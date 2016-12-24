Изуверы ответят за смертельную расправу с изнасилованием

За дикое преступление в зубово-полянском селе Анаево перед судом предстанут местные жители - 51-летний Виктор Горячкин и 48-летний Олег Волков, а также 30-летний Александр Филин из Умета. Трое пьяных товарищей переломали ребра собутыльнику, а затем надругались над ним пластиковой бутылкой. Позже труп жертвы выбросили в канализационный колодец. Если душегубов признают виновными, они долго не увидят свободы.

В ноябре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Зубово-Полянскому району с заявлением о безвестном исчезновении 55-летнего Виктора Резяпкина из села Ананьево обратился глава этого сельского поселения. Накануне ему позвонили родственники мужчины, которые проживают в другом регионе, и сообщили, что на протяжении нескольких дней не могут дозвониться до Виктора. Местные жители также давно не видели мужчину, дверь в его жилище была заперта. 22 ноября поисками пропавшего занялись сотрудники полиции. Дома Резяпкина не оказалось, сыщики стали проверять надворные постройки и огород. Вскоре один из оперативников заглянул в канализационный колодец рядом с домом и обнаружил труп пропавшего мужчины.

Эксперты осмотрели тело и установили, что Резяпкин скончался жуткой и мучительной смертью. Перед гибелью ему переломали ребра и изнасиловали бутылкой. Кто мог учинить такую зверскую расправу, а главное - за что? Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что в последний раз Резяпкина видели в компании соседа Виктора Горячкина. Он жил на той же улице в доме напротив. Полицейские нагрянули к соседу, но того дома не оказалось. Кто-то из селян рассказал, что видел, как Горячкин с двумя приятелями шел по полю в сторону федеральной трассы. Полицейские отправились в погоню, и вскоре сосед убитого мужчины и два его приятеля, Олег Волков и Александр Филин, были задержаны.

Оперативники выяснили, что к жестокой расправе над 55-летним мужчиной причастны все трое. В ночь на 17 ноября Резяпкин зашел в гости к соседу Горячкину, где уже находились Александр Филин и Олег Волков. Мужчины изрядно выпили, а потом произошла роковая ссора. Из-за чего конкретно возникли серьезные разногласия, сейчас выясняет следствие. По предварительной версии, конфликт случился после того, как у компании закончилось спиртное и стали решать, кто раздобудет новую порцию. Выбор пал на Резяпкина - собутыльники полагали, что дома у него есть заначка, и стали требовать продолжения банкета. Виктор стал возражать. Тогда несговорчивого мужчину повалили на пол и принялись бить руками и ногами по голове и телу. Когда жертва больше не могла сопротивляться, кому-то пришла в голову дикая мысль - изнасиловать избитого соседа пластиковой бутылкой.

Еще живого Виктора Резяпкина выбросили на улицу. Через некоторое время душегубы убедились, что Виктор мертв, и стали решать, что делать с телом. Кто-то предложил сбросить труп в канализационный колодец рядом с его домом. Там тело погибшего и обнаружили полицейские.

Изначально Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СКР по РМ в отношении Горячкина, Волкова и Филина было возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и «Насильственные действия сексуального характера». При таком раскладе тройке изуверов грозил срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Позже статью «Убийство» переквалифицировали на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» и добавили статью за кражу (через некоторое время после расправы душегубы забрались в дом жертвы, откуда похитили продукты и бытовую технику).

Все трое Зубово-Полянским судом по ходатайству следователя были заключены под стражу. Стоит сказать, что из трех подозреваемых двое уже имели криминальный опыт. Так, Виктор Горячкин был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Мужчина освободился из колонии только в марте прошлого года. Александр Филин в 2013 году был судим за кражу.

Как сообщили в Следственном комитете по РМ, в рамках расследования уголовного дела причастность обвиняемых к расправе помимо их признательных показаний подтверждена допросами свидетелей, судебными экспертизами и другими следственными действиями. Следователем СК собрана необходимая доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.