Не тот фасон

Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине

Требования к одежде учеников существуют в российских школах уже не первый год. Родителям советуют выбирать для детей классический стиль формы - сарафаны или юбки для девочек и костюмы для мальчиков определенного цвета. Однако некоторые учебные заведения явно перегибают палку. Родители учеников некоторых саранских школ пожаловались, что их заставляют покупать школьную форму в определенных магазинах. Но законно ли такое требование? И какую выгоду имеют руководители учебных заведений, направляя родителей покупать школьную форму в конкретные торговые точки?

- Мой сын 1 сентября пойдет в первый класс в саранскую школу № 9, - рассказывает родительница дошкольника Елена (женщина настоятельно просила не называть ее настоящее имя и не писать фамилию, поскольку опасается нежелательных последствий для ребенка). - Классы уже сформированы и в мае было проведено родительское собрание. На нем директор школы представила родителям руководителя магазина одежды «Люди в новом». Тут же состоялся показ школьной формы для мальчиков с участием детей с рассказом о том, как предпринимательница стала заниматься поставками школьной формы. В качестве рекламы она добавила, что 180 учеников саранской школы № 17 (образовательный центр «Тавла») уже одеваются в ее магазине. Дама всячески расхваливала школьную форму, которую продает в своем магазине. Затем она оставила прайс-листы и объяснила: «Приходите в магазин, говорите, что вы из школы № 9, и продавцы сразу же вас обслуживают».

Тут же возникает вопрос, на каком основании администрация школы «направляет» родителей покупать форму в конкретном магазине? Я понимаю, что форма должна быть одного цвета и модели, но сейчас масса различных торговых точек, где можно купить школьную форму по цене, которую может позволить себе семья. Одна родительница написала в общем форуме для родителей будущих первоклассников такую информацию: «Купила в магазине «Люди в новом» две белые рубашки по цене 666 рублей за штуку. При этом другая родительница заявила, что в одном из магазинов можно купить рубашку за 200 рублей.

Цены везде разные, рассчитаны на семьи с любым достатком. Не понимаю, почему нас ориентируют покупать форму в дорогом магазине? Нет ни одного документа, который мог бы обязать родителей покупать форму в конкретном магазине. Возможно, у директора и магазина есть устный договор о том, что школа будет закупать форму в конкретной торговой точке? Тогда возникает резонный вопрос, что с этого имеет директор? Среди родителей пошли разговоры, что руководители учебных заведений якобы имеют такие договоренности с конкретными магазинами, получают свою комиссию около 5% от проданной школьной формы. Если это так, то это уже коррупционная составляющая, и с ней должны разбираться правоохранительные органы.

Еще один момент, о котором хотелось бы сказать, директор магазина на собрании заявила, что для родителей учеников из школы № 9 будет действовать скидка - 20% на всю школьную одежду. Родители поинтересовались: 20% от конечной суммы? На что получили ответ, что скидка уже включена в стоимость. Учитывая средние цены в других магазинах, такая скидка, судя по всему, явное лукавство. Уж не включена ли в стоимость формы сумма отката для школьной администрации?

В прошлом году родителям первоклассников объявили, что у школы № 9 действует договоренность с магазином «Класс» и там нужно покупать школьную форму. В этом году в «Классе» можно одевать только девочек, а мальчикам следует покупать одинаковую форму в магазине «Люди в новом». В «Классе» родителям девочки покупка двух водолазок, блузки и сарафана обошлась в 5360 рублей».

Кто-то из родителей предложил купить рубашки в других магазинах, ведь их тон почти везде одинаковый. Вот что на это написала председатель родительского комитета в форуме для родителей будущих первоклашек: «Родители мальчиков! Подведем итог. Все идут в магазин «Люди в новом» и покупают точно такие же брюки и рубашки (фото одежды было выложено отдельно). Чтобы тон рубашек совпадал на 100%. Говорите, школа № 9, продавцы все знают… Уважаемые родители девочек!!! Кто не пришел на примерку формы, вас будут ждать в магазине «Класс» (Полежаева, 52) завтра. Это нужно СРОЧНО!!!».

«Я не знаю, о чем думает школьная администрация, когда направляет покупать форму в определенном магазине, - говорит другая родительница. - Не понимаю, зачем это: может, у школы договоренность с магазином или производителем? Обязывать покупать у конкретных производителей школа не имеет права. Каждый родитель свободен в своем выборе, какую форму покупать. Потому что важно, чтобы форма была из натуральных тканей, имела дышащий материал, была комфортна для детского тела, чтобы за этой одеждой было легко ухаживать, чтобы она была практичной, легко гладилась, стиралась, быстро сохла и сохраняла свой товарный вид достаточно долго».

«Я как родитель возмущена этой ситуацией, - продолжает Елена. - Почему школьная администрация так настоятельно «рекомендует» родителям одевать детей в определенном навязанном месте? На основании какого нормативно-правового акта она это делает? Думаю, что никто не сможет назвать такого документа, в котором говорится, что школьную форму нужно покупать в конкретном магазине. Какой интерес в этом имеет руководство школы? Надеюсь, надзорные органы всерьез заинтересуются этой проблемой и сделают все, чтобы впредь подобные истории не повторялись в саранских школах».

К сведению, Закон «Об образовании» предоставляет школам право вводить школьную форму. Для этого каждый субъект РФ утверждает необходимые типовые требования к школьной форме на своей территории. Образец типовых требований был опубликован Минобрнауки в так называемом модельном акте.

«Закон «Об образовании» не позволяет школам требовать от родителей покупать форму конкретных артикулов и марок, - заявила старший помощник прокурора Мордовии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Разгадова. - Требование школьной администрации покупать форму в конкретном магазине можно назвать недопустимым. Учебное заведения вправе устанавливать лишь цвет, фасон и стиль школьной одежды, но не отправлять родителей в магазин конкретного производителя. В противном случае действия школы будут противоречить законодательству. Вероятно, директора школ, требующие покупать форму в конкретных магазинах, имеют свой интерес.

Я сама родитель и тоже сталкивалась с рекомендацией администрации школы по форме, но от нас никогда не требовали покупать школьную форму только в каком-то конкретном магазине. Родители школьников не обязаны следовать таким требованиям администрации школы и вправе выбирать магазин, где им приобрести форму сами.

Что нужно, чтобы прокуратура вплотную занялась проверкой таких фактов в школах Саранска? Прежде всего, нужно официальное обращение от родителей. Однако, как правило, мамы и папы школьников не хотят публично обращаться в правоохранительные органы, поскольку опасаются, что отношение к их детям со стороны учителей ухудшится».

Помимо нарушения Закона «Об образовании», попытка навязывать форму конкретной марки и конкретного магазина противоречит и Федеральному закону «О защите конкуренции».

Некоторые регионы России даже закрепили запрет на такие действия учебных заведений в законе. Так, в Республике Татарстан принуждать родителей к покупке формы определенного производителя или поставщика запрещено как школьной администрации, так и педагогам. Аналогичное правило действует и в Ямало-Ненецком автономном округе. Только сформулировано оно еще строже: нельзя не только требовать одеваться у конкретного производителя, но и устанавливать конкретные требования к одежде (модель, артикул, материал).

Кстати, мамы-рукодельницы имеют право в том числе и сшить форму своими руками, ни один закон этого прямо не запрещает, главное, чтобы она была нужного цвета и фасона в соответствии с установками школы.