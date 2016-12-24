В Саранске из-за сообщения о бомбе эвакуированы посетители нескольких торговых центров

Массовое отравление на поминках
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Столица Мордовии подверглась очередной атаке телефонных террористов. Сегодня днем из-за сообщения о якобы заложенной бомбе эвакуированы посетители и персонал нескольких торговых центров. В частности, торговые центры «Сити-парк», «Макс» и «Огарев-плаза». В настоящее время на местах работают сотрудники экстренных служб.
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
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