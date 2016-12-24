В Кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии

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Эксперты назвали топ вопросов дачников
Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей во всех региональных филиалах. Эксперты по всей странепровели тысячи консультаций и ответили на вопросы владельцев приусадебных участков. Особенно популярными в период старта дачного сезона стали запросы в отношении продления «дачной амнистии» и получения рекомендаций при сделках купли-продажи.
Наибольшее количество вопросовкасались порядка постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии» (около 31% от общего количества поступивших вопросов).На втором месте по популярности у граждан оказался вопрос о необходимости оформления хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. (около 22% от всего количества обращений). Весомую долю заняли вопросы, возникающие в связи со вступлением закона «о садоводстве и огородничестве» (около 19% вопросов). В частности, можно ли прописаться в садовом доме и как перевести егов жилой.
Кроме того, собственников недвижимости интересовала тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество, а также процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости (в совокупности около 14% от всех обращений).Также среди наиболее популярных для россиян вопросов – необходимость уточнения границ земельного участка и получение детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с загородной недвижимостью.
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия в рамках Всероссийской недели правовой помощи были организованы телефонная «горячая линия» и день правовой помощи. На вопросы граждан отвечали начальник юридического отдела филиала и начальник межрайонного отдела. Наибольшее количество вопросов было получено при личном приеме. В основном заявителей интересовали темы, связанные с исправлением реестровой ошибки – 25%, с изменением вида разрешенного использования земельного участка (12,5%) и вопросы межевания земель (12,5%). Также, около 50% проконсультированных граждан задавали вопросы, связанные с дачной амнистией, со строительством дома на садовом участке и о готовности документов, поступали просьбы о разъяснении порядка продажи собственной доли. На все эти вопросы специалистами филиала были даны развернутые консультации для жителей Мордовии.
Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты ПарвизТухтасунов,изменения «дачного» законодательства породило вопросы со стороны граждан, поэтому проведение единой недели консультаций помогло многим дачникам получить ответы на конкретные «личные» вопросы. «В рамках Недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты провели около пяти тысяч консультаций граждан, используя удобные каналы коммуникации. Это и личный прием в филиалах, дни открытых дверей, телефонные горячие линии и даже чаты в социальных сетях», -сказал руководитель Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. По его словам, при совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консультации имеет особое значение. Проведение горячих линий способствует снижению количества решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, позволяет ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.
В 2019 году проведение тематических «горячих линий» Федеральной кадастровой палатой станет регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.
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