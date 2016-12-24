На рузаевских предприятиях появляется все больше вакансий

«Смотри, он наркоман, не связывайся с ним!»
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...