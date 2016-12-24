Кредит по поддельному паспорту

49-летний житель Татарстана Альберт Фахрутдинов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и покушении на мошенничество. В Саранске по поддельному паспорту он получил кредит в 90 тысяч рублей и по такой же схеме пытался взять еще 170 тысяч рублей.

Следствие считает, что в декабре прошлого года Альберт Фахрутдинов вклеил в «левый» паспорт свою фотографию и отправился в саранский офис «Восточного экспресс банка», где попытался взять кредит на 170 тысяч рублей. Однако вклеенная в документ фотография вызвала у сотрудницы финансового учреждения подозрения. Житель Татарстана вынужден был спешно ретироваться. Несколько часов спустя он пришел за кредитом в другой банк - «Хоум кредит». Там липовые документы не вызвали подозрения и с клиентом заключили кредитный договор на 90 тысяч рублей. После этого Фахрутдинов спешно покинул Мордовию.

После возбуждения уголовных дел преступления некоторое время оставались нераскрытыми, дознание по ним было приостановлено. Однако мордовским полицейским все же удалось выяснить, где скрывается подозреваемый, и задержать его в Татарстане. Известно, что Альберт Фахрутдинов полностью признал свою вину.