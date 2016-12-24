Как проверить документы на дачный участок, чтобы потом не возникло проблем?

Неосторожность в вопросах сделок может привести к покупке дачи с целым набором ограничений, штрафов, ссор с соседями и, более того, – привести к полной утрате права собственности. Первое, что стоит усвоить: продавать недвижимость может только собственник. Подтверждением служат свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений. Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса.

Перед покупкой заручитесь нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца и выясните, не закреплено ли право собственности на объект за его бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло в последние три года. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники.

В подготовке ряда документов (договоров купли-продажи земельных участков, договоров купли-продажи земельных участков с домом, договоров купли-продажи квартир, комнат и т.д.), а также в оказание юридических консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости, поможет Кадастровая палата по Республике Мордовия. Узнать более подробную информацию о тарифах и способах получения услуги можно по телефону: 8 (342) 79-02-11.