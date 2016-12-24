Сергей Жуков: «После операции я бросил курить»

Группа «Руки вверх!» не теряет своей популярности на протяжении двух десятков лет. Такие же полные залы, новые хиты, награды, долгие и успешные гастроли по всей стране. Кроме того, лидер и основатель группы Сергей Жуков - частый гость различных телевизионных программ.

Год назад у Сергея был сложный период: он получил травму, после которой ему пришлось сделать несколько операций, отменить целый ряд концертов и гастрольных поездок. В итоге певец вновь вернулся на сцену и снова радует зрителей. И даже расстался с одной вредной привычкой, с которой давно боролся.

Сергей признается, что его главная поддержка и опора - это семья. У них с супругой Региной Бурд - трое детей, и артист старается уделять им свое свободное время. Большинство поклонников и поклонниц привыкли видеть своего кумира только на сцене, и далеко не все знают о том, какой он в жизни. Мы решили поговорить с ним именно о том, что для него так важно: о детях, супруге, родителях.

«Идеальная женщина - моя жена»

- Сергей, вы с Региной уже 12 лет вместе - это хороший срок, и можно уже задавать вопросы о секретах долгого брака. Но я спрошу иначе: как распределить роли в быту, чтобы не было конфликтов?

- Нужно иметь в мобильном телефоне приложение для заказа еды! (Смеется.) На самом деле у нас в семье отсутствуют бытовые проблемы. Залог хороших отношений - когда каждый предоставляет друг другу свободу, и никто никому ничего не должен. От этого желание притягиваться друг к другу и быть ближе только усиливается. Реально 90 процентов скандалов, ссор, разводов происходят именно на бытовой почве. Потому что, как сказал поэт, «любовная лодка» разбивается о быт. Конечно, можно приехать с гастролей вечером и крикнуть: «Где мой суп?». Или стукнуть кулаком по столу с воплем: «Почему меня никто не встречает?». А можно прийти и сказать: «Где у нас тут продукты?» - и самому сделать для всех ужин, например. На следующий день это все вернется сторицей: тебя будет ждать шикарный ужин!

- То есть получается, что вы вообще не ссоритесь?

- Не совсем правильная формулировка. Важно отстаивать свою позицию: чтобы ты умел спорить, чтобы в твоих словах была истина. Если ты ее не выяснишь - то ты и не поймешь, в чем суть проблемы. А вообще у нас тоже в семье бурлят эмоции.

- Вы сейчас можете дать определение: какая она, идеальная женщина?

- Такая, как моя жена. Например, я ей говорю: «Возьми там в кармане у меня деньги». Она приносит мне джинсы и говорит: «Я не полезу к тебе в карман!». Вот это - идеальная женщина, которая спустя десятилетие совместной жизни соблюдает какие-то личные дистанции. А если совсем серьезно - то важна любовь к той женщине, с которой ты сейчас. И в этом случае она для тебя будет идеальной.

«Пусть дети идут своим путем»

- У вас с Региной - трое детей. И наверное, они все разные, каждый - со своими интересами?

- Да. И характер у всех разный, и интересы, и увлечения. Мирон - ему четыре года - больше в Регину. Энджел, которому только-только исполнилось девять лет, - вылитый я. Это сосиска такая, в хорошем смысле слова: добрейший мальчик, которого любая несправедливость в мире искренне выводит из себя. Приходится пояснять: сынок, да, в жизни бывают разные вещи… А Ника - в ноябре ей будет 11 лет - у нас талантище, впитала в себя все наши с Региной таланты: она и танцует, и поет, и занимается гимнастикой, и получает различные награды… У нас дома существует традиционный вопрос, который мы раз в месяц обязательно задаем всем нашим детям: «Нравится ли вам то, что вы делаете?». Важно к ним прислушиваться, и чтобы каждый из них кайфовал от того, что он делает. Когда тебя всю жизнь батя пичкает наставлениями и говорит: «Давай, мой футболист, иди, сейчас мы будем лучшими!» - а ты при этом в душе художник - это же неправильно! Зачем его тогда заставлять заниматься спортом? Ты же ломаешь изначально ему жизнь! Наши родители по старинке заставляли нас что-то делать, мы же с Региной - родители нового поколения, поэтому и задаем такие вопросы.

- На сцену они с вами не хотели выйти?

- Уже пели - в различных залах, больших и не очень, на моих сольных концертах. У нас Ника после выступления в «Олимпийском» сказала: «Все хорошо, но зрителей очень мало». (Смеется.) Мы не из разряда людей, которые говорят своим детям: «Все, сейчас папка все решит! Вот тебя песня, вот тебе клип - все сделаем». Очень не хочу ни в коем случае «Жукова-2», «Жукова-3». Это же и по ним больно ударит. Пусть идут своим путем.

«Компьютер два раза в неделю»

- Как у вас складываются отношения с вашими родителями?

- К сожалению, за прошедшие два года мы с Региной оба испытали потери - и ее, и мой папа ушли... Мама Регины практически живет с нами, потому что она рядом, в Москве. Моя мама живет в Димитровграде, моем родном городе, но часто приезжает к нам в гости. А если мы едем отдыхать куда-то, то наши мамы обязательно отправляются с нами.

- В семье кто строже: мама или папа?

- Как правило, у нас направление в воспитании одно, не бывает так, что папа «за», а мама, например, «против». Мы договорились с Региной сразу, что если мама сказала: «Нет, ты не смотришь этот мультик!» - то я ее обязательно поддержу. Как бы я ни относился к ее решению, я его должен уважать и тоже запретить смотреть. И только потом, если не согласен, отвести ее в сторону и поговорить, но дети не должны видеть этого.

- С гаджетами боретесь?

- Компьютер у нас разрешен два раза в неделю - после того, как будут выполнены все уроки. Телефон есть только у старшей дочери - мы подарили его Нике на десятилетие в прошлом году. Но и тут мы контролируем количество времени, проведенного с телефоном: позвонила кому надо, СМС отправила - и всё...

«Мы все живем одну жизнь»

- На себя время находите?

- Хотелось бы побыть подольше только вдвоем и подумать о дальнейшем увеличении семьи… Но всему свое время...

- Сергей, в прошлом году летом вам сделали несколько серьезных операций. Это как-то изменило ваши взгляды на жизнь?

- Такие моменты не могут пройти незаметно. В любом случае это некий опыт, который я теперь несу в свое будущее. Естественно, это не только отрицательный опыт - есть и положительные моменты. Например, после этого я бросил курить. И вот к супруге еще сильнее привязался - после того, как мы все лето провели порознь, когда была эта напряженная история, и я так долго пролежал в больнице. Мы больше не хотим расставаться, думаем о сегодняшнем дне, а не о том, что вот через два года я буду делать то и то… Я теперь говорю иначе: «Так, мы хотели съездить туда-то. Через неделю у меня будет три дня выходных - и поедем!». Потому что мы все живем одну жизнь, и кто знает, как там дальше будет…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова