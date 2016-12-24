«Окно в Европу надо как-то рубить!»

В конце мая театры по традиции закрывают сезон и начинают готовиться к следующему. В Государственном музыкальном театре имени Яушева провели пресс-конференцию, чтобы рассказать об итогах годах и предстоящих событиях. И поговорить было о чем. Яушевцы представили саранскому зрителю несколько премьер. Считаем вместе: в репертуаре театра появились два балета - «Семь красавиц» и «Эсмеральда», опера «Паяцы», музыкальные сказки для детей «Принцесса-генерал» и «Аленький цветочек», мюзикл «Тётушка Чарли». А еще был проведен юбилейный вечер заслуженного артиста РФ, народного артиста Мордовии Сергея Эскина.

Оркестр музыкального театра выступит на фестивале в Пензе

- Мы довольны прошедшим сезоном, - говорит директор театра Владимир Шарапов. - Были не только премьеры, но и концерты симфонической музыки. Это тоже для нас приоритетное направление, и нам бы хотелось его развивать. Почему-то, когда мы организовываем фестиваль «Декабрьские дивертисменты», публика идет, но интерес угасает, когда мы делаем концерт симфонической музыки нашего оркестра.

- Этот год выдался очень насыщенным как для оркестра, так и для всей труппы, - говорит главный дирижер музыкального театра Данила Серганин. - Мы осваиваем ту нишу, которая в Мордовии, можно сказать, совершенно пустует и существует за счет приезжих исполнителей. Большая благодарность, конечно, мордовской филармонии за то, что она приглашает большие коллективы. В этом году были ульяновский оркестр, московский, рязанский, но все равно публика, интересующаяся этой музыкой, находится в состоянии голода. И мы стараемся своими силами этот голод отчасти утолять. Последний концерт состоялся 14 мая, звучали шлягеры симфонической музыки. И мы увидели, что мордовской публике не безразлично это искусство. Конечно, это требует и развития, и определенной поддержки. В будущем мы продолжим развивать это направление, будем развивать интерес публики, поскольку во всех крупных регионах такое направление очень востребовано. В этом году нас пригласили на I Фестиваль симфонической музыки «Пензенские симфонические сезоны». 29 мая мы исполним в Пензе симфонию № 9 «Из Нового света» Антонина Дворжака, увертюру «Кориолан» Людвига ван Бетховена, увертюру к опере «Сила судьбы» Джузеппе Верди и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского.

В планах - покорение Европы

- Для балетной труппы год был очень удачен, - говорит балетмейстер-постановщик Полина Филиппова. - Мы поставили два спектакля, много гастролировали. Конечно, хочется обновлять труппу новыми танцовщиками. На будущее у нас очень много задумок. Так, планируем поставить балетные спектакли «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и «Шопениану» Фридерика Шопена. Последнюю, кстати, жители Саранска увидят уже в сентябре.

- У нас балетная труппа была в Китае, - продолжает тему гастролей Владимир Шарапов. - Балет «Лебединое озеро» мы показали 26 раз! По гранту Главы РМ мы были на гастролях в Пензе, Сызрани, Ульяновске и других городах. А затем по этому же маршруту буквально через месяц поехали, что называется, на кассу. И были приняты хорошо, гастроли прошли более чем рентабельно. Так что поддержка Главы РМ была очень весомой и существенной. Могу уже сказать, что с 19 по 24 июня мы будем на фестивале в Венгрии, везем туда «Кармен». Это такая промоутерская поездка, потому что на фестивале будет большое количество промоутеров, менеджеров, которые могут организовать гастрольный тур.

Сейчас ведутся переговоры с Италией, там в начале августа проходит фестиваль Пуччини, и мы бы хотели туда попасть. Там тоже будут промоутеры и продюсеры, но это уже совершенно иной уровень. Чтобы туда попасть, нужно решить не только технические, но и юридические вопросы. Когда едешь на фестиваль, не нужны рабочие визы, организатор берет все расходы на себя, но театр ничего не зарабатывает. Если же мы там будем зарабатывать, то нужны рабочие визы, а это уже сложнее. И в этом случае без промоутеров, продюсеров, спонсоров нам не обойтись. Но окно в Европу надо как-то рубить! Если у нас получится - будет просто замечательно.

Премьеры следующего сезона

- Хочу отметить, что оперу «Паяцы» мы поставили на грант Главы РМ, - говорит директор театра Владимир Шарапов. - На следующий сезон нам также будет предоставлен грант Главы РМ - на постановку «Травиаты». Когда-то у нас в репертуаре уже была «Травиата». И где бы она ни ставилась, «Травиата» всегда имеет большой успех. Я думаю, что такой спектакль в нашем репертуаре должен быть. Надеемся, что в этом спектакле будет бенефис Ирины Пережогиной.

У нас в планах еще два детских спектакля - «Храбрый портняжка» по мотивам сказки братьев Гримм и новогодняя сказка-мюзикл. Также планируем переформатировать «Севильский цирюльник» на нашу сцену. Мы его ставили на старой сцене, сейчас нужны новые декорации других размеров, соответственно, нужны и новые мизансцены. Ну и балетные постановки «Шопениана» и «Ромео и Джульетта».

В октябре мы планируем провести фестиваль балетного искусства. Кордебалет будет наш. Мы покажем «Семь красавиц», «Дон Кихот» и «Лебединое озеро», но солисты все будут приглашенные, сейчас идут с ними переговоры. Мы сначала хотели замахнуться на пять вечеров, но решили остановиться на трех, чтобы ноша, как говорится, была по силам. Ну и в декабре традиционно пройдет фестиваль «Декабрьские дивертисменты».

Кто будет в гости к нам?

- Мы выиграли федеральный грант «Большие гастроли». В рамках этой программы 25-27 октября в Саранск приедет Тамбовский государственный академический драмтеатр. В их гастрольной афише «Пигмалион» Б. Шоу, «Интимная комедия» Н. Коуарда, «Дон Жуан» Ж.Б. Мольера и для детей - «Сказ о царе Салтане» и «Как Фёдор за три моря ходил». В это же время яушевцы на сцене Тамбовской драмы покажут свои балетные спектакли - «Кармен» на музыку Ж. Бизе, «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова, «Эсмеральду» Ц. Пуни, а также музыкальные сказки «Принцесса-генерал» и «Как Настенька чуть кикиморой не стала».

А в ноябре к нам в рамках «Больших гастролей» приедет Краснодарский театр оперы и балета, они привезут к нам «Спартак», «Ромео и Джульетту» и «Лебединое озеро».

Людмила АНЮТИНА