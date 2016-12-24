«Тётушка Чарли» из Бразилии очаровала публику

В музыкальном театре имени Яушева 24 и 25 мая состоялась премьера музыкального спектакля «Тётушка Чарли». Многие шли на него, хорошо зная советский фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!» с неподражаемым Александром Калягиным. Однако сразу скажем, что фильм снят по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тётка Чарлея» и в нем «Донна Люсия» стала «Донной Розой». Спектакль же отличается от кино, но здесь вы тоже услышите коронные фразы, ставшие афоризмами.

Ставить спектакль по столь известной пьесе - всегда большой риск и большая ответственность. Как примет зритель давно знакомые и полюбившиеся образы? Саранским артистам во главе с режиссером-постановщиком Дмитрием Маркиным удалось сохранить легкость пьесы. В спектакле есть все - отличная музыка Оскара Фельцмана на стихи поэта Роберта Рождественского, песни, танцы, сцены с переодеваниями. В одном спектакле играют как молодые актеры, так и народные, заслуженные мастера сцены. Все было очень органично, весело, задорно. Зрители, пришедшие на премьеру, отлично встретили «Тётушку Чарли», и дружные аплодисменты - отличное тому подтверждение. Каждый покидал театр в отличном настроении. Кстати, «Тётушка Чарли» играется в двух составах, и каждый - хорош по-своему.

- Мне повезло с командой. У нас была классная, интересная команда, молодой состав артистов, - говорит режиссер спектакля Дмитрий Маркин. - Хочу сказать спасибо и художникам спектакля, балетмейстеру, артистам, музыкантам… «Тётушка Чарли» - добрый спектакль. Сейчас поток информации немного агрессивный, людям не хватает внимания, теплоты, светлых и добрых чувств. В спектакле мы задаем вопрос - можно ли купить любовь и дружбу за деньги? А если можно купить, то настоящая ли это любовь? Мы стараемся не учить зрителя, а просто навести его на размышления.

Найти ответы на эти вопросы может каждый зритель, пришедший на мюзикл «Тётушка Чарли». И хотя музыкальный театр уже закрыл сезон, однако 7 июня, накануне матча между сборными России и Сан-Марино, «Тётушка Чарли» вновь на сцене. Так что не пропустите!

Режиссер спектакля Дмитрий Маркин перед премьерой пообщался с журналистами «ВС» и ответил на несколько вопросов.

- Дмитрий, расскажите немного о себе.

- Я родился в 1994 году в Саранске, окончил лицей № 7 и музыкальную школу № 6 по классу фортепиано, сейчас я - студент пятого курса Российской академии театрального искусства, учусь в мастерской Дмитрия Бертмана. «Тётушка Чарли» - это мой дипломный спектакль. Мне 25 лет, я еще молодой, юный…

- Почему решили связать свою жизнь с театром?

- Потому что театр - это самое честное искусство, которое есть. Фактически артист выходит на сцену и обнажает свою душу перед зрителями. Зрителя очень сложно обмануть, он чувствует фальшь, замечает мимолетный взгляд не туда. Зритель чувствует и знает все. Нельзя думать, что зритель ничего не понимает и не осознает, это не так, зритель обычно начитан и образован. Всегда надо ставить спектакли и работать на умного зрителя. Такой умный зритель всегда сидит в нашем зале.

- Есть ли у вас любимый спектакль, на который вы ходили несколько раз?

- Я стараюсь на все спектакли ходить несколько раз. Первое впечатление может быть обманчиво. Мне интересна и работа режиссера, и как работает артист, есть ли изменения в том, как он создает свою роль. Ведь роль артиста еще не готова даже на пяти премьерных спектаклях, она развивается, обрастает особыми приемами, фразами. Артист - он слышит и чувствует реакцию зрителя, даже если нет никаких смешков или вздохов, другой звуковой информации от зрителя, мы все равно получаем от них энергетику. Я не могу это точно объяснить… Эта энергетика, как волна, идет от зрительного зала.

- Тогда почему выбрали поприще режиссера, а не артиста?

- Мне нравится работать с артистами. До того как начать работу с артистом, надо перелопатить горы материала. Как минимум - прочитать про композитора, про либреттиста, узнать, где раньше пьеса ставилась. Каждого персонажа надо детально разобрать с ног до головы и обратно, как говорится, перебрать его по кусочкам. Знаете, хирург во время работы разрезает плоть, смотрит, в чем проблема, пытается эту проблему устранить и сделать так, чтобы этот человек в будущем жил хорошо и не задумывался о своих болячках. Режиссер делает практически то же самое. Он пытается соединить всех персонажей. Артист же работает над одной ролью, ищет образ, зерно одной только роли, режиссер ищет зерно в каждом образе.

- Каково вам, молодому, работать с артистами, которые старше вас, имеют различные звания?

- Если бы я что-то говорил и делал не то, меня бы сразу подняли на дыбы. В любом случае нужно находить контакт - и с состоявшимися артистами, и с начинающими. Главное найти общее связующее звено. Это могут быть разговоры об опере, оперетте, каких-то других спектаклях, книгах, фильмах и т.д. Но контакт с артистом обязательно нужно найти, как и артист должен найти контакт со мной как с режиссером.

- Первый опыт постановки не разочаровал?

- Я всегда знал, что театр - это моё. Я люблю этим заниматься. Если бы я не любил это дело, я бы ушел в какую-нибудь другую профессию. Я пришел в эту профессию не за славой, не за деньгами, а только потому, что мне нравится работать с актерами, с музыкой и с литературой. Режиссер не выходит на сцену, и вся его заслуга - за кулисами. Если артист вышел на сцену и зритель его принял, артист - молодец, и мне сразу становится легче и спокойнее на душе. Я всегда очень сильно волнуюсь за всех персонажей, за всех артистов.

- На вашу премьеру придут близкие, родители…

- Да, еще на премьеру приедет знакомый режиссер Полина Бертен, с которой мы вместе поедем в Тулу. Чьё мнение для меня важно? В первую очередь важна реакция зрителей. Я очень волнуюсь по поводу того, что скажут папа с мамой, потому что они ни разу не были ни на одном моем концерте, спектакле или репетиции.

- Они поддержали вас в выборе профессии? Как родители отнеслись к тому, что вы бросили учебу в МГУ им. Огарева и отправились в Москву? Не отговаривали?

- Родители меня поддерживали. Конечно, они считали, что мне нужна другая профессия, более серьезная…

- Сварщика?

- Нет, не сварщика, например, юриста или экономиста. То есть они хотели для меня ту профессию, которая прокормит. Моя мама - Нина Семеновна Маркина - воспитатель в детском саду, папа - Сергей Николаевич Маркин - работник правоохранительных органов в отставке. Папа, конечно, хотел для меня более серьезную профессию, но он сказал: «Я из деревни, всего добился сам. Мне твоя профессия незнакома, но если ты хочешь этим заниматься - занимайся, мы тебя с мамой всячески поддержим». И они всегда меня поддерживают.

Людмила АНЮТИНА