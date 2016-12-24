Управление Россельхознадзора по Мордовии  и Пензенской области возглавил 29-летний уроженец Зубовой Поляны

Искусство КНДР в Саранске
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США