По газификации Мордовия в числе лидеров

22 мая, накануне годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», представители компании традиционно пообщались с журналистами. Тема пресс-конференции, в которой прияли участие начальник Департамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, - «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов». Мордовия также была упомянута в докладах спикеров: наша республика вошла в Топ-10 регионов по выполнению обязательств по подготовке потребителей к приему газа в соответствии с планами-графиками синхронизации работ.





Группа компаний «Газпром» активно ведёт работу по надежному и бесперебойному газоснабжению всех категорий потребителей. Результаты 2018 года впечатляют: протяжённость сетей газораспределения Группы «Газпром межрегионгаз» составила 744,8 тыс. км, объем транспортировки газа - 227,8 млрд куб. м. Газ был доведён до 26,2 млн домовладений и квартир, 30,7 тыс. промышленных и 7,7 тыс. сельскохозяйственных предприятий, 313,8 тыс. коммунально-бытовых объектов.

В рамках работы по подключению к сетям газоснабжения новых потребителей в 2018 году газораспределительными организациями Группы «Газпром межрегионгаз» было выдано 210 тыс. технических условий, заключено 152 тыс. договоров о подключении и подключено 102 тыс. объектов капитального строительства.

«За 2018 год объем реализации потребителям природного газа группой «Газпром» в России возрос на 4,3% по сравнению с 2017 годом, - подчеркнул Геннадий Сухов. - Увеличение спроса на газ связано в первую очередь с более холодными погодными условиями. В 2018 году компания обеспечила бесперебойное газоснабжение потребителей 69 регионов России через 53 региональные компании по реализации газа».

«Группа компаний «Газпром» продолжает активную реализацию Программы газификации регионов РФ, - рассказал журналистам Сергей Густов. - С 2005 по 2018 год «Газпром» инвестировал в Программу газификации более 361 млрд руб. (в том числе 36,7 млрд рублей в 2018 году). Построено 2310 газопроводов протяженностью более 32 тыс. км, созданы условия для газификации 4360 населенных пунктов, 5450 котельных и более 913 тыс. домовладений и квартир. Программа газификации ежегодно позволяет десяткам тысяч российских семей повышать качество жизни и создает условия для социально-экономического развития субъектов России. С 2005 по 2018 год уровень газификации природным газом в среднем по России вырос с 53,3% до 68,6%, в том числе в городах - до 71,9%, в сельской местности - до 59,4%».

Спикеры отметили, что регионов, в которых полностью выполняются взятые на себя обязательства по подготовке потребителей к приёму газа в соответствии с планами-графиками синхронизации работ по газификации в России, всего десять. В их числе и наша республика. В Мордовии построено 12 межпоселковых газопроводов протяженностью 113,5 км, внутрипоселковых газовых сетей - 52,2 км, газифицировано 453 домовладения и 18 котельных. Таких результатов удалось достичь благодаря грамотной совместной работе руководства региона и руководителей ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск».

В ходе пресс-конференции была затронута и тема задолженности потребителей перед поставщиками газа. Еще одной актуальной проблемой остается вопрос технического обслуживания газового оборудования по договорам технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Сергей Густов отметил, что совместно с органами власти РФ группой «Газпром» проводится работа по совершенствованию законодательства, направленная на повышение безопасности использования газа в быту и оптимизацию процессов поставки и транспортировки газа.