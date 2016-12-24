Саранский адвокат попалась с дозой наркоты

27 мая сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД сообщили о резонансном задержании саранского адвоката, 35-летней Екатерины Илькаевой. В сумочке дамы оперативники обнаружили один грамм дурмана и курительную трубку для него.

Как сообщили в полицейском ведомстве, накануне к оперативникам поступила информация о том, что адвокат адвокатской палаты РМ Екатерина Илькаева может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ночь с 22 на 23 мая полицейские остановили женщину около ее дома по улице Миронова и досмотрели. В сумочке у адвоката был обнаружен сверток с синтетическим веществом. Оперативники предложили Илькаевой проехать с ними в наркологический диспансер и пройти освидетельствование. В анализах дамы было обнаружено наличие наркотика. Позднее эксперты заявили, что изъятая субстанция является наркотиком, более известным как «соль». Вес изъятого зелья составил 1,1 грамма, что является крупным размером. Для курения дурмана в сумочке также находилась специальная трубка.

Поскольку адвокат является специальным субъектом, то уголовное дело в отношении Екатерины Илькаевой пришлось возбуждать лично руководителю Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Анатолию Ситникову. Дело возбуждено по статье «Незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Известно, что адвокат от общения со следователем отказывается, она воспользовалась своим конституционным правом не давать показания.

Как сообщили в Следственном комитете по РМ, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Следствие ходатайствовало перед судом о заключении адвоката под стражу. Однако суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Подобная мера связана с тем, что Илькаева воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Расследование продолжается.

Екатерина Илькаева - из известной в правоохранительных кругах семьи. Отец - судья в отставке Александр Илькаев - долгое время отработал в Октябрьском районном суде. Брат Екатерины Алексей Илькаев - сотрудник регионального Следственного комитета. Ранее сама Екатерина трудилась в адвокатской палате «Щит», но пару лет назад уволилась оттуда.

Примечательно, что Екатерина Илькаева представляет в суде интересы Виктории Трошенковой, которая обвиняется в наркоторговле. Жительница Саратова вместе с супругом колесила на машине по различным регионам России и делала наркотические закладки. Супруги ворочали килограммами зелья. Попались они в Саранске в начале марта 2017 года. При досмотре их «Ауди А6» борцы с наркопреступностью обнаружили и изъяли 150 граммов наркотиков, которые предназначались для продажи. В группу наркоторговцев входили еще 17 человек. Сейчас дело рассматривается в Пролетарском районном суде. Однако в связи с последними событиями Виктории Трошенковой, видимо, теперь придется искать другого адвоката.