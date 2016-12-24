Сегодня в Саранске открывается парк Победы

Наш город

Возможность создания полноценной парковой зоны на Химмаше появилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого выделялись целевые средства на благоустройство общественных территорий.

По плану здесь должны появиться основная аллея, прогулочная зона (рассчитанная в том числе на людей с ограниченными возможностями), скамейки, открытая эстрада, фонтан, семейные кафе, а также тренажерные и детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки.

Программа мероприятий открытия парка Победы по ул. Ярославская

 

12.00

 

Открывается центральный вход в парк, запускается фонтан

18.00

 

Работа аниматоров и ростовых кукол, детские конкурсы

18.30 -19.00

 

Выступление образцовой детской вокальной студии «Карусельки»

19.00 -19.30

 

Выступление вокально-хореографической студии «СарГрад»

19.30 -20.30

 

Выступление творческих коллективов городского округа Саранск

20.30 -20.45

Приветственное слово Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова

20.45 -21.30

Выступление творческих коллективов городского округа Саранск

 

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