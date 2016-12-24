Рост цен в Поволжье начал замедляться

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) замедлилась в апреле до 5,0% с 5,1% в марте (показатель в целом по России – 5,2%). Динамика объясняется в основном укреплением рубля, завершением переноса повышения ставки НДС в цены при сдержанной динамике спроса, а также эффектом базы по отдельным товарам и услугам.

Инфляция в ПФО снизилась преимущественно за счет замедления прироста стоимости услуг в апреле на 0,3 п.п. – до 4,8% в годовом выражении. Укрепление рубля резко снизило годовой прирост цен на услуги зарубежного туризма – до 0,8% в апреле с 5,7% в марте. В ПФО поездки в некоторые страны (например, в Испанию и Францию) сейчас дешевле, чем год назад. Более того, в некоторых регионах Поволжья большинство зарубежных направлений подешевело или не подорожало с апреля прошлого года (в Нижегородской области – все популярные направления, наблюдаемые Росстатом; в Самарской области – все, кроме поездок в Таиланд; в Пермском крае – все, кроме Испании и Франции).

В то же время снижение инфляции услуг сдерживалось некоторым увеличением годового роста цен на пакеты услуг сотовой связи и полеты в эконом-классе самолета на фоне удорожания топлива.

Менее существенно в апреле замедлилась годовая инфляция непродовольственных товаров – на 0,1 п.п., до 4,7%. Основным компонентом ее снижения стала динамика цен на топливо. Годовой темп его удорожания продолжил замедляться (до 8,9% в апреле после 10% в марте) на фоне госрегулирования цен на рынке нефтепродуктов. При этом пик роста цен на топливо весной прошлого года пришелся на май, что формирует предпосылки замедления годового темпа удорожания топлива и в мае 2019 года.

По сравнению с апрелем прошлого года в прошлом месяце в Поволжье подешевели отдельные предметы одежды и обуви, а также техника (смартфоны, фотоаппараты и телевизоры) на фоне растущей конкуренции на рынке при сдержанной динамике спроса.

«Сейчас можно говорить о стабилизации месячной динамики цен на непродовольственные товары после разового ускорения роста цен в начале года, связанного с повышением ставки НДС. Как мы видим, в Поволжье замедлился рост цен на многие товары и услуги. Сократилось влияние действовавших ранее проинфляционных факторов, в том числе налоговых изменений и прошлогоднего ослабления рубля», – отметила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

В отличие от инфляции в сегментах услуг и непродовольственных товаров, продовольственная инфляция в регионе в апреле немного увеличилась (менее 0,1 п.п.) и составила 5,5%. Динамика цен на продукты была разнонаправленной. С одной стороны, в апреле сохранилась тенденция к увеличению годовых темпов прироста цен на хлеб, кондитерские, макаронные и крупяные изделия. Это связано с сохраняющимся переносом в издержки производителей ранее произошедшего роста цен на зерновые культуры. В дальнейшем давление этого фактора на цены продуктов переработки зерновых должно снижаться с учетом прекращения роста внутренних и внешних цен на зерно. Этому способствуют и благоприятные ожидания урожая этого года, в том числе с учетом хорошего состояния озимых.

С другой стороны, в апреле замедлился годовой рост цен на яйца и мясо птицы после их ускоренного роста во второй половине 2018 года. Это связано с уменьшением цен на сою, входящую в состав комбикормов, и восстановлением поголовья птицы после прошлогодних эпидемий.

В апреле 2019 года в ПФО почти на четверть подешевел картофель (-24,8% к апрелю 2018 года после -17,6% в марте в годовом выражении) благодаря высокому урожаю 2018 года и хорошим запасам. Ощутимо подешевели и многие фрукты: виноград, яблоки, апельсины, бананы. На стоимость импортируемых фруктов, как и в начале года, существенное влияние оказывало укрепление рубля, а на цену отечественных – высокий урожай 2018 года.

Инфляция в апреле замедлилась в 9 из 14 регионов Поволжья, в том числе в Нижегородской, Самарской, Пензенской областях, республиках Татарстан, Мордовия и Башкортостан, Пермском крае. Больше всего снизилась инфляция в Марий Эл – на 0,3 п.п., до 5,9% (хотя здесь показатель остается самым высоким в ПФО) на фоне наибольшего замедления удорожания сахара и ускоренного снижения цен на фрукты и картофель. Как ожидается, в дальнейшем инфляция начнет замедляться и в других регионах округа.

В целом по России инфляция в апреле замедлилась после прохождения локального пика в марте. Возвращение годовой инфляции к 4% в целом по России ожидается в первой половине 2020 года.