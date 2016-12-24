На рузаевских предприятиях появляется все больше вакансий

Вопросы работы предприятий холдинга «РМ Рейл» и перспективы реализации новых проектов обсуждались в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира Волкова с генеральным директором компании Павлом Овчинниковым.

Прежде всего, было отмечено, что в Саранске на улице Лодыгина вновь запущена законсервированная в 2014 году производственная площадка. Здесь уже выпущена первая партия вагонов-платформ, начато серийное производство инновационных алюминиевых вагонов-хопперов. Численность сотрудников увеличена при этом до 340 человек. До конца лета трудоустроить планируется еще не менее 250 специалистов.

Рост заказов позволил продолжить прием персонала и на основной площадке, в Рузаевке. Средняя зарплата рабочих составляет ныне около 36 тысяч рублей, действует система профессионального обучения.

Глава республики подчеркнул, что благодаря стабильной работе предприятий и открытию новых мощностей (в том числе в компаниях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития) ситуация с трудоустройством жителей города железнодорожников заметно улучшилась. «Успешно работают вагоностроители, строится новый кабельный завод, появились перспективы у стекольного завода, мебельной фабрики. Сейчас только готовые производства могут принять дополнительно свыше 800 рабочих», - констатировал Владимир Волков.