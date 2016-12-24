Сегодня в Саранске открывается парк Победы

Доходный год
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Возможность создания полноценной парковой зоны на Химмаше появилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого выделялись целевые средства на благоустройство общественных территорий.
По плану здесь должны появиться основная аллея, прогулочная зона (рассчитанная в том числе на людей с ограниченными возможностями), скамейки, открытая эстрада, фонтан, семейные кафе, а также тренажерные и детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки.
Программа мероприятий открытия парка Победы по ул. Ярославская
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12.00
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Открывается центральный вход в парк, запускается фонтан
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18.00
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Работа аниматоров и ростовых кукол, детские конкурсы
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18.30 -19.00
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Выступление образцовой детской вокальной студии «Карусельки»
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19.00 -19.30
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Выступление вокально-хореографической студии «СарГрад»
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19.30 -20.30
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Выступление творческих коллективов городского округа Саранск
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20.30 -20.45
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Приветственное слово Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова
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20.45 -21.30
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Выступление творческих коллективов городского округа Саранск
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
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