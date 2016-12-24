«Лучшим предпринимателем городского округа Саранск - 2019» стал Сергей Сыркин

В минувший четверг в Администрации городского округа Саранск состоялось награждение лауреатов городского конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2019». Ежегодно в преддверии Дня российского предпринимательства Глава Саранска Петр Тултаев проводит торжественную встречу с представителями бизнес-сообщества столицы Мордовии. На мероприятии собираются энергичные, инициативные, сумевшие организовать и успешно развить свое дело представители малого и среднего бизнеса. Все они нашли и прочно заняли свое место в экономике города, воплотили в жизнь интересные идеи и проекты.

В своем вступительном слове Петр Тултаев отметил: «Сегодня невозможно представить жизнь города, региона и страны без этой важной сферы. Малый и средний бизнес развивается и становится настоящей опорой государства. Все потому, что он представлен во всех сферах жизнедеятельности: начиная от жилищно-коммунальной, заканчивая высокими технологиями. Вы создаете новые рабочие места, обеспечиваете поступление налогов, делаете наш город комфортнее и современнее, обеспечиваете его интеллектуальное развитие. Именно среди вас сконцентрированы люди внутренне свободные, с независимыми взглядами. И мы опираемся на ваши знания и независимые суждения. Задача власти в нашем общем взаимодействии - максимально помогать или, как минимум - не мешать. Мы открыты для взаимодействия, ведь оно происходит исключительно в интересах нашего родного города.

Наши с вами общие задачи остаются неизменными: мы заинтересованы в том, чтобы создавались рабочие места, они хорошо оплачивались, у людей был достаток, наш город и страна развивались. И это вполне решаемая задача. Нужно урегулировать все возникающие вопросы в спокойном русле, решать проблемы путем диалога и достижения компромиссов. Я выражаю от себя лично и от жителей Саранска искреннюю признательность вам за вашу ответственность, качественную работу и то, что вы делаете для нашего города».

По результатам конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2019» победителем признано ООО «СанТехМаркет», директор - Сергей Сыркин, ставшее лауреатом конкурса в номинации «Торговля». Участие в этом конкурсе - признание успеха предпринимательской деятельности людей, обладающих творческим потенциалом, умеющих заинтересовать других своими идеями, увлечь их своим энтузиазмом и достижениями.

В номинации «Производство» лауреатом конкурса признан индивидуальный предприниматель Александр Анощенков, в номинации «Эффективные инновации и новые технологии» - ООО «Стандарты безопасности», директор Венера Слаева, в номинации «Транспорт и услуги автосервиса» - индивидуальный предприниматель Григорий Коновалов, в номинации «Общественное питание» - ООО «Кофе-бар «Прокофий», директор - Ольга Костюхина, в номинации «Гостиничный бизнес и туризм» - индивидуальный предприниматель Мария Пирогова, в номинации «Услуги» - ООО «ЭСТЕТИКА С», директор Алексей Климов, в номинации «Молодой предприниматель» - индивидуальный предприниматель Юлия Карабанова. Остальным участникам конкурса были вручены памятные поощрительные сувениры.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в совершенствование и развитие предпринимательства в городском округе Саранск Почетной грамотой Администрации городского округа Саранск награждены: индивидуальный предприниматель Елена Полетаева, генеральный директор ООО «Управляющая компания РИО Саранск» Левон Саргсян, индивидуальный предприниматель Владислав Кемяшов.

Благодарность Главы городского округа Саранск объявлена коллективу ООО «РОСТР», директор Николай Козин, и коллективу ЗАО «Контакт ТВ», генеральный директор Денис Архантьев.