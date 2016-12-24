«МОРДОВИЯ-2008» - ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА «ЛОКОБОЛА»

Победой подопечных Эдуарда Тюшева и Юрия Гулякина, занимающихся видом спорта номер один в МЦПЮФП «Мордовия», завершился республиканский этап международного детского фестиваля футбола «Локобол». В популярных соревнованиях принимали участие юные футболисты как из столицы Мордовии, так и из различных уголков нашей республики - Рузаевки, Ковылкина, Инсара, Зубовой Поляны, Краснослободска, Кадошкина, Атяшева, Дубенок, Белозерья и Атемара.

Жаркие баталии с участием 16 команд кипели в минувшую пятницу, 24 мая, на стадионе «Старт». В группе «А» победу одержал первый состав «Мордовии-2008» (9 очков, разность забитых и пропущенных мячей 16:1), в группе «В» - второй состав «Мордовии-2008» (9 очков, мячи 9:0), в группе «С» - юные представители Ковылкина (9 очков, мячи 10:0), в группе «D» - «Мордовия-2009» (9 очков, мячи 19:0). В полуфиналах удача сопутствовала тем, кто лучше на них настроился. «Мордовия-2008-1» отправила девять безответных мячей в ворота ковылкинцев. Параллельным курсом «Мордовия-2009» в упорной борьбе победила «Мордовию-2008-2» (2:0). Финал с точно таким же результатом выиграла основа «Мордовии-2008».

Авторы голов первого состава «Мордовии-2008»: ДЮСШ-4 Саранск - 5:1 (Всеволод Ломаткин, Илья Гришин, Муса Асаинов, Глеб Дерябин, Артем Гефко), Белозерье - 3:0 (Матвей Акулов, Кирилл Полетаев, Дерябин), «Рузаевка-2009» - 8:0 (Дерябин - 2, Гришин - 2, Ломаткин, Асаинов, Владислав Сагришин, автогол), «Спартак» Ковылкино - 9:0 (Константин Егоров - 5, Савва Коротов, Асаинов, Дерябин, автогол), «Мордовия-2009» - 2:0 (Асаинов, Коротов).

Авторы голов второго состава «Мордовии-2008»: «Плайтерра-ДЮСШ» Зубова Поляна - 2:0 (Денис Урзяев, Глеб Сысуев), Атяшево - 4:0 (Антон Горбунов, Артур Сайдяшев, Кирилл Хухлынин, Сысуев), Инсар - 3:0 (Илья Плюшкин, Глеб Сысуев, Вадим Евдокимов), «Мордовия-2009» - 0:2, «Спартак» Ковылкино - 1:3 (Павел Ростов).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА