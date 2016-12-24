Управление Россельхознадзора по Мордовии  и Пензенской области возглавил 29-летний уроженец Зубовой Поляны

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В пятницу Глава Мордовии Владимир Волков встретился с начальником управления делами, государственной службы и правового обеспечения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Павловым. В ходе беседы руководителю республики был представлен новый руководитель Управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Виктор Кидяев. Как отмечалось, приказ о его назначении подписал накануне министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.
Говоря о важности дальнейшего укрепления взаимодействия территориального органа Россельхознадзора с региональным Правительством, Владимир Волков, в частности, отметил, что совместная работа должна способствовать обеспечению продовольственной безопасности, введению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, противодействовать распространению таких опасных заболеваний, как африканская чума свиней. «Сельское хозяйство - одна из самых динамичных отраслей нашей экономики, - сказал Глава РМ. - Мордовия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в Приволжье по объему производства мяса, молока и яиц в расчете на одного жителя. Так, за последние семь лет объемы производства мяса птицы выросли в пять раз - с 47 до 260 тысяч тонн, молока - на 22 процента, яиц - на 15%. Притом ставится задача обеспечить условия для дальнейшего развития регионального агропрома».
 
Справка «ВС»: Кидяев Виктор Викторович родился 21 июля 1989 года в поселке Зубова Поляна. В 2011 году окончил Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Работал в уголовно-исполнительной системе, банковской и строительной сферах. До нового назначения занимал должность директора ООО «Строитель». Женат, воспитывает двоих детей.

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