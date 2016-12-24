В Саранске из-за сообщения о бомбе эвакуированы посетители нескольких торговых центров

Репортер

Столица Мордовии подверглась очередной атаке телефонных террористов. Сегодня днем из-за сообщения о якобы заложенной бомбе эвакуированы посетители и персонал нескольких торговых центров. В частности, торговые центры «Сити-парк», «Макс» и «Огарев-плаза». В настоящее время на местах работают сотрудники экстренных служб.

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