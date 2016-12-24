МОЛОДЕЖКУ ЖДЕТ НАСЫЩЕННОЕ ЛЕТО

Военкомат поправит здоровье!
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции