с иском к Серпуховской городской больнице имени Семашко. Наш земляк потребовал от медицинского учреждения возместить ему моральный вред. По мнению Лисина, салфетку в его брюшной полости забыл хирург Дмитрий Галушкин, сейчас он трудится врачом ультразвуковой диагностики.
Свои страдания из-за халатности врача пострадавший пациент оценил в 3 миллиона рублей. Однако взыскать деньги с медиков оказалось непросто.
Представители ответчика - главный врач Серпуховской городской больницы им. Семашко Николай Ефременков и его коллеги Медведева и Земур - в судебном заседании исковые требования не признали. По их мнению, каких-либо доказательств того, что нанесенный вред здоровью Лисина обусловлен операцией по удалению левой почки хирургом больницы Дмитрием Галушкиным, не представлено. Хотя в выписке из медицинской карты больного, которую Лисину выдали в Республиканской клинической больнице № 4 в Мордовии, указано, что 30 мая 2017 года во время операции по поводу «объемного образования мезогастральной области слева удалено инородное тело - марлевая салфетка». Однако врачи Серпуховской больницы считают, что это не может являться надлежащим доказательством по рассматриваемому делу, поскольку операция в Мордовии проведена Лисину спустя 13 лет после серпуховского медицинского вмешательства. Ответчики считают, что нет никаких сведений о том, были ли у пациента другие операции за это время. Кроме того, в 2005 году Лисину была проведена операция по вскрытию и дренированию абсцесса послеоперационной раны, во время которой, вполне возможно, и была оставлена марлевая салфетка врачами в Омской больнице.
Но Вячеслав Лисин уверен, что в Омске врачи не могли оставить салфетку, ведь операция по удалению гноя не была серьезной.
Хирург Дмитрий Галушкин проходил по гражданскому делу как третье лицо. Исковые требования он не признал и просил в иске отказать. По его словам, во время операции все инородные тела были удалены из раны и производилось дренирование для профилактики кровотечения. Тампон был удален через 4-5 дней после операции. Никакой марлевой салфетки врачи якобы не оставляли.
Серпуховской суд взыскал с самого Лисина 100 тысяч рублей
Первый судебный процесс в Серпуховском городском суде завершился в сентябре 2018 года. В иске Вячеславу Лисину было отказано. Основанием для этого послужили результаты проведенной по делу экспертизы. Так, из заключения Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Московской области следовало: «Определить, в какой именно организации - Серпуховской городской больнице в октябре 2004 года или в Омской областной клинической больнице в октябре 2005 года - было оставлено инородное тело… не представляется возможным». При таком раскладе Фемида пришла к выводу о том, что причинно-следственная связь между оказанием медицинской помощи Лисину в больнице им. Семашко в 2004 году и обнаружением у него инородного тела спустя 13 лет отсутствует. Но и это еще не все, суд возложил расходы по проведению исследования стоимостью более 100 тысяч рублей на жертву медицинской халатности. Естественно, Вячеслав никак не мог согласиться с таким решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции.
«Судья Серпуховского суда вела процесс предвзято, - высказала свое мнение порталу «Business FM» представитель Вячеслава Лисина юрист Татьяна Старчикова. - Она демонстрировала свои дружеские отношения с врачами больницы. Она допустила к участию в деле в качестве специалистов двух врачей больницы имени Семашко! Кроме того, она не озвучила в суде выводы экспертизы, а во время допроса эксперта на процессе случился скандал. Выяснилось, что в деле нет нескольких листов заключения судебно-медицинской экспертизы, подшитых ранее. В заседании объявили перерыв, во время которого представитель больницы при мне и помощнике прокурора привезла листы экспертизы и передала помощнику судьи в ее кабинете».
Второй суд присудил жертве медиков 20 тысяч рублей
Московский областной суд в декабре прошлого года отменил решение нижестоящего суда и вынес новое решение. Суд частично удовлетворил иск Лисина и взыскал в его пользу… 20 тысяч рублей (!). Именно в такую сумму Фемида оценила компенсацию 13-летних страданий жителя Мордовии. При этом судьи апелляционной коллегии не согласились с доводами истца об имевшей место врачебной ошибке работников Серпуховской больницы. Именно по этой причине мужчине присудили столь мизерную компенсацию. В апреле этого года Вячеслав Лисин обжаловал и второе решение в кассационном порядке в президиуме Мособлсуда. Он просит вернуть дело в апелляцию, чтобы добиться там проведения повторной экспертизы. Судьи истребовали материалы дела, но слушание пока не назначено.
«Я считаю законным решение суда первой инстанции, - заявил московским журналистам главный врач Серпуховской городской больницы имени Семашко Николай Ефременков. - Я не вижу в действиях своих сотрудников каких-либо ошибок. Наверняка будет третье решение суда, и торопиться с выводами не стоит. Никакой врачебной ошибки работники больницы не допустили, а оперировавший мужчину Дмитрий Галушкин действовал квалифицированно. Мы это доказывали в суде, сопоставлялись все факты, все материалы. Что касается Дмитрия Галушкина, то стаж оперирующего врача у него достаточно большой, и имеется опыт работы в амбулаторной службе. Сейчас он трудится специалистом УЗИ, но я не считаю это понижением. Уход врача из хирургии в ультразвуковую диагностику - это нормально. Врач повышает свою квалификацию и приобретает новые навыки».
Дойти до Верховного суда России
Всем известно, что доказать врачебную ошибку или халатность медиков крайне сложно. Прежде чем обратиться с иском в суд, Вячеслав Лисин вместе со своим юристом написали заявление в правоохранительные органы и просили провести проверку по факту халатности врачей. Однако это заявление передают из одного ведомства в другое и пока не принимают никакого процессуального решения. В связи с этим наш земляк осенью прошлого года написал заявление на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Юрист Лисина просила направить заявление для проверки и принятия процессуального решения в любое из подразделений СК, кроме Серпухова, дабы избежать предвзятости в оценке действий местных врачей. Заявление переправляли в различные ведомства, но в конечном счете вернули в Серпухов. Найдут ли местные правоохранители в действиях врачей состав преступления, большой вопрос. Правда, цель Вячеслава совсем не в том, чтобы врачей отправили за решетку, он всего лишь хочет добиться справедливости. Мужчина не собирается опускать руки и хочет идти до конца в поисках правды. Если потребуется, наш земляк намерен дойти до Верховного суда России. По словам жителя Мордовии, вернуть утраченное здоровье ему уже не удастся, а вот справедливая компенсация в 3 миллиона рублей вполне могла бы ему возместить часть расходов на лечение.
Алексей Николаев
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...