В Саранске из-за сообщения о бомбе эвакуированы посетители нескольких торговых центров

Столица Мордовии подверглась очередной атаке телефонных террористов. Сегодня днем из-за сообщения о якобы заложенной бомбе эвакуированы посетители и персонал нескольких торговых центров. В частности, торговые центры «Сити-парк», «Макс» и «Огарев-плаза». В настоящее время на местах работают сотрудники экстренных служб.