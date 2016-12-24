«МОРДОВИЯ-2008» - ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА «ЛОКОБОЛА»

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14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках