Ранил сожительницу и зарезал ее дочь

Репортер

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела об убийстве 38-летней Оксаны Морозовой. Обвиняемым по этому делу проходит 57-летний электрик из Саранска Николай Горшков. Мужчина устроил кровавую резню в квартире своей 58-летней сожительницы на Светотехстрое. Сначала душегуб зарезал дочь сожительницы, а затем ранил и свою даму сердца. Причиной разборки стал квартирный вопрос.
Трагедия разыгралась днем 25 февраля. Оксана Морозова пришла в гости к своей матери в квартиру по пр. 60 лет Октября. Николай Горшков был дома, и встречу решили отметить спиртным. Вскоре дочь заявила матери, что планирует переехать к родительнице. Николай Горшков не хотел делить жилище с падчерицей и прямо об этом заявил: «Я живу в этой квартире уже 8 лет, я здесь ремонт делал - обои новые клеил, а ты хочешь на все готовое прийти. Я против!». «А тебя не спрашивают, на днях буду перевозить вещи», - заявила Оксана. 
Своего жилья у Горшкова не было, и он никак не хотел остаться без крыши над головой. У падчерицы же имелась еще жилплощадь. Ссора быстро переросла в большой скандал. Необходимо сказать, что Оксана Морозова - женщина бывалая, уже имела за своими плечами судимость, поэтому в конфликте нисколько не желала уступать отчиму.
У Горшкова сдали нервы, он схватился за нож и шесть раз ударил им оппонентку в грудь. Мать попыталась заступиться за дочь, но тоже получила удар клинком. От полученных ранений Оксана Морозова скончалась на месте, а ее раненая родительница успела вызвать полицию. Женщина была доставлена в реанимационное отделение медицинского учреждения, врачам удалось спасти ей жизнь.
Прибывшие в квартиру оперативники задержали электрика. СК по РМ в отношении Николая Горшкова возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Спустя двое суток подозреваемого доставили в суд, где ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Горшкову грозит до 15 лет неволи. 
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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