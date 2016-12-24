В школах Саранска отзвенели последние звонки

Во всех общеобразовательных школах Саранска 23 мая отзвенели последние звонки для учащихся 1, 9 и 11 классов. В торжественных линейках приняли участие 3711 первоклашек, 2861 ученик 9-х классов и 1315 выпускников. Для одних этот последний звонок стал первым и впереди еще целая школьная жизнь, а для некоторых - последним в школьной жизни. У выпускников впереди ответственные события - сдача ОГЭ, ЕГЭ и выбор будущей профессии.

Глава городского округа Саранска Петр Тултаев принял участие в торжественной линейке в школе № 32. «Выпуск-2019» в этой школе сороковой по счету. За четыре десятилетия школа выпустила в большую жизнь 2863 человека. В этом году стены учебного заведения покидает 31 выпускник 11-го класса.

Петр Тултаев поприветствовал собравшихся поздравлением от Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова: «Дорогие выпускники! Завершается важный этап вашей жизни - школьная пора. Это было время овладения базовыми знаниями, развития ваших уникальных способностей, активного формирования личности. Все эти годы вы создавали надежный задел на свое успешное будущее, готовились к вступлению в большую взрослую жизнь».

От себя же лично мэр Саранска добавил напутствие в адрес выпускников: «Самая прекрасная в жизни каждого человека школьная пора для вас завершилась, и теперь перед вами стоит важный выбор - выбор профессии вашей жизни. Уверен, что многие его уже сделали. Тем не менее хочу подчеркнуть: выбирайте будущую профессию по зову сердца! Чтобы ваша работа всегда была вам в радость, чтобы вы жили и горели ей. Помните, что нет ничего лучше и ближе малой Родины. Ваш родной город Саранск рад вам, здесь каждому из вас всегда есть место!». Он также пожелал выпускникам «теплой, душевной любви рядом», отметив, что это одно из важнейших составляющих счастливой жизни каждого человека.

В качестве доброго напутствия в исполнении Петра Тултаева для выпускников Саранска 2019 года прозвучало троекратное «Ура!». Он также выразил искреннюю признательность родителям выпускников за их воспитание и то правильное, что они вложили в умы и сердца своих детей. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов за их важный труд и жизненное призвание.

В завершение торжественной линейки Петр Тултаев осмотрел школьные просторы. В учебном заведении действует школьный спортивный стадион с синтетическим покрытием, в минувшем году капитально отремонтирован актовый зал, работают кадетские классы. Школа не раз становилась победителем республиканских конкурсов и проектов.

Пообщавшись со школьниками, Петр Тултаев даже подобрал будущие кадры в ряды муниципальных служащих Администрации Саранска. Первоклассник Егор окончил первый учебный год на «отлично». «Будущий заместитель мэра города!» - с одобрением похлопал по плечу мальчика Петр Тултаев.

Для школьников это был праздничный и волнительный день, ведь выпускников вскоре ждали государственные экзамены.