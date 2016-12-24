В Мордовии развиваются технологии мирового уровня

О перспективах развития современных высокотехнологичных производств, роли и месте волоконной оптики при формировании «цифровой» экономики шла речь на прошедшем заседании научно-технического совета АУ «Технопарк-Мордовия». Лучшие ученые страны - академики и члены-корреспонденты РАН, руководители ведущих научных центров, представители власти и бизнеса - выясняли, какой реальный вклад может внести республика в реализацию президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Еще накануне членам НТС и участникам заседания была предоставлена возможность посетить вместе с Главой региона Владимиром Волковым завод оптического волокна, где не так давно завершилась масштабная модернизация. Проект стоимостью более 950 миллионов рублей (полмиллиарда из которых выделил федеральный Фонд развития промышленности) позволяет предприятию заметно повысить эффективность производственного оборудования, создать условия для выпуска новых видов продукции. Удалось заменить, в частности, индукционные печи, запустить дополнительную линию вытяжки, вспомогательный участок по изготовлению преформ. «Таким образом, мощности компании вырастут в полтора с лишним раза - с 2,5 до 4 миллионов километров оптоволокна в год, - заявил руководитель республики. - Если учесть, что нынешние потребности отечественного рынка оцениваются в 7 миллионов километров, можно утверждать, что наш завод сможет более чем наполовину удовлетворить спрос кабельной промышленности. Немаловажно также, что благодаря снижению себестоимости будет расширен экспортный потенциал предприятия. А качество продукции «Оптиковолоконных систем» и сегодня полностью соответствует мировым стандартам».

Есть, впрочем, и еще один отрадный факт, заслуживающий особого внимания: все работы по модернизации производства проведены силами местных специалистов, преимущественно из числа выпускников МГУ имени Н.П. Огарева. «Они зарекомендовали себя как квалифицированные и грамотные специалисты, - подчеркнул гендиректор АО Андрей Николаев. - Набираемый персонал, после некоторой дополнительной подготовки, в принципе, легко может найти общий язык с инженерами из Японии, США или Франции - обстоятельно и компетентно обсуждать с ними особенности внедрения современных технологий, пути решения возникающих проблем. Иными словами, мы добились того, что в Саранске сконцентрированы лучшие практики организации труда, внедрения высочайшей культуры производства».

В ходе состоявшегося затем совещания по вопросам дальнейшего развития волоконного направления отмечалось, что в планах предприятия значится реализация следующих стадий проекта, предусматривающих создание в Мордовии собственного производства заготовок для оптического волокна. «Прошедшее обновление мощностей - шаг, несомненно, своевременный и крайне важный для страны, - сказал председатель совета директоров АО «ОВС», советник заместителя председателя правления «Газпромбанка» Алексей Николаев. - В то же время нужно понимать, что нельзя останавливаться на достигнутом…». «Объявляя Саранск столицей российской кабельной индустрии, мы исходили из того, что его традиционно сильные направления необходимо постоянно развивать и совершенствовать, - продолжил генеральный директор Всероссийского НИИ кабельной промышленности Геннадий Мещанов. - С этой точки зрения значимость открытия второй очереди оптоволоконного завода трудно переоценить».

«Республиканские власти неизменно поддерживают действующие здесь высокотехнологичные компании, - резюмировал Глава РМ Владимир Волков. - Завод «ОВС» в перспективе должен выпускать не менее 10 миллионов километров оптического волокна ежегодно!».

Многое, в сущности, уже сделано. Перед началом очередного заседания Научно-технического совета ученые мужи смогли ознакомиться с инфраструктурными возможностями технопарка, центров проектирования инноваций и экспериментального производства, ИЦВО испытательных линий и лабораторий, а также осмотреть выставку стартапов.

Собственно, главное мероприятие дня прошло в конференц-зале главного корпуса. По словам Председателя Государственного собрания РМ Владимира Чибиркина, от деятельности технопарка так или иначе зависит эффективность функционирования всех сфер, обозначенных в новом «майском» Указе Президента. «Поставленные задачи могут быть успешно решены только при непосредственном участии этой ведущей площадки научно-технического и инновационного развития региона, - заметил он. - Потому весьма отрадно, что технопарк одним из первых включился в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

К слову, на сегодняшний день в его составе насчитывается уже 123 фирмы-резидента, в которых трудятся свыше 2 тысяч человек. Совокупный объем их выручки оценивается по итогам 2018 года в 12 млрд рублей. Причем 10 миллиардов приходится на импортозамещающую продукцию. В частности, на базе наноцентра открыт многофункциональный производственный центр «ЭлементПро», специализирующийся на выпуске электропроводящих органических смол, гидрофобных дисперсий и полимерных концентратов.

В своем выступлении Владимир Чибиркин также напомнил о высоких темпах роста волоконно-оптического кластера. Оговорившись, правда, что деятельность республиканского центра инноваций не должна ограничиваться лишь этим. Ведь в числе его приоритетов фигурируют и энергосберегающая светотехника, и электронное приборостроение, и нанотехнологии, и биоинженерия. «Сейчас нужно не просто продвигать перспективные проекты, но видеть новые точки роста, постоянно работать на опережение, - подытожил спикер регионального парламента. - Притом решать поставленные задачи следует в тесном сотрудничестве с вузами, ведущими отраслевыми предприятиями республики».

Предложений на сей счет поступило немало. Так, одна из презентаций касалась создания следующего поколения противомикробных препаратов, способных подавлять инфекционные процессы. В том числе - и не поддающиеся ныне лечению. Всех секретов разработчики, понятно, не раскрыли. Заметив только, что реализовать проект планируется совместными усилиями Института биоорганической химии РАН и Мордовского госуниверситета.

Другая озвученная инициатива предусматривает разработку антикоррозийных материалов. Тем более что потребность в них растет с каждым годом.

«Я полностью удовлетворен результатами прошедшего заседания, - подтвердил председатель научно-технического совета технопарка, академик Евгений Каблов. - Было высказано множество интересных идей, способных придать новый импульс инновационному развитию Мордовии. Сам технопарк по итогам IV национального рейтинга вошел в тройку сильнейших среди 150 участников. Постоянно растет число резидентов, объемы выпускаемой продукции. Весьма действенной является и поддержка, оказываемая руководством республики. Все это свидетельствует о том, что задача создания в регионе мощного центра высоких технологий полностью выполнена. Хотя работы впереди, очевидно, еще много».

Завершилось мероприятие награждением юных дарований - победителей X Международного детского конкурса «Школьный патент - шаг в будущее!».