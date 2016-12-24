Кредит по поддельному паспорту

Родина признала!
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...