ТРИДЦАТЬ БОЙЦОВ СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА

Сборная России окончательно определилась с составом

На минувшей неделе официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал список игроков, которых тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым планирует использовать в отборочных матчах ЧЕ-2020 в Саранске (8 июня, начало в 19:00) и в Нижнем Новгороде (11 июня, начало в 21:45). В солидном перечне - 30 фамилий. Наибольшее клубное представительство имеет столичный «Локомотив». Новоиспеченные обладатели Кубка России представлены в сборной сразу шестью футболистами.

В отсутствие травмированного Дениса Черышева главными звездами в нынешнем составе можно считать полузащитника «Монако» Александра Головина и форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Первый из них провел в составе монегасков в чемпионате Франции 30 матчей, забив 3 гола, и с возвращением на пост рулевого Леонарду Жардима вернул себе прежние игровые кондиции, во многом утраченные при тренерстве Тьерри Анри. А вот состояние главного героя ЧМ-2018 у наставника россиян на данный момент вызывает некоторые сомнения (дело в том, что Дзюба не забивал с 24 апреля, то есть больше месяца). И на этом фоне снайперская прыть армейца Федора Чалова, как никогда, говорит за то, что перспективному нападающему надо бы предоставить побольше игрового времени, нежели в матчах с Бельгией и Казахстаном.

Самый интересный дебютант - это, безусловно, Николай Комличенко. Еще не так давно, в 2016 году, потомственный форвард бомбил за «Краснодар-2» в турнире группы «Юг» второго дивизиона, но главной команде «быков» почему-то не пригодился, после чего уехал играть за границу. Отец дарования Николай Комличенко выступал за «Кубань», «Балтику», майкопскую «Дружбу», «Нефтехимик», анапский «Спартак», продолжая профессиональную карьеру вплоть до 2004 года. Сыну суждено было практически в одночасье покорить Чехию. Тамошние журналисты и болельщики сразу же приклеили к 190-сантиметровому нападающему прозвище «Калашников». В ворота соперников «Млады-Болеслав» 24-летний гренадер из России наколотил 28 мячей (в 31 матче), побил рекорд Давида Лафаты (забивавшего 25 голов в Чешской лиге в сезоне-2011/2012) и, как следствие, завоевал не только бомбардирские лавры, но и приз «Лучшему легионеру».

Готовиться к Сан-Марино и Кипру футболисты сборной России начнут на исходе последнего месяца весны. 30 мая команда соберется на собственной учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске. На 3 июня намечена контрольная игра с «Чертаново» (в формате без зрителей, но с присутствием прессы). Вылет в Саранск запланирован на 6 июня. В пятницу, 7 июня, состоится тренировка на стадионе «Мордовия Арена», которая, по традиции, будет открыта для СМИ всего на 15 минут (начало в 12:00). Предматчевая пресс-конференция начнется на час позже. 9 июня, после игры с Сан-Марино, предусмотрена восстановительная тренировка, формат и место проведения которой пока еще не определены. В этот же день сборники отбудут в Нижний Новгород. Местом проживания подопечных Станислава Черчесова в Саранске, как уже сообщалось, станет гостиница «Шератон». Сборная Сан-Марино будет гостеприимно принята в комфортабельных апартаментах на одной из площадок ЧМ-2018 - точно там же, где проживала год назад сборная Панамы.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ