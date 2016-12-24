ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

В Музее изобразительных искусств имени Эрьзи состоялась уникальная выставка «Искусство КНДР», впервые организованная. 23 мая в спорткомплексе «Мордовия» спортсмены Федерации тхэквондо РМ провели показательную тренировку для гостей из дружественной страны. Спортивный праздник посетили заместитель директора Корейского главного управления по делам выставок за рубежом Ким Ми Ок и члены северокорейской делегации.

Тхэквондо зародилось в середине прошлого века именно в Северной Корее, и его основателем является генерал Чой Хонг Хи. Начиная с 2000 года, тхэквондо входит в программу летних Олимпийских игр. На сегодняшний день этот вид спорта пользуется огромной популярностью на всей планете (им занимаются свыше 80 млн человек более чем в 200 странах мира).

Для КНДР тхэквондо - это не только спорт, но и важнейшая культурная составляющая. Поэтому гости из Пхеньяна были приятно удивлены, что в Мордовии, весьма далеком от КНДР российском регионе, настолько бережно чтят традиции увлекательного единоборства. После мероприятия Ким Ми Ок пообщалась с юными спортсменами и их родителями, рассказав об истории и национальной культуре своей страны.

В Мордовии корейское боевое искусство на профессиональном уровне развивается вот уже пять лет, с 2014 года, когда для обучения детей в Саранск был приглашен четырехкратный чемпион мира по тхэквондо-ITF, обладатель седьмого дана Ким Сун Чхол. Начиная с 2018 года, главным тренером сборной Мордовии является Марк Игнатенко (бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы, многократный победитель первенства России, мастер спорта международного класса). Тренировки проводятся на базе 30-й и 17-й школ, а также в СК «Мордовия». Набор в группы открыт для мальчиков и девочек (от 5 лет). Саранские спортсмены уже имеют ряд ярких достижений, регулярно завоевывают награды всероссийских соревнований. Особняком стоит международный успех Андрея Волгутова, который в 2016 году стал победителем III открытого Кубка СНГ - Кубка мира по тхэквондо-ITF. Этот успех был отмечен Главой Мордовии Владимиром Волковым, который вручил юному тхэквондисту специальный грант.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА