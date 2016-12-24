«Один день…» и вся жизнь

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Глеб Панфилов к своему юбилею сам приготовил себе подарок - снял новую киноленту «Один день Ивана Денисовича»
Его фильмы входят в золотой фонд отечественного кинематографа. «Начало», «Васса», «Мать», «В круге первом» и множество других работ Глеба Панфилова стали самыми любимыми у зрителей. Обладатель множества российских и международных наград, участник различных кинофестивалей, член жюри всевозможных конкурсов. К 85-летию он сам приготовил для себя большой подарок - до дня юбилея успел снять свою новую киноленту «Один день Ивана Денисовича». Конечно, впереди еще монтаж и подготовка киноленты к выходу на экраны, а сейчас есть возможность отдохнуть. Свой личный праздник именитый режиссер встречает за пределами Москвы в кругу самых близких друзей, родных и, конечно же, супруги Инны Чуриковой.
«Режиссуре научить нельзя»
Глеб Панфилов - режиссер, фильмы которого смотрит не одно поколение зрителей. Наверное, не все знают, что он пришел в кинематограф «из народа». Сначала Панфилов работал мастером на Свердловском заводе медицинских аппаратов, был заведующим отделом пропаганды и агитации горкома ВЛКСМ. Там же на любительской киностудии он снял с друзьями свои первые короткометражные картины. Потом уже были учеба во ВГИКе на операторском факультете и Высшие режиссерские курсы.
- Желание, жажда высказаться, сделать что-то интересное, взволновать зрителей - это чувство мне знакомо, - говорит Панфилов. - Много лет назад именно с этим чувством я пришел в кино. Будучи инженером, решил поменять профессию, потому что было жгучее желание волновать других тем, что волнует тебя. Средств выражения для этого много: театр, живопись, литература… Я выбрал кино. Но не с целью заработать, не за этим приходят сюда. Надо любить профессию, владеть ею, много работать. Легко никогда не бывает, а края совершенствования нет…
Глеб Панфилов уверен, что главное - желание творить и знание основ профессии. Остальное - жизненный опыт.
- Режиссуре научить нельзя, ей можно только научиться самому, - продолжает Панфилов. - Сейчас тем, у кого есть призвание заниматься кино, немного легче и проще. Например, можно снимать фильмы на фотоаппарат, да даже на телефон. Время меняет нашу жизнь, и этому надо соответствовать…
В любви брода нет
Инну Чурикову Глеб Панфилов называет своей музой. Они вместе уже больше 50 лет. А впервые встретились на «Ленфильме». Он предложил ей главную роль в своем дебютном полнометражном фильме «В огне брода нет», действие в котором разворачивается на фоне Гражданской войны… Потом будет его фильм «Начало», в котором Инна Чурикова сыграла две роли - советской ткачихи и Жанны д’Арк. А потом… потом Инна Михайловна будет играть почти во всех его фильмах и спектаклях. Панфилов утверждает, что друг без друга они не могут жить и дышать - хотя, конечно, не скрывает, что бывают в семье и споры, но обиды прощают сразу и навсегда про них забывают.
- Нам интересно вместе, - признается Глеб Анатольевич. - Каждый занят своим делом! С годами чувства становятся только сильнее. Я хорошо знаю свою супругу, но сказать, что знаю ее как облупленную, - невозможно! Она многогранный человек и постоянно меня удивляет.
Их сыну Ивану уже 40 лет. Сначала он и не собирался идти по стопам родителей: открыл ресторан, потом стал юристом-международником и обосновался в Лондоне. Но родители были уверены, что Иван прирожденный артист, он даже сыграл несколько небольших ролей. И в итоге к кино и театру Иван Панфилов все же вернулся: он стал продюсером и занимается проектами, связанными с этой индустрией.
- У него есть интересные идеи, но он не сразу к этому пришел, - рассказывает Глеб Панфилов. - Я же тоже поздно стал заниматься кинематографом - после тридцати...
Завещание Солженицына
Фильм «Один день Ивана Денисовича» должен выйти на экраны в следующем году. Глеб Панфилов снимает эту историю по одноименной повести Александра Солженицына, которая была опубликована в 1962 году и стала главной литературной сенсацией, открыв тему лагерей и репрессий.
Панфилов давно хотел экранизировать этот текст. Десять лет назад он совместно с Солженицыным написал сценарий и снял сериал «В круге первом», после которого Солженицын объявил, что может доверить «Ивана Денисовича» только Панфилову. Но обстоятельства распорядились так, что к работе над этим фильмом Глеб Анатольевич приступил только сейчас - дописав историю героя, чтобы она получилась более кинематографичной.
- То, что мы делаем, - это не экранизация рассказа, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче, - поясняет Глеб Панфилов. - История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Исаевича Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор. Мне важно сделать живую картину о человеке в экстремальных обстоятельствах: война, плен, лагерь... О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни и оставаясь при этом человеком. Оставаясь достойным человеком…
В главной роли - Ивана Денисовича Шухова - Филипп Янковский. Глеб Панфилов не скрывает, что эта кинолента - самая сложная и трудоемкая картина в его фильмографии. На съемочной площадке он проводил по 12 часов. Молодая съемочная группа (большинству членов команды было до 35 лет) завидовала необыкновенной выносливости Панфилова.
- Это очень сложный материал, мы снимали его в сложнейших условиях - в лютые морозы, в лесу, по пояс в снегу. Но Глеб Анатольевич всегда был «на передовой», - вспоминает один из операторов картины Михаил Хасая. - Мы построили на месте съемок режиссерскую палатку с множеством мониторов - думали, что Панфилов сядет в нее и будет командовать оттуда. Но он всегда был на площадке, всегда смотрел в видоискатель, всегда был рядом с актерами. В этом - весь Глеб Панфилов. Ему всегда было важно быть близко к герою. И показать другим людям то, что волнует его самого.
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