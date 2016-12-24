Сегодня в Саранске открывается парк Победы

Возможность создания полноценной парковой зоны на Химмаше появилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого выделялись целевые средства на благоустройство общественных территорий.

По плану здесь должны появиться основная аллея, прогулочная зона (рассчитанная в том числе на людей с ограниченными возможностями), скамейки, открытая эстрада, фонтан, семейные кафе, а также тренажерные и детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки.

Программа мероприятий открытия парка Победы по ул. Ярославская