МОЛОДЕЖКУ ЖДЕТ НАСЫЩЕННОЕ ЛЕТО

Дефицит исполнителей, как выясняется, касается не только главной команды. Многие из тех, кто является ключевым игроком молодежки, заявлены за «Мордовию» и по причине кадровых трудностей частенько не могут помочь сверстникам в их жарких баталиях в «Приволжье». Обмен между двумя командами с практически идентичными названиями - дело во всех отношениях полезное. Но когда даты матчей совпадают, подопечным Василия Дмитренко и Максима Будникова приходится совсем непросто.

В календаре приволжских соревнований почему-то никак не учтены интересы коллективов, являющихся дублирующими составами. Так, только по ходу мая «Мордовии-м» дважды пришлось играть в те же даты, что и «Мордовии». Подобное происходило 4 и 25 мая. А дискомфорта на старте приволжского сезона удалось избежать только путем переноса первой официальной встречи с 24 апреля на день раньше. Вот и выходило, что в день матча с «Ротором» Евгений Стрелов, Александр Ермаков и Радик Юсупов находились на скамейке запасных стадиона «Мордовия Арена». Но как только 90 минут истекли, все трое сломя голову понеслись на соседний «Старт», дабы успеть на второй тайм поединка «Мордовии-м» с молодежью «Сызрани-2003». А вот 25 мая прибежать, приехать или прилететь из Нижнего Новгорода в Саранск ни у кого, естественно, не получилось. При этом совершенно понятно, что, будь у главной команды республики возможности пошире, такой круговорот событий был бы исключен в принципе.

Что ж, теперь, ввиду завершения сезона в ФНЛ, совпадения дат в календаре на некоторое время все-таки удастся избежать. 29 мая «Мордовия-м» сыграет на выезде с РЦПФ «Нижний Новгород», 1 июня - дома с «Локомотивом-НН», 8 июня - в гостях с пензенским «Зенитом», 12 июня - дома с тольяттинской «Академией». Но не стоит забывать, что прошлым летом «Мордовия» вышла из отпуска 15 июня, а в этот раз стартовый тур ФНЛ намечен на 7 июля, следовательно, начинать подготовку необходимо либо в те же сроки, либо еще раньше. И желательно не с короткой скамейкой.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ